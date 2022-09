La actriz Hazal Kaya, embarazada de su segundo hijo, hace un parón en su carrera por un problema de salud

Hazal Kaya, a la que descubrimos en nuestro país gracias a papeles como el de Filiz en Nuestra historia o el Feriha Yilmaz en El secreto de Feriha, es una de las actrices turcas más queridas y que más comunicación tiene con sus fans a través de sus perfiles. La guapa intérprete, de 31 años, ha estado algunas semanas sin compartir nada con sus más de siete millones de seguidores, algo que les tenía muy extrañados, ahora, tras las explicaciones de la artista, han pasado de la extrañeza a la preocupación al conocer los motivos de su ausencia.

- Descubre qué dos personajes de 'Hermanos' han ganado un premio por su historia de amor en la serie

VER GALERÍA

- ¡Como Romeo y Julieta! La boda de cuento de hadas de Serkan Çayoğlu y Ozge Gürel ('Amar es primavera') en Verona

Hazal no está atravesando un buen momento y se ha sincerado con sus fieles a los que ha contado que está teniendo un pequeño bache de salud que la mantiene lejos de los sets de grabación. La actriz ha tenido que hacer un parón es su actividad laboral ya que, al parecer, sería un exceso de trabajo lo que le habría pasado factura y habría afectado a su salud. "¿Cómo me rompí? No fue de manera intencionada. Pero ha sido un período en el que he estado físicamente sobrecargada. Hay un límite serio en lo que puedo manejar psicológicamente", ha escrito Hazal junto a una imagen efímera en la que se la ve descansando tumbada sobre césped.

VER GALERÍA

No han sido tiempos fáciles para la protagonista de Medianoche en el Pera Palace ya que, a principios de verano, tuvo que hacer frente a los rumores de infidelidad de su marido, el actor, cantante y director turco, Ali Alatay, con quien lleva nueve años de relación y junto al que se va a convertir en madre por segunda vez, algo que finalmente quedó en simples comentarios.

Todo el estrés al que se ha visto sometida durante estos meses ha desembocado en los problemas de tensión que está padeciendo en este momento y que la han llevado hasta un estado de agotamiento extremo. Con la presión arterial de 9/3 ha reconocido que "estaba extenuada y desfallecida en casa o trataba de sobrevivir en el set".

Una situación que, en su estado de buena esperanza y por recomendación médica, la ha llevado a tener que alejarse de los platós durante unas semanas pero que no le ha quitado la sonrisa ya que sabe que es algo pasajero y se lo toma con positividad. "De todos modos, se avecinan cosas hermosas. Volveré en dos o tres semanas. Eso espero. Besos", ha explicado a todos sus seguidores a los que ha querido tranquilizar con estas palabras confirmando que muy pronto estará de nuevo al pie del cañón de vuelta al trabajo.

VER GALERÍA

Pero, al mal tiempo buena cara, y la actriz está feliz con su segundo embarazo. Mientras termina de recuperar su salud, ha compartido con ilusión, humor y felicidad cual será el sexo y el nombre del bebé que espera. "¿Cómo no lo anuncié primero? ¡Los huevos sorpresa están cargados! ¡Viene Leyla!", un simpático mensaje acompañado por una foto en la que Hazal aparece con una inmensa sonrisa en el rostro. La intérprete ya ha entrado en el segundo trimestre de gestación y en la imagen ya se puede apreciar su incipiente barriguita.

VER GALERÍA

Hazal y Ali, de 46 años, comenzaron su historia de amor en 2013, mismo año en el que el actor y director rompía su matrimonio con Ebru Cansız. La pareja se casó en una preciosa ceremonia el 6 de febrero de 2019, tras seis años de relación, y solo dos meses después anunciaban que esperaban su primer hijo.

Fikret, al que cariñosamente llaman Fiko, vino al mundo el 18 de noviembre de ese mismo año, colmando con su llegada la felicidad de sus papás y convirtiéndose en el centro de sus vidas. El pequeño muy pronto se convertirá en hermano mayor y tendrá una nueva compañera de juegos y de aventuras que llenará de alegría a sus famosos padres.