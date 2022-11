¿Se ha reconciliado con Kerem Bürsin? Hande Erçel aclara en qué punto está su relación Se enamoraron durante el rodaje de 'Love is in the air' y pusieron fin a su historia de amor a principios de 2022

Kerem Bürsin y Hande Erçel se enamoraron durante el rodaje de Love is in the air, sus sentimientos fueron creciendo a la vez que el de sus personajes en la ficción, Serkan y Eda, y su historia de amor traspasó la pantalla. Se conviertieron en la pareja de moda pero, a principios de año, rompían su relación. Desde entonces, sus idas y venidas han sido seguidas al detalle como si las de los protagonistas de una telenovela se tratase pero, en esta ocasión, era su vida real lo que se estudiaba al milímetro. Tras muchos meses en los que se ha especulado con una posible reconciliación entre ellos, la protagonista de Halka, cansada de los rumores, ha roto su silencio para explicar en qué punto está su relación con el intérprete de Sharktopus.

Tras varios meses separados y después de hacerse público que Kerem se había puesto en contacto con ella para interesarse por el estado de salud de la pequeña Mavi, la sobrina de la artista de casi tres años, la prensa turca comenzó a especular con el acercamiento de la pareja y, tras verlos tomar un café en un establecimiento de Kavacik, en Estambul, algunos medios confirmaron que, por fin, se había producido la deseada reconciliación de la que fuera una de las parejas más queridas de espectáculo otomano.

Días después de que la noticia de que habían dado una segunda oportunidad a su amor se hiciera pública, Hande Erçel, que este jueves cumple 29 años, ha querido responder a las preguntas que le han formulado al respecto los reporteros y ha aclarado en qué punto está su relación con el que fue su novio para zarjar los rumores. "No hay nadie en mi vida. Te lo diría si lo hubiera", ha afirmado con rotundidad la protagonista de Hayat: amor sin palabras a los periodistas que la esperaban en la calle en Bebek.

Cuando los reporteros se interesaron por las fotos en las que se les había visto juntos a ella y a Kerem en actitud cómplice en una cafetería, la bella actriz dijo que "no deberíamos tomarlo muy en serio", dejando claro que han hecho las paces y mantienen una buena relación y que, como amigos que son, puede que se les vea juntos en muchas ocasiones pero que, cada vez que eso suceda, no significa que hayan retomado su historia de amor.

Hace unos días, era Kerem Bürsin, de 35 años, quien era cuestionado sobre una posible vuelta junto a su ex. El intéreprete de Can Feda, que ya había reconocido anteriormente haberse puesto en contacto con su exnovia para interesarse por la pequeña Mavi, fue mucho más ambiguo en su respuesta ante el interés de la prensa. "No entremos en ese tema en absoluto ahora", dijo, sin negar que se hubiera producido una reconciliación entre ellos. Unas declaraciones que hicieron pensar que se habían dado una segunda oportunidad. Sin embargo, las palabras de Hande no dejan lugar a dudas y han dado al traste con los sueños e ilusiones de los millones de fans que sueñan con la vuelta de la pareja.