Colin Firth podría haber encontrado a su 'Bridget Jones' en la vida real

En ocasiones la realidad supera la ficción. Dos décadas después de interpretar al apuesto abogado Mark Darcy en El diario de Bridget Jones, Colin Firth podría haber caído rendido a los encantos de una presentadora de televisión rubia, más jóven que él, y con una trayectoria romántica algo inestable, al igual que su personaje en las divertidas comedias que protagonizó junto a Renée Zellweger. Las últimas imágenes del apuesto actor paseando junto a la presentadora de noticias de la BBC Joanna Gosling han hecho pensar a sus fans que tal vez habría encontrado a su Bridget Jones en la vida real.

El oscarizado actor, de 60 años, parecía estar reviviendo el guión de su película mientras disfrutaba de un agradable paseo con la presentadora de la BBC, de 49, por un parque londinense. Juntos fueron vistos conversando alegremente y compartiendo risas mientras caminaban por los jardines. Ambos vestían sombreros, chaquetas, botas y vaqueros para combatir las bajas temperaturas registradas en Londres durante este paseo romántico y otoñal.

Estas fotos han sido tomadas un año después de que Colin Firth anunciara su separación de Livia Giuggioli después de 22 años de matrimonio. La ruptura se produjo cuatro años después de que ella tuviera una aventura secreta durante una separación temporal en 2016. Entonces se dijo que el divorcio había dejado a Firth con el corazón completamente roto. De momento el representante del actor ni la periodista han accedido hablar sobre el supuesto romance con el que sueñan los fans del actor un año después de su divorcio.

¿Quién es Joanna Gosling?

Joanna Gosling, de 49 años, es una presentadora de la BBC que antes trabajo en Capital Radio Central Television y Sky News. Su vida amorosa también ha sido un tanto inestable. Estuvo casada con el doctor Sir Craig Oliver, exdirector de comunicaciones de David Cameron y líder de la campaña oficial de Remain durante el referéndum de la UE, durante 18 años antes de separarse en 2014. De su unión nacieron tres hijas que viven con ella, mientras que su exmarido, de 51 años, tiene un piso cercano a la vivienda habitual de las niñas en Londres. Se conocieron en la BBC, donde Craig trabajó como periodista antes de trabajar en el número 10 de Downing Street. Según los informes, ahora el exmarido de Gosling está saliendo con Lucy Thomas, subdirectora de la campaña Britain Stronger In, tras conocerse durante la campaña del referéndum de la UE.

Escándalo y divorcio

Tras el anuncio de su separación en diciembre de 2019, Firth y su ex esposa aseguraron que "permanecerían unidos por el amor que sienten por sus hijos", Luca, de 18 años, y Matteo, de 15. El actor permaneció en la casa de la familia en Chiswick, al oeste de Londres, mientras que su ex ha pasado gran parte del tiempo desde entonces en Italia. Su separación se produjo dos años después de que Livia admitiera haber tenido una aventura con su amigo de la infancia Marco Brancaccia. De este modo se puso fin a un escándalo que copó titulares en marzo de 2018 cuando la pareja denunció a Marco Brancaccia por una serie de terroríficos mensajes "diseñados" para hacer daño al protagonista de El Discurso del Rey, mandandole un email con "todo lo que había estado haciendo con su mujer a lo largo de un año" con la intención de humillarle y "romperle el corazón". Por su parte, la exmujer del actor llegó a sentirse acosada y perseguida por la calle después de que decidiera retomar su matrimonio con el actor. Colin Firth y su mujer mantuvieron con absoluta discreción cómo afectó esto al matrimonio, pero finalmente emprendieron caminos distintos. El intérprete tiene otro hijo, Will, de 30 años, nacido de su relación con la actriz Meg Tilly.

