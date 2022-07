Cansu Dere y Caner Cindoruk, de 'Infiel', unidos en la ficción y... ¿pareja en la vida real?

Infiel, la ficción turca que tiene enganchada domingo a domingo a millones de personas en nuestro país, encara su segunda temporada y, poco a poco, va desgranando los interrogantes y resolviendo las tramas relacionadas con el trio amoroso formado por Asya, interpretada por Cansu Dere, Volkan, el marido desleal al que da vida Caner Cindiruk, que enamoró al público español con su papel de Sharp en Mujer, y Derin, la tercera en discordia, bajo cuya piel se mete Melis Sezen, tres actores que han cautivado al público internacional con su gran trabajo interpretativo. La telenovela ya ha finalizado su emisión en Turquía pero, tras apagarse los focos se han encendido los rumores y se está hablando sobre una posible relación entre los dos protagonistas, Cansu y Caner, quienes han conseguido una química brutal en la pantalla que, según apuntan los medios turcos, habría traspasado el set de rodaje y habrían comenzado un romance.

Son muchas las horas que Cansu Dere y Caner Cindoruk han pasado juntos en el plató grabando las dos temporadas de Infiel, tantos momentos compartidos y aquello de que "el roce hace el cariño" habría hecho que su relación profesional hubiera ido más allá y que, el amor se muestran en la ficción, se hubiera convertido en real tras finalizar el rodaje. Los rumores apuntan a que ambos actores estarían saliendo pero que, por el momento, quieren mantener su historia de amor en secreto. Lo cierto es que, por mucho que a los fans de la serie les encante la idea y de lo que dicen los medios turcos, parece que no hay romance a la vista y ha sido la propia protagonista de Madre la primera que ha querido zanjar las habladurías sobre este tema: "Amigos, no lo hagan. Por favor, déjenme hacer como que no me he enterado", dejando de este modo claro que la única relación que mantiene con su compañero y amigo es profesional y amistosa.

La intéprete de Sila se ha mostrado muy abierta a hablar con los periodistas turcos para aclararlo todo, Cansu se reunió con un grupo de amigos en un restaurante, a la salida le esperaba un grupo de reporteros con los que no tuvo problema en pararse a charlar con ellos y responder a sus preguntas. La actriz, de 41 años, se encuentra en este momento de vacaciones, por lo que se está dedicando a recuperar fuerzas y a divertirse. "No estoy haciendo mucho en este momento, estoy descansando, estoy de vacaciones y estoy pasando tiempo con mis amigos", declaró. No dio detalles sobre cuál será su próximo proyecto pero, en su reciente visita a España durante el pasado mes de junio, afirmó que vendría pronto a vivir a nuestro país ya que quería aprender nuestro idioma para poder trabajar aquí, quien sabe si, tal vez, sea ese su siguiente paso profesional.

Al parecer, el corazón de la guapa actriz sigue sin dueño, pero que no desesperen sus pretendientes ya que ella misma ha dado algunas pistas en una entrevista sobre cómo es en el amor y qué busca en un hombre. Para quienes quieran conquistarla, la intérprete ha confesado que no hay una manera específica para enamorarla. "Depende de la persona. Lo que me hace sentir, el tiempo que pasamos juntos", ha declarado en la versión turca de la revista Elle. Aunque no tenga muy definidas las cualidades que debe tener su chico ideal, sí hay algo que Cansu tiene muy claro: "sé exactamente lo que no me gusta", ha explicado. A la pregunta sobre cuál cree que es el mayor error que se comete por amor, la actriz ha confesado que "supongo que durará para siempre".

Asya, papel que interpreta en Infiel, es uno de los más queridos por el público de la ficción. Se trata una mujer que vive una relación tóxica con un marido que la engaña y que se encuentra inmersa en una situación con la que le cuesta romper, Cansu ha afirmado que nunca estaría en el lugar de su personaje puesto que, para ella, "los sentimientos y comportamientos obsesivos no existen en el amor. El amor es una cosa hermosa", ha sentenciado.