Conoce a Yusuf Çim, el último adonis turco al que hemos descubierto gracias a 'Con olor a fresas'

Las series turcas llegaron para quedarse, ya que se han convertido en un auténtico fenómeno de masas. Los títulos no dejan de crecer al mismo ritmo que su fiel legión de seguidores. Entre los secretos de su éxito que atrapan al espectador desde el primer instante están las historías de amor imposibles, los personajes que luchan ante las adversidades contra viento y marea, las miradas eternas entre los protagonistas y, otro ingrediente que le aporta aún más interés son los atractivos galanes que las interpretan y que nos dejan sin respiración. Entre los primeros que descubirmos estaban Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ o Can Yaman, cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, llegaron Kerem Bürsin o Caner Condoruk, y, ahora cuando pensábamos que ya no podíamos soprendernos más, acabamos de añadir a un nuevo adonis a la lista de los guapos oficiales del país otomano, se trata de Yusf Çim, a quien hemos descubierto gracias a Con olor a fresas, una serie con la que, además de divertirnos, nos alegramos la vista cada vez que este actor aparece en pantalla.

Además de por su belleza y simpatía, Yusuf ha alcanzado la popularidad por su talento avalado por sus numerosos éxitos profesionales. Aunque ha reconocido que, por el hecho de ser guapo, ha tenido que demostrar más que otros. Lleva 7 años trabajando en el mundo de la interpretación y eso significa mucho para él. "Me di cuenta de que tengo que trabajar más duro que cuando empecé a actuar. Ahora trabajo más duro y entiendo más. Me critico más a menudo", ha explicado en una reciente entrevista con la revista Hürriyet.

Yusuf ha dado detalles de algunos rasgos de su caracter. "Soy como soy. No puedo actuar en mi propia vida. Soy una persona simpática, trabajadora, disciplinada… No abro un guión en el plató, siempre lo tengo preparado de memoria. Grabo escenas en mi cabeza antes de tiempo. No me gusta el desorden. Tengo un patrón de sueño, no quiero que se altere. Tal vez debería vivir el momento, pero no vivo así", ha reconocido. No soporta la falta de respeto y considera que debemos abordar las cosas "con más tolerancia y amor". Es muy celoso de su vida privada, en este momento no se le conoce pareja pero sí ha compartido que es lo que más le llama la atención de una mujer: que "tenga una bonita sonrisa". Eso sí, para todas las que quieran conquistar su corazón que no esperen que se comporte como un galán de telenovela ya que, más que romántico, se considera "realista".

En Con olor a fresas Yusuf se mete en la piel de Burak, hijo de una familia adinerada, un hombre mujeriego, arrogante y completamente opuesto al perfil del chico que busca Asli (Demet Özdemir) pero, gracias al amor que despierta en él la protagonista de esta historia, sufre una profunda transformación. Precisamente, fue tal su química con su compañera que el romance traspasó el set de grabación y se enamoraron en la vida real. Poco a poco, su relación se fue afianzando y llegaron incluso a prometerse y a fijar fecha para su boda, planes que se truncaron cuando la joven comenzó el rodaje de Pájaro soñador y, según apuntan los medios turcos, Can Yaman, con quien se dice que mantuvo una relación que ninguna de las dos partes llegó a confirmar, se cruzó en su camino.

¿Quién es Yusuf Çim?

El intérprete, que tiene 30 años, nació el 26 de septiembre de 1991 en Fatih, uno de los distritos más grandes de Estambul situado en el corazón de la ciudad. Es el menor de tres hermanos y ha declarado que vivió una adolescencia difícil puesto que perdió a su madre, quien falleció de cáncer en 2006, cuando él tan solo tenía 15 años. Esa es la razón por la que ha afirmado que no le gustan los hospitales. El protagonista de Akrep creció con sus abuelos, con los que residía en un apartamento familiar. En aquella época, en sus planes no entraba dedicarse al mundo de la actuación, sino que soñaba con ser jugador de fútbol. Cuando finalizó el colegio comenzó a estudiar Radio y Televisión en la Universidad.

Animado por su entorno, que destacaban su espectacular físico, el joven se apuntó en una agencia. Al mismo tiempo, para ganar algo de dinero, comenzó a trabajar como modelo y empezó a estudiar interpretación en la academia Arthouse. Su carrera profesional dio el pistoletazo de salida en 2011, época en la que participó en el concurso Mejor Modelo de Turquía, quedando en segunda posición. Una primera toma de contacto con el mundo del espectáculo que lo llevó a formar parte de grandes pasarelas de moda e imagen de grandes marcas publicitarias.

Sus inquitudes creativas le llevaron también a probar suerte en el mundo de la música y, en 2013, se aventuró en este campo y lanzó su primer trabajo discográfico, un EP llamado Olsun Bi Kere. Sin embargo, posteriormente, decidió orientar su carrera hacia la interpretación. Su primer papel en la pequeña pantalla llegó con la serie Ezra, en la que interpretaba el papel del comisario Mustafa. Una ficción que le llevó un año después, en 2015, a dar vida a Burak en Con olor a fresas junto a Demet Özdemir. Una producción con la que obtuvo un gran reconocimiento y que le abrió las puertas para para sumergirse en una nueva faceta profesional ya que, ese mismo año, se estranaba como presentador de televisión con el concurso Piramit. Además, también condujo el programa especial de Show TV de 2016 para el Año Nuevo, Sibel Can ile Yılbaşı Özel.

Durante los últimos años, el artista se ha sumado a numerosos proyectos para la pequeña y gran pantalla y ha participado en diferentes actividades benéficas. Con la ayuda de la Asociación del Síndrome de Down, creó un proyecto titulado ¡No olvides este año! para ayudar a los niños que padecen este trastorno genético. Además de la interpretación y la moda, Yusuf es un gran apasionado del deporte y la fotografía. Es un gran forofo del fútbol y, siempre que puede, asiste al campo para ver todos los partidos de su equipo, el Beşiktaş.