Las dos bodas que van a celebrar Özge Gürel y Serkan Çayoğlu y el 'mal trago' del novio durante la pedida de mano

Se acerca el gran día, o tal vez deberiamos decir los grandes días, para Özge Gürel y Serkan Çayoğlu que están ya a un paso de convertirse en marido y mujer. La pareja ha celebrado la tradicional pedida de mano siguendo todas las tradiciones turcas, donde el novio ha demostrado el gran amor que siente por su chica sudando a la gota gorda en algún momento de la ceremonia fruto de las 'dotes culinarias' de su futura esposa..Los novios, que se conocieron durante el rodaje de Amar es primavera en 2015 y no han vuelto a separarse desde entonces, quieren sellar su relación por todo lo alto, para ello, van a celebrar dos bodas en dos ciudades europeas donde festejaran su unión junto a sus familiares y amigos por partida doble.

- Kıvanç Tatlıtuğ ('Sühan') y su esposa, Başak Dizer, muestran las primeras imágenes de su hijo

VER GALERÍA

- Licenciado en económicas, con curiosas supersticiones y modelo: así es Halit Özgür Sari, el mayor de 'Hermanos'

Son muchas las sorpresas que Serkan y Özge tienen preperadas para su gran día y, una de ellas, viene precisamente de ahí, que no será una sino dos bodas las que van a celebrar, según han informado este miércoles el periódico Hürriyet y CNN Turquía. La pareja ya ha fijado la fecha para pasar por el altar y la primera de estas importantes citas tendrá lugar muy pronto, concretamente el próximo 16 de julio. El lugar elegido para su enlace ha sido la ciudad alemana de Colonia, donde reside la familia del flamante novio. Allí se convertirán por fin en marido y mujer en una ceremonia íntima ante sus más allegados.

VER GALERÍA

Apenas un mes después, la pareja celebrará una segunda boda, esta vez por todo lo alto. El 13 de agosto, Verona, la ciudad de Romeo y Julieta, volverá a ser testigo de una preciosa historia de amor y uno de los espectaculares castillos de la localidad italiana albergará el segundo 'si, quiero' de los actores, en esta ocasión en una gran fiesta en la que estarán rodeados de todos sus familiares y amigos.

VER GALERÍA

En octubre del pasado año la pareja anunciaba feliz su compromiso tras siete años de relación. El día su enlace está a la vuelta de la esquina pero antes, los dos actores han querido cumplir con la tradición y Serkan ha pedido a la familia de Özgue la mano de su chica. Rodeados de los suyos celebraron una divertida celebración que, una vez más, dejó patente la naturalidad con la que viven su relación. El protagonista de Kıbrıs Ada Kısı se dirigió hacia la casa familiar de su amada, vestido con un impoluto traje de chaqueta blanco. camisa rosa y con un gran ramo de flores en su mano, con el humor que le caracteriza, cuando estaba llegando, lanzó un mensaje a su chica que compartió a través de su muro en el que le preguntaba a su futura esposa: "¿Estás lista?". Ella, enfundada en un sencillo y favorecer vestido estampado en azul y blanco, le esperaba asomada a una ventana. Era una cita muy especial y, aunque felices, los novios no podían disimular sus nervios.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Siguiendo la tradición, no pudo faltar la ceremonia del café turco, la costumbre marca que la novia sea la encargada de prepararlo para demostrar que es una buena ama de casa y de ofrecérselo al novio y al resto de invitados, todos lo beben menos ella. Y ahí fue cuando se produjo una de las anécdotas del día, Özge, siguiendo el ritual de su país de origen, añadió unos granos de sal a la bebida de su chico quien, pese al desagradable sabor, tiene que beberlo entero para demostrar el gran amor que siente por su futura esposa. Una 'prueba' que, a tenor por las fotografías que ha compartido el novio, no debió ser fácil pero él superó el 'salado trago' sin problema, aunque con algún que otro esfuerzo ya que "el café me ha hecho sudar", ha asegurado el novio con humor junto a las simpáticas instantáneas. Fue una celebración íntima ante unas 50 personas que acompañaron a los enamorados en un día tan importante para ellos.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Era una jornada donde se palpaba la felicidad pero donde también sintieron el vacio provocado por una gran ausencia, la del padre de la actriz fallecido recientemente, en una ceremonia que se celebró en el mismo escenario donde los novios le dieron la noticia de su compromiso al padre de Özge hace nueve meses. La pedida coincidió con el Día dle padre en Turquía y la protagonista de Dolunay quiso compartir unas bonitas imágenes acompañadas por un precioso mensaje dedicado a su progenitor. "No pude correr a casa y abrazar a mi padre en el Día del Padre este año, pero mi amante y yo celebramos nuestra nueva aventura con estas personas maravillosas y se la dimos a mi padre como regalo. Esta casa, este banco es mi infancia… El lugar favorito de papá. Aquí mismo le contamos la noticia. Ni siquiera ha pasado un año todavía...", ha escrito emocionada.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La protagonista de El hombre equivocado estaba muy unida a su padre y su muerte ha supuesto un gran mazazo para ella, aún se está haciendo a la idea de que ya no está y de que no la acompañará en uno de los días más importantes de su vida: el de su boda. "Todavía es muy difícil hablar de tu ausencia... Las palabras no pueden salir de mi boca, como si tal día nunca hubiera pasado, pero si hablo, se hará realidad. Este es un dolor que nunca desaparecerá. El dolor se queda así, construyes una vida a tu alrededor, creces. Tú lo sabías, papi, sufriste tantas pérdidas, estabas tan cansado que seguías creyendo en las personas aún cuando te lastimaban. Solía quejarme de este comportamiento que se parece a ti. Pero me alegro de haber continuado, lo hicimos, papi. Debo toda la belleza de mi vida, la gente increíble, mi amor a ser como tú, a crecer contigo. Me alegro de que seas mi padre. De ti para mí, nos quedamos con la conciencia tranquila y mucho anhelo. Te quiero muchísimo. Se que hay una vida mas que abrazar", con estas sentidas palabras finalizaba su precioso mensaje.