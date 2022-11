Onur Seyit Yaran, protagonista de 'Hermanos', confiesa su mayor deseo y tiene que ver con España

Las aventuras y desventuras de los Eren y su lucha por salir adelante tras la dramática muerte de sus padres han logrado enganchar a los espectadores que han llevado a Hermanos a situarse como una de las series más vistas. Los jóvenes protagonistas de esta ficción otomana se han convertido ya en rostros populares en nuestro país y, alguno de ellos, levantan pasiones.

Este es el caso de Onur Seyit Yaran, quien da vida a Doruk en la ficción, un intérprete que ha sabido ganarse el cariño del público español. Ahora el actor ha confesado su mayor deseo, un anhelo que está relacionado con nuestro país y que de convertirse en realidad llenaría de alegría a todos sus fans patrios.

El joven intérprete, de 27 años, ha declarado siempre que ha tenido ocasión el amor que siente por nuestro país. Y ahora ha reconocido que "mi mayor sueño es hacer cine en España. Incluso fui a Barcelona este verano", ha afirmado en una reciente entrevista con el periódico turco Hürriyet.

El actor está trabajando duro para poder materializar pronto su deseo y está estudiando nuestro idioma para "poder defender el talento turco en el extranjero". Tal vez, si lo consigue, pudiera cumplir también otro de sus anhelos: trabajar junto a su artista español favorito, Mario Casas. Sin duda, formarían un tándem de lo más atractivo para sus millones de fans que recibirían esta unión con los brazos abiertos.

En Hermanos, Onur da vida a Doruk Atakul, el hijo de Akif (Celil Nalçakan) y Nebahat (Silme Selçuk), un adolescente que lo ha tenido todo en la vida y que empezará a cambiar y a ser mejor persona cuando el amor llame a su puerta. Gracias a Asiye (Su Burcu Yazgi Coşkun) irá descubriendo un mundo desconocido para él y empezará a valorar las cosas que son verdaderamente importantes en la vida. Y aunque en el carácter dista mucho de su personaje, sí comparte con él una visión común sobre las relaciones. "Creo que el amor cambia a una persona porque dejas de ser egoísta y empiezas a pensar en el otro y comienza el autosacrificio. También hubo momentos en que cambié con el amor", ha afirmado.

Onur Seyit Yarat nació el 13 de enero de 1995 en Estambul. Su padre trabaja en la industria textil y su madre es ama de casa. Nadie de su familia se dedicaba la mundo del espectáculo y él comenzó imitando a los actores que veía en la televisión. Aunque el fútbol también le atraía mucho y solía jugar a este deporte, el joven actor siempre quiso estar sobre un escenario, por lo que empezó a estudiar. "Tenía tanta emoción y entusiasmo. Siempre sentí que estaría frente a la cámara, que de alguna manera mostraría mi talento. Empecé con la formación actoral, y he continuado", ha explicado.

Para Onur, actuar es una pasión y no quiere ser famoso sino ser un buen intérprete. "No tiene nada que ver con la fama, la actuación es una profesión que disfruto mucho y estoy feliz de estar en ella. Hago este trabajo porque es mi profesión y porque me encanta. La popularidad sola no vale la pena", ha asegurado.

Su carrera en la televisión comenzó en 2017 con la serie Kalk Gidelim (Levántante, vamos), donde daba vida a Canberk Dal. Dos años después se metía en la piel de Enes en Vuslat (Reunión). En 2021 llegaba su gran oportunidad formando parte del elenco Hermanos, la telenovela que le ha dado a conocer en el todo el mundo.

Pero el de actor no ha sido su único trabajo, Onur también ha sido modelo y, ejerciendo esta profesión, consiguió el primer gran premio de su vida, el de Mejor modelo de Turquía de 2016, un título que le llevó a representar a su país en el certamen internacional. Sin embargo, dejó esa faceta laboral para entrar de lleno en la industria de la televisión, donde también ha sido galardonado por sus diversas interpretaciones.