Se enamoraron en el rodaje de 'Love is in the air'' El esperado reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿reconciliación a la vista? Tras poco más de un año de relación, pusieron fin a su historia de amor y ahora se podría haber producido un acercamiento entre ellos

Love is in the air es la serie turca que logró conquistar el corazón de miles de espectadores, incluido el de los actores protagonistas Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuyo romance en la ficción se convirtió en una bonita historia de amor en la vida real. Su noviazgo, que hacía suspirar a sus millones de seguidores, terminó a finales del mes de enero.

Desde entonces, todos sus fans han seguido cada paso de ambos soñando con una posible reconciliación. Ahora que la serie pronto volverá a nuestras pantallas, tal y como ha anunciado Divinity, podría ser que esa no fuera la única vuelta ya que los actores podrían haber retomado su relación, según apuntan los medios turcos.

Muchos se ha hablado sobre los posibles motivos de su ruptura aunque, durante estos meses, ninguno de los dos protagonistas ha hecho declaraciones al respecto, lo que sí que se evidenciaba era el distanciamiento que se había producido entre ambos algo que, ahora, podría haber desaparecido.

El primer paso del acercamiento tuvo lugar con motivo de los problemas de salud que sufre Mavi, sobrina de Hande, la pequeña está recibiendo tratamiento, según ha informado su madre, Gamze Erçel, aunque no han querido dar más datos acerca de la enfermedad que padece.

Kerem quiso interesarse por cómo se encontraba la niña y se puso en contacto con su ex. Ahora, semanas después, se les ha visto juntos en diversos lugares del centro de Estambul y tomando un café tranquilamente en una famoso establecimiento de la capital.

Así lo ha confirmado la periodista turca Bilal Özcan, quien ha publicado unas fotografías donde, aparentemente, se puede ver a la pareja tomando algo en el Starbucks de Acarloft, un barrio de Estambul. Unas instantáneas que habrían sido tomadas el pasado 23 de octubre a las 10 de la mañana.

Tras el café, Hande y Kerem subieron al mismo coche y se marcharon juntos. En todo momento, el protagonista de En el corazón de la ciudad y la intérprete de Hayat: amor sin palabras trataron de pasar desapercibidos, incluso el actor, de 35 años, se habría puesto la capucha de la sudadera gris que llevaba para evitar ser visto ya que están tratando de llevar este acercamiento de la manera más discreta posible.

Según informan los medios turcos, el protagonista de Zeynep, buscando a su padre, que siempre es muy cercano con los periodistas, se mostró esquivo al ser preguntado a su salida de un evento en Estambul sobre su posible reconciliación con la bella actriz. "No quiero entrar en ese tema ahora", afirmaba.

Esta respuesta tan ambigüa por parte del artista, ha hecho que la prensa otomana se haya aventurado a afirmar que esto significa de que le están dando una nueva oportunidad a su amor, aunque también podrían haber retomado su amistad y el actor estaría apoyando a Hande en los momentos familiares tan complicados que está atravesando.

Para empezar, ya se han encontrado con el primer escollo: la publicación en el medio turco Gazete magazin de unas instantáneas en las que se ve de espaldas a una pareja de la mano por las calles de Madrid y que, al parecer, serían Kerem Búrsin y la actriz peruana Stephanie Cayo paseando por la capital el pasado mes de marzo.

Unas imágenes que habrían hecho que el cuñado de Hande y padre de Mavi, Caner Yilidirm, hubiera querido cortar toda comunicación con el actor y ha dejado de seguirle. Solo el tiempo dirá si Hande y Kerem, Hanker, como les llamaban sus seguidores, vuelven a estar juntos y hacen soñar de nuevo a medio planeta que desea la vuelta de una de las parejas más queridas de Turquía o si, por el contrario, su reconciliación es solo amistosa.

El primer acercamiento entre ambos

Al conocer la triste noticia de la enfermedad de la pequeña Mavi, que cumplirá tres años el próximo 17 de diciembre, Kerem Bürsin habría cogido el primer avión rumbo a Estambul para encontrarse con Hande Erçel, para apoyarla en ese duro momento, según informaba el medio turco Haberler Ankara.

El intérprete de Sharktopus acudió al encuentro con la bella protagonista de Halka, de 28 años, con un ramo de flores, no se sabe era un obsequio para hacer las paces con la actriz o si eran un regalo para la niña.

El protagonista de Can Feda no ha confirmado o desmentido esta información, muy escueto y sin querer entrar en más detalles, sí quiso aclarar hace unas semanas que se había puesto en contacto con la familia, concretamente con su exnovia, para interesarse por el estado de salud de la pequeña y mostrarles todo su apoyo en estos difíciles momentos.

"Llamé y hablé con Hande", afirmaba el artista, quien no quería desvelar el contenido de su conversación al tratarse de una situación muy complicada. "No quiero decir mucho sobre esto. Es un tema muy delicado y no quiero que salga nada sensacionalista para preservar esta sensibilidad. Eso es todo lo que tengo que decir", declaraba el intérprete ante los medios turcos.