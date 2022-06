'Con olor a fresas', la serie con la que se dio a conocer Demet Özdemir y en la que se enamoró en la vida real

Demet özdemir es una de las actrices más reconocidas y queridas de Turquía y una de las reinas de la comedia romántica. En nuestro país nos conquistó con su papel como la adorable e impredecible Sanem en Erkenci Kus, ficción que compartió con Can Yaman y con la que ambos consiguieron el reconocimiento a nivel mundial. La guapa intérprete, de 30 años, regresa a la pequeña pantalla, para regocijo de sus legión de fans, con Con olor a fresas, serie con la que se dio a conocer en su país, una divertida, romántica, disparatada e hilarante historia de amor que hará las delicias de los espectadores.

La protagonista de Mi hogar, mi destino, comparte esta alocada serie con Yusuf Çim, un cantante, actor, presentador y modelo turco de 30 años de edad. Su química en pantalla fue tal que el amor entre ellos traspasó el set de grabación y se enamoraron en la vida real. Su relación se fue afianzando y llegaron incluso a prometerse y a fijar fecha para su boda, planes que se truncaron cuando la joven comenzó el rodaje de Pájaro soñador y, según apuntan los medios turcos, Can Yaman se cruzó en su camino, con quien se dice que vivió un romance, que ninguna de las partes llegaron a confirmar.

¿Qué aroma traerá Con olor a fresas?

La famosa frase de que del odio al amor solo hay un paso vuelve a tomar sentido en esta comedia romántica en la que Demet Özdemir se mete en la piel de Asli; una chica de 19 años que vive en Estambul con su madre viuda, a la que ayuda económicamente trabajando en una pastelería, y cuyo sueño es convertirse en una famosa respostera. La joven disfruta con su trabajo pero ocurrirá algo que pondrá su vida patas arriba y hará que todos su planes se vayan al traste. Un día, cuando va camino de entregar uno de los pasteles que le han encargado, se ve implicada en un accidente con un desconocido. Burak (Yusuf Çim) se cruza en su camino y hará que se trunque su sueño profesional.

Burak arrolla a la chica con su lujoso coche arruinando el dulce que esta ha elaborado y provocando con este desafortunado episodio su despido fulminante. Tras perder su empleo, Asli, convencida por su amiga Gonca (Zeynep Tugçe Bayat), decide acompañarla a Bodrum, donde ambas esperan encontrar trabajo en un resort hotelero. En la localidad costera, pretenden ganar dinero mientras disfrutan de un verano inolvidable, una iniciativa que no convence a la madre de Asli.

Entretanto, el padre de Burak, harto del comportamiento irresponsable de su hijo, decide enviarle a Bodrum a dirigir el hotel que la familia posee en la ciudad. El destino es caprichoso y hará que Asli y Burak coincidan en el mismo avión, lo que provocará una airada discusión entre ellos que, tras aterrizar en el aeropuerto, esperan no volver a verse nunca más. Pero nada más lejos de sus deseos puesto que Burak, responsable de la desgracia de la guapa pastelera, es el dueño del hotel y, por tanto, su nuevo jefe. Por lo que ambos se reencontrarán, tendrán que verse a diario y, poco a poco, la mutua animadversión que sienten el uno por el otro se irá transformando paulatinamente en amor.

Hasta que las flechas de cupido no le alcanzan, Burak es un hombre mujeriego, arrogante y completamente opuesto al perfil que busca Asli pero, gracias al amor que despierta en él la protagonista de esta historia, sufre una profunda transformación. Conquistar a su amada no se presenta como una tarea fácil ya que Asli se encuentra perdidamente enomorada Volkan (Mert Ekin Daymaz), un chico dulce y educado del que Burak tratará de alejar. A partir de ahí se crea un divertido triángulo amoroso que dará lugar a una trama llena de anécdotas, conexiones irónicas y mucho humor. ¿Logrará Burak ganarse el amor de la bella Asli? No te lo pierdas y descúbrelo tú mismo.