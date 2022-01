¡El amor llamó a su puerta!: Los actores turcos que comenzaron una relación sentimental en 2021

Durante todo este año hemos sido testigos de muchas relaciones nuevas en la vida privada de los actores turcos que ya se han convertido en rostros muy populares en nuestro país. El primero de estos romances que se extendió como la pólvora fue que Demet Özdemir, la inolvidable Sanem de Erkenci Kus, estaba saliendo con el músico Oğuzhan Koç. Anteriormente la protagonista de Mi hogar, mi destino había negado todos los rumores donde se la relacionaba con el cantante, declarando que solo eran buenos amigos, pero parece que esa amistad fue evolucionando hasta que se convirtieron en novios a principios de 2021. Una historia de amor que hicieron pública compartiendo fotos con sus seguidores mostrando lo enamorados que están, al go que han seguido haciendo hasta el día de hoy. La joven actriz pasa por un momento profesional y personal muy dulce y se declara feliz junto a Oguzhan, de 35 años, con quien parece haber encontrado la estabilidad sentimental.

- De la ficción a la realidad: Özge Gürel y Serkan Çayoğlu, de 'Amar es primavera', se casan

- La pasión turca: amores y desamores en el set de grabación

El compañero de Demet en Erkenci Kus, con quien se rumoreó que mantuvo una relación, Can Yaman, no se declaraba muy fan de las relaciones, sus seguidores pensaban que no se enamoraría fácilmente y que no expresaría de una manera tan abierta sus sentimientos. Pero resultó que todo el mundo estaba equivocado y el pasado mes de febrero Can le grito a los cuatro vientos que amor por una periodista y modelo italiana llamada Diletta Leotta, a la que, poco después de comenzar una relación, le propuso matrimonio con una espectacular petición con una avioneta que sobrevoló Roma y, aunque en un primer momento ella declinó la petición por llevar aún poco tiempo, se acabaron prometiendo.

A veces, solo con el amor no es suficiente y la pareja no solo no ha pasado por el altar, sino que terminaron rompiendo el pasado verano, después de haber compartido unas vacaciones que nada hacían presagiar su final como pareja sino que, más bien, estaban de luna de miel anticipada. En ese viaje al país natal del protagonista de El hombre equivocado la periodista llegó incluso a conocer a la familia del futuro Sandokan y hasta se habló de boda para el próximo año, pero la magia acabo entre ellos y pusieron punto final a su relación. Tal vez, como cantaba Rocio Jurado en su famosa canción, "se les rompió el amor de tanto usarlo".

Sin duda, una de las relaciones más esperadas de este 2021 ha sido la de Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de Love is in the air que han enamorado al mundo doblemente, con su historia de amor en la exitosa serie y, sobre todo, con su noviazgo en la vida real. Tan pronto como comenzó la telenovela la química que desprendían era tal que, aunque de primeras quisieron jugar al despiste y no se pronunciaban, cuando terminó la primera temporada hicieron la confirmación oficial de su noviazgo con unas románticas fotografías juntos en las Maldivas, lo que hizo las delicias de sus fans que llevaban soñando con que su amor traspasara la pantalla desde el primer instante en el que compartieron un plano juntos.

Estaba claro que el amor estaba en al aire y que atrapó sin remedio a los dos guapos actores que se han convertido en una de las parejas más admiradas y más queridas, tanto en su Turquía natal como en el resto del mundo. Y aunque les costó hacer pública su relación ahora no hay día en el que no den muestras de afecto público subiendo fotos juntos o comentando las imágenes el uno del otro de manera muy cariñosa. Sin ir más lejos, el pasado 24 de noviembre, Hande celebraba su 28 cumpleaños y el actor quiso compartir unas divertidas imágenes inéditas con su chica, a la que le dedicaba un precioso mensaje. "¡Empieza la serie de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a este ser absolutamente hermoso, absolutamente asombroso y absolutamente mi amor! ¡Gracias Hande por ser tú! Feliz cumpleaños", escribía el intérprete junto a las curiosas fotografías. Una bonita demostración de lo felices y enamorados que están.

