Los vestidos, la decoración... todos los detalles de la fiesta de pedida de mano de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç

A Demet Özdemir la vida le sonríe. Su carrera profesional sigue subiendo como la espuma, es una de las actrices otomanas más queridas dentro y fuera de su país, no deja de trabajar y de sumar proyectos de éxito a su carrera. En lo personal, también atraviesa un dulce momento tras haber encontrado la felicidad y la estabilidad junto al músico Oğuzhan Koç. Pese a lo que los rumores de ruptura sobrevolaban a la pareja en los últimos tiempos, los enamorados ajenos a lo que se diga, este domingo daban un paso más al celebrar la tradicional pedida de mano turca. Una fiesta que tuvo lugar en la espectacular mansión que la protagonista de Mi hogar, mi destino tiene en el distrito de Zekeriyaköy, una zona cercana a los grandes centros financieros de Estambul que se ha convertido en uno de los barrios más ricos y lujosos de la capital, donde los novios estuvieron rodeados defamiliares y amigos que quisieron acompañarlos en un día tanto significado para ambos.

La casa de la protagonista de Erkenci Kus se ha puesto de gala para la ocasión y ha sido decorado con multitud de flores que lo cubrían todo, llamando en especial la atención un corazón hecho de rosas de color rosa.Como manda la tradición, el novio, de 37 años, pedía la mano de Demet a la madre de la actriz, Ayşen Şener, quien daba sus bendiciones a la pareja emocionada. La bella intérprete continuaba el ritual con el tradicional café turco preparado con sus propias manos para su futuro marido, mientras observaba embelesada como su chico se lo bebía, no podia borrar una inmensa sonrisa dejndo patente su inmensa felicidad. Para un momento tan trascendente, la actriz ha elegido un sobrio y elegante vestido blanco de manga larga con abertura en la espalda que resaltaba su bonita figura.

Pero no ha sido el único estilismo que ha lucido la protagonista de Con olor a fresas en uno de los días más importantes de su vida, justo antes de que se produjera en el jardín el esperado intercambio de anillos, Demet sorprendió a los presentes con su primer cambio de look con un espectacular vestido largo en rosa satinado, con cuello cerrado, la espalda al aire con un adorno de perlas y una pequeña cola. La pareja está así un paso más cerca del altar, aunque han declarado que aún no saben donde se llevará a cabo el enlace, sí ha trascendido que su idea es darse el 'sí, quiero' a final de verano con una celebración que se prolongará durante dos días.

Tras cumplir con todos los protocolos que marca la tradición turca, los novios han cambiado su atuendo por uno más cómodo para disfrutar de una gran fiesta junto a sus seres queridos. Mientras que Oğuzhan ha dejado a un lado el traje de chaqueta más formal por una camisa de manga corta, Demet se ha enfundado el tercer modelo del día, un vestido corte de tirantes, también en color blanco con un gran lazo en la falda del mismo, para que nada le impidiera disfrutar de la celebración bailando sin parar ha finalizado con conjunto con unas zapatillas deportivas del tono del traje. En mesas vestidas para el gran día con elegantes vajillas plateadas junto a centros de flores muy coloridos, con candelabros de cristal repartidos por las mesas, los novios sirvieron la comida a sus invitados en una velada inolvidable.

Entre los que han estado presentes compartiendo la felicidad de la pareja y disfrutando de la gran fiesta de pedida que habían organizado, se encontraba la hermana de Demet, Derya. Hemos podido verlas dándolo todo en la pista de baile, dejando constancia de lo unidas que están y acallando los rumores que hablaban de una mala relación entre ellas que surgieron tras la sonada ausencia de la actriz en la boda de su hermana mayor el 9 de agosto del pasado año. Demet y Oğuzhan han protagonizado una íntima fiesta junto a sus seres queridos, una romántica celebración de ensueño que ha puesto el listón muy alto de cara a su futura boda.

La historia de amor entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç

A finales de 2020 se se extendía como la pólvora el rumor de que Demet Özdemir, la inolvidable Sanem de Erkenci Kus, estaba saliendo con el músico Oğuzhan Koç. Anteriormente la protagonista de Mi hogar, mi destino había negado todos los rumores donde se la relacionaba con el cantante, declarando que solo eran buenos amigos, pero parece que esa amistad fue evolucionando hasta que se convirtieron en novios a principios de 2021. Una historia de amor que hicieron pública compartiendo fotos con sus seguidores mostrando lo enamorados que estaban, algo que han seguido haciendo hasta el día de hoy. En febrero de 2022 la pareja daba un paso más en su relación y se comprometían tras superar una crisis. Ahora felices y reforzados han celebrado su pedida de mano y esperan ansiosos la llegada del día en el que sellarán su amor para siempre.