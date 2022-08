Descubre la otra gran pasión de Cansu Dere, protagonista de 'Infiel', además de la actuación

Que Cansu Dere es una de las actrices turcas más queridas y carismáticas del panorama artístico otomano es algo sabido. También que en nuestro país nos ha conquistado gracias a sus interpretaciones en series como Sila, Madre o Infiel, donde actualmente podemos disfrutar de ella en el papel de Asya. En esta ficción da vida a una doctora de éxito que descubre que su vida perfecta en familia se desmorona, ya que su marido mantiene una relación extramatrimonial con una joven a la que ha dejado embarazada. Lo que tal vez no es tan conocido es que la guapa protagonista de Ezel tiene otra pasión además de la actuación: es una gran amante del arte y, además, invierte en ello.

La bella actriz, que en octubre cumplirá 42 años, no deja de trabajar y, en lugar de emplear el dinero que gana en comprar bienes inmuebles como hacen otras celebridades, prefiere vivir en una casa de alquiler por la que paga 9.000 euros al mes. Así, invierte los ahorros que ha obtenido por su trabajo en obras de arte, cuadros en su mayoría. Para hacerse con algunas de de ellos, ha participado en exposiciones y subastas organizadas en internet, especialmente durante el período de pandemia. Cansu tiene una buena colección y cuenta con más de 50 de estas joyas en su hogar, una auténtica pinacoteca en la que se habría gastado unos 5 millones de liras turcas (cerca de 275.000 euros), según informa el canal otomano A haber.

Tras finalizar las grabaciones de la segunda y última temporada de Infiel, cuyo último capítulo se emitió el pasado 25 de mayo en Turquía, la actriz está aprovechando para descansar y recargar energías. No han sido unas vacaciones tan relajadas como le hubiera gustado ya que, tras apagarse el piloto rojo de la cámara, se encendieron los rumores sobre una posible relación entre Cansu Dere y su compañero de reparto y marido en la ficción, Caner Cindoruk. Algo que ella se tomaba con humor y quería aclarar con los medios turcos para zanjar el tema. "Amigos, no lo hagan. Por favor, déjenme hacer como que no me he enterado", decía a los reporteros que la estaban esperando a la salida de un restaurante al que acudió junto a unos amigos, dejando claro que la única relación que mantiene con el galán de Mujer es profesional y amistosa.

Después dos años de trabajo con Infiel, la actriz sigue disfrutando de su tiempo libre y en este momento se encuentra en la playa, desde donde comparte fotos en bikini disfrutando del sol y del mar desde un destino paradisíaco. Tal y como ha declarado, se está dedicando a recuperar fuerzas y a divertirse: "No estoy haciendo mucho en este momento. Solo descansando, de vacaciones y pasando tiempo con mis amigos, contaba". No ha dado detalles sobre cuál será su próximo proyecto pero, al parecer, podría estar relacionado con Disney+ Turquía. Su futuro profesional también podría estar dentro de España, ya que en su reciente visita a nuestro país afirmó que se vendría pronto a vivir y quería aprender nuestro idioma para trabajar aquí.