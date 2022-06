Kıvanç Tatlıtuğ ('Sühan') y su esposa, Başak Dizer, muestran las primeras imágenes de su hijo

Kıvanç Tatlıtuğ, al que descubirmos en nuestro país gracias a la telenovela Sühan:venganza y amor, está atravesando uno de los momentos más especiales de su existencia. Su carrera profesional continúa imparable con la película El día de los enamorados, su último proyecto pero, si su trabajo va viento en popa, su vida personal no le va a la zaga. El guapo actor, de 38 años, y su mujer. Başak Dizer, han colmado su felicidad dando la bievenida a su primer hijo, Kurt Efe, un niño que llegó al mundo el pasado 15 de abril y del que ahora sus famosos padres han querido compartir las primeras imágenes con todos sus seguidores, mostrando la preciosa familia que han formado y cómo están disfrutando de su recién estrenada paternidad.

El día del Padre, que se ha celebrado recientemente en Turquía, ha sido el momento elegido por la pareja para presentar oficialmente a su bebé ante el mundo. Aunque el matrimonio es muy discreto en los temas concernientes a su relación y a su vida privada y no suelen compartir su intimidad, en esta ocasión han hecho una excepción y Başak ha querido felicitar de una manera nuy especial a su marido. La estilista publicaba así la primera imagen de padre e hijo juntos con el mensaje: "Feliz día de los Ángeles". Unas tiernas fotografías en las que se puede ver al actor de Kuzei Güney sosteniendo a su pequeño en brazos. En las instantáneas observamos al orgulloso padre lleno de emoción mientras coge la manita de Kurt Efe en una de las fotos y el pie en la siguiente. Eso sí, para salvaguardar la intimidad de su hijo, la pareja ha preferido no mostrar la carita del niño, que acaba de cumplir dos meses y medio y que, a tenor de la mirada de su papá, está para comerselo enfundado en su peto de rayas.

Aunque Kivanç y Başak no han querido mostrar el rostro de su bebé y tan solo han compartido estas fotografías, la prensa turca no ha sido tan respetuosa en este aspecto y la pareja no ha podido evitar que, a mediados del mes de junio, se publicaran, sin su consentimiento, unas imágenes del pequeño en la casa que la familia tiene en Bodrum, donde llegaron hace unas semanas para comenzar la temporada de verano. Allí han recibido la visita de algunos amigos, entre los que se encuentran los futbolistas Mehmet Topal y Gökhan Tör, ambos jugadores del Beşiktaş J. K, o la actriz Özge Özpirinçci, de 36 años, y su marido, el también actor Burak Yamantürk. Precisamente, la protagonista de Amor a segunda vista, que fue madre el pasado 30 de noviembre, tuvo un pequeño altercado hace un par de semanas con algunos periodistas que querían retratarla junto a su hija Mercan, de apenas 6 meses, cuando salía de un centro comercial en la citada localidad costera.

En su nueva faceta como padres primerizos, KIvanç y Başak no están solos y han contratado los servicios de una niñera filipina que les ayuda con los cuidados de Kurt Efe. Según informa el medio turco Snob magazine, le pagan alrededor de 1400 euros al mes y además se han hecho cargo de su visa para entrar en Turquía, de los seguros y de un vuelo de ida y vuelta a su país natal una vez al año.

El 15 de abril, a las nueve menos cuarto de la mañana, llegaba al mundo el primer hijo del modelo y la estilista en un hospital privado de Ulus, en Ankara. Ese mismo día, era el propio protagonista de Amor prohibido quien anunciaba de este modo la feliz noticia del nacimiento del pequeño. "Ya tenemos a nuestro Kurt Efe en brazos. Nuestra felicidad es indescriptible. Başak y yo les agradecemos mucho todos sus buenos deseos", escribía el actor pletórico. Según publicaba la web Dizi Doktoru, el intéprete no dejó sola a su mujer en ningún momento desde que se puso de parto y ambos rompieron a llorar cuando tuvieron a su bebé en brazos por primera vez.

El nombre que han puesto para su hijo no ha sido elegido al azar, sino que tiene un significado muy especial para ambos ya que Kurt era el personaje que el actor interpretaba en la serie Kurt Seyit ve Şura, la telenovela en la que la pareja se conoció y donde iniciaron su historia de amor en 2014. Desde ese momento, la relación entre Kivanç y Başak se fue afianzando y el 19 de febrero de 2016 sellaban su amor en París, en una romántica boda que se celebró en la embajada turca de la capital francesa.