Primero, los fans suspiraban porque la línea de la ficción y de la realidad se fundieran y comenzaran una relación como la de sus personajes Eda y Serkan, ahora, sueñan con el siguiente paso y que, al igual que los protagonistas de la serie turca del año, acaben pasando por el altar y felices para siempre. Algo que podría hacerse realidad ya que en el país otomano ya circulan rumores de boda para la pareja. Ellos, al ser preguntados por los medios en una reciente entrega de premios, no quisieron dar detalles y se limitaron de decir que estaban felices y disfrutando de su bonita historia de amor.

Ahmet Tansu Taşanlar y Oya Unustası son una pareja de actores que se comprometieron hace mucho tiempo pero que terminaron rompiendo. Gracias a la serie Hercai de la que se convirtieron en coprotagonistas, interpretando los papeles de Azat Şadoğlu, el primo de Reyyan, y Gönül Aslanbey, la prima de Miran, respectivamente, volvieron a darse una oportunidad. En Marzo de 2021 anunciaron que estaban saliendo y acabaron sellando su amor el pasado mes de septiembre en una preciosa boda al aire libre en Ankara a la que asistieron algunos de sus compañeros de la ficción. Una de ellas, Ebru Sahin, protagonista de la serie, quiso compartir un día tan importante con los novios y estuvo acompañada de su chico con el que apenas lleva un año de relación. El corazón de la bella actriz está ocupado por Cedi Osman, un jugador de baloncesto que juega en un equipo de la NBA en Estados Unidos.

Y como de una boda sale otra boda, una después del enlace de Ahmet y Oya, el deportista se animó y le pidió matrimonio a la bella intérprete, de una manera muy romántica, se arrodilló en el suelo ante su chica en medio del idílico entorno de la Capadoccia, sacó el anillo y le hizo la proposición a lo que Ebru solo pudo responder con un ¡Sí!. Y aunque ambos llevan su relación de manera muy discreta, quisieron compartir su felicidad con todos sus seguidores subiendo una imagen del especial momento que habían vivido.

Una de las series turcas que ha llegado con más fuerza en los últimos meses a nuestras pantallas ha sido Ada Masali… y con el mismo impetú llegó el amor para sus actores protagonistas: Alp Navruz (Poyraz) y Ayça Ayşin Turan (Hazyran). Alp y la modelo Ebru Sam comenzaron a salir en 2020, pero a principios de 2021 se dejaron de seguir y eliminaron sus fotos juntos, con lo que los medios especularon con la posibilidad de una ruptura que dio paso a los rumores de una posible relación del intérprete de No sueltes mi mano con su compañera de rodaje. Esta relación aún no ha sido confirmada por los actores pero el pasado mes de septiembre los periodistas turcos los encontraron solos pasando un fin de semana en Alaçatı, por lo que, según la prensa otomana, es cuestión de tiempo que hagan una confirmación oficial. Mientras tanto, cuando son preguntados por los medios, se les escapa una risa nerviosa que deja al descubierto sus sentimientos y muchos toman como la confirmación de su historia de amor.

Parece que el idílico entorno de la isla ha hecho que floreciera el amor y no solo de su pareja protagonista, sino también entre Özge Demirtel y Cem Anıl Kenar, Biricik y Kemal en la serie, aunque esta relación, de momento es solo un rumor que no ha sido confirmado ni negado.

Otra de las afortunadas que ha sido alcanzada por las flechas de cupido este año es Farah Zeynep Abdullah, la dulce Inci de Inocentes. Hace tan solo unas semanas compartió unas apasionadas fotografías con su novio, el Dj Artz, declarando así su amor en público por primera vez. Aunque esa imagen fue la confirmación oficial de su romance, la pareja, según informaron los medios turcos, llevarían 5 meses saliendo. Farah quiso confesar lo enamorada que estaba con una imagen donde, la actriz y el popular productor musical, cuyo nombre real es Efe Çelik, se besaban y se abrazaban dejando constancia de la pasión que hay entre ellos junto a un texto en el que decía: "Por favor, reemplaza ese corazón que robaste", de la canción SEn Oslan Bari de Aleyna Tilki.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.