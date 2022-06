'The Staircase', la claves de la serie de Colin Firth en la que la realidad supera a la ficción Esta miniserie de HBO que reproduce al milímetro el enigmático caso que envolvió a la muerte de Kathleen Peterson.

Hay historias que no podrían inventarse y que demuestran que la realidad vence siempre a la ficción. Este es el caso de la nueva serie protagonizada por el oscarizado actor británico, Colin Firth (‘El discurso del Rey’, ‘Mamma Mía’), por la actriz australiana Toni Collette (ganadora del Globo de Oro por ‘United States of Tara’) y por la también oscarizada Juliette Binoche (‘El paciente inglés’, ‘Chocolat’). 'The Staircase’ comienza con lo que parece un trágico accidente. Kathleen Peterson es una exitosa ejecutiva que cae por las escaleras de su mansión de Carolina del Norte habiendo bebido algunas copas de más. Su marido, Michael Peterson, trata de socorrerla, llama a emergencias, pero a los pocos minutos ella muere. Cuando la policía llega a la residencia del matrimonio descubren que la caída de Kathleen parece más bien la escena de un homicidio, por lo que se centran en investigar a su marido.

Todo lo que rodea a esta historia es fascinante y parece sacado de la imaginación de un guionista, sin embargo es todo real. Años antes, en Alemania, la primera mujer de Michael también murió tras caer de unas escaleras. La fiscalía encuentra material pornográfico comprometedor en el ordenador de Michael. Sus cuñadas se posicionan en su contra, sus propios hijos se dividen y unos le acusan mientras que otros le defienden. Por si fuera poco, Michael se presentó a las elecciones locales hace un par de años, y las perdió estrepitosamente cuando se supo que había mentido respecto a sus heridas de guerra (en Vietnam) y que incluso falseó que había recibido una condecoración por su valor en el campo de batalla.

Testigos de excepción

No es común que una miniserie sobre un hecho real cuente con un nivel de detalle tan elevado ya que la gran mayoría de las las conversaciones privadas que componen la serie son reales. Las situaciones rocambolescas o surrealistas a las que se enfrenta la familia fueron documentadas con un equipo de periodistas franceses, que estaban produciendo un documental sobre el caso y que posteriormente ha servido para construir esta serie de ficción, que recrea al milímetro lo que ocurrió en la realidad.

Todo comienza cuando el prestigioso director de cine documental, Jean-Xavier de Lestrade, busca un nuevo proyecto para embarcarse tras ganar el Oscar en 2001 por ‘Murder on a Sunday Morning’, que explora el sistema judicial estadounidense a través de la discriminación racial que sufre un adolescente negro acusado de aseinato. Cuando Lestrade empieza a conocer el caso de Michael llega a un acuerdo con su abogado para instalarse en la mansión Peterson y grabar hasta la última frase que se pronuncia a puerta cerrada.

La serie documental, que también se llama ‘The Staircase’ puedes verla en Netflix, y comprobarás que muchas de las imágenes reales han sido recreadas al milímetro por la serie de HBO, consiguiendo un grado de similitud sorprendente.

La historia no acaba ahí

La editora del documental se enamoró de Michel. Sí, en la vida real. Sophie Brunet vivía en Francia y recibía semanalmente una voluminosa caja de cintas grabadas en la mansión Peterson. Sophie estaba en pleno contacto con el equipo de grabación pero en ningún momento llegó a ir a Carolina del Norte ni a hablar directamente con Michael, su trabajo era visionar todo el material grabado y editar el documental uniendo las piezas.

Pero poco a poco Sophie empezó a obsesionarse con Michael y confió en este documental fuera la forma de salvar su causa. Tiempo después empezó a cartearse con él y surgió así una relación de amor que retrata la serie de ficción y que sobrepasa completamente todo lo contado por el documental.

