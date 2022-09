NO DEJAN DE LLEGAR RECONOCIMIENTOS PARA ESTA PRODUCCIÓN Descubre qué dos personajes de 'Hermanos' han ganado un premio por su historia de amor en la serie Los actores que los interpretan acudieron a la Universidad de Okan en Estambul para recoger el galardón por su gran interpretación

Hermanos se ha convertido en una de las series con más éxito de la temporada. Desde su estreno, no ha dejado de sumar espectadores ávidos por saber qué ocurrirá con los Eren tras haber perdido de manera trágica a sus padres. Entre tanto drama también hay espacio para el amor y una de las cosas que más engancha de la trama son los relaciones sentimentales que surgen entre los personajes. Una de estas bonitas historias es la que ha nacido entre dos de sus protagonistas: Asiye y Doruk, aunque ambos provienen de mundos diferentes, los sentimientos no entienden de clases sociales y no han podido evitar enamorarse convirtiéndose en una de las parejas favoritas y más queridas por el público. Estos papeles están interpretados por Su Burcu Yazgı y Onur Seyit Yaran, respectivamente, y les ha hecho merecedores de un premio muy especial: el de Mejor pareja de series de televisión del año, concedido por la Universidad de Okan en Estambul.

- Tres vestidos para la novia, música y diversión: así ha sido la boda de la actriz turca Demet Özdemir

VER GALERÍA

- Te desvelamos dos pasiones ocultas de Kerem Bürsin que te van a sorprender

Los dos jóvenes actores acudieron a la citada universidad pletóricos a recoger el galardón que les ha sido otorgado por el gran trabajo que han hecho con sus papeles y la sensibilidad que han sabido impartir a sus personajes. Muy emocionado por el reconocimiento, Onur Seyit Yaran ha compartido un mensaje con sus seguidores junto a una fotografía con su compañera de reparto. "Nos gustaría agradecer a los estudiantes de la Universidad de Okan por considerarlos (a sus personajes) merecedores de este hermoso premio", ha escrito junto a la instantánea.

El también modelo, de 26 años, y la guapa intérprete asistieron muy guapos al acto de entrega. Onur ha lucido una camisa y un pantalón con un total look en negro y Su Burcu, de 17 años, se ha vestido con el tono totalmente opuesto, el blanco, con un traje corto con falda de vuelo, de Firat Kaplan, que realzaba su figura y su belleza.

VER GALERÍA

Los personajes premiados viven una de las tramas más románticas de la serie y Su Burcu también ha querido compartir este bonito momento con sus seguidores. "Gracias a todos los que apoyaron a la pareja #AsDor, en especial a mi querido compañero Onur, qué gran premio recibimos", ha declarado la joven que da vida a Asiye.

VER GALERÍA

La gran química que derrochan ASiye y Doruk en la pequeña pantalla y la complicidad que ambos muestran, tanto en el set de grabación como fuera de él, han hecho que surjan los rumores, y los deseos de sus fans, que hablan de una posible relación entre Onur y Su Burcu Yazgi Coşkun. Ellos niegan que haya nada más que una gran amistad y recalcan como uno de los motivos de que no estén juntos la diferencia de edad entre ambos. Pero los seguidores sueñan con que AsDor, como han bautizado a la pareja, se convierta en una realidad y no solo en un amor en la ficción.

VER GALERÍA

No dejan de llegar los reconocimientos para la serie Hermanos

Hace tan solo unos días era la benjamina de la aclamada ficción, Aylin Akpınar, que interpreta a la pequeña Emel, quien recibía el galardón a Mejor actriz infantil en los Premios Mariposa de Oro, unos de los más prestigiosos del entretenimiento turco. Con apenas 10 años, Aylin se ha situado como una de las jóvenes promesas de la actuación de la televisión otomana y tiene por delante una prometedora carrera. La intérprete de Ask Aglatir se mostró muy feliz por conseguir este reconocimiento, que recogió de manos de Birce Alakay (Amor en blanco y negro), y por ver que todo el trabajo y esfuerzo que ha realizado ha tenido sus frutos.