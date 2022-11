Descubre a Nilsu Yilmaz, la nueva incorporación de 'Hermanos' que no te dejará indiferente

Hermanos se ha convertido en una de las series revelación de la temporada. Los espectadores han quedado enganchados desde el primer momento a la dura historia de los Eren, quienes pierden a sus padres de marntes y, para darle un mayor dinamismo, incorporan nuevos personajes que abren otros caminos en la historia. Una de las recien llegadas es Cemile, una muchacha a la que Emel (Aylin Akpınar) y Asiye (Su Burcu Yazgi Coşkun) conocieron en el ofanato, un papel interpretado por Nilsu Yilmaz, una joven actriz que se ha convertido en una de las intérrpetes turcas más populares gracias a su paso por la telenovela y que ahora te presentamos.

Nilsu nació en Estambul y tiene 21 años. Está muy unida a su familia, quienes le han apoyado en cada paso que ha dado para conseguir su sueño. Para ella la actuación es su razón para existir y siente que, cuando está interpretando, se olvida de todo lo que le rodea y solo están ella, su papel y el escenario. Pese a su juventud, la actriz lleva años dedicándose al mundo del espectáculo y ha querido formarse para realizar su trabajo a la perfección, para ello estudió en el Departamento de Teatro de la Facultad de Bellas Artes de Mimar Sinan y se graduó en el departamento de teatro de la Escuela Secundaria de Bellas Artes de Pera.

Aunque ha logrado su fama gracias a su paso por Hermanos, su carrera comenzó en 2013 con la película La historia de Zeynep, también ha formado parte de otros filmes como Intruder, Aşk Tesadüfleri 2 u OVNI, con los que ha continuado ganando experiencia. Más tarde, en 2020 su nombre comenzó a sonar con más fuerza gracias a su interpretación en la serie de televisión Kırmızı Oda (Habitación roja), solo participó en seis episodios pero fueron suficientes para despuntar con su talento. También hemos podido verla en Payitaht Abdülhamid (El último emperador) con el personaje de Dilruba.

Después llegaría su gran oportunidad de la mano de Hermanos, una serie que, como ella misma reconoce, ha supuesto un antes y un después en su carrera. "Tiene una audiencia tan grande que muchas personas me conocieron y me amaron desde allí", ha explicado en una entrevista con la revista Sabah. También ha desvelado que lo que más le impresionó de la historia fue que "los niños que tuvieran que afrontar el lado doloroso y difícil de la vida a una edad muy temprana. Sus luchas en sus vidas y dentro de ellos mismos". Tras su participación en esta ficción, Nilsu se ha embarcado en un nuevo proyecto: Kusursuz Kiracı (Inquilinos perfectos).

Nilsu ama su profesión y recnoce que "la fama es algo que para mí no tiene valor, no hago mi trabajo para conseguirla, no es mi objetivo. Desafortunadamente, la fama tiene una gran importancia tanto en el mercado como por parte de las personas, lo que, por supuesto, me entristece", ha aseverado.

A Nilsu le gusta compartir fotos de sus rodajes y de su faceta como modelo, no es de extrañar porque el arte de posar se le da igual de bien que el de actuar. A la intéprete de Ovni también le gusta mostrar momentos de su vida. Es una enamorada de la naturaleza, una de sus pasiones es el mar y también disfruta pasando tiempo junto a su familia y amigos. Entre sus aficiones también están "el baile, la música, la risa, la alegría son situaciones increíblemente placenteras que me levantan el ánimo", reconocía en una reciente entrevista con Hürriyet. Tal es su amor por la música que no le importaría nada participar en un futuro en un musical. Sin embargo, ha reconocido que los intrumentos musicales se le resisten por el momento, aunque uno de sus sueños es aprender a tocar alguno.

Con respecto a su vida sentimental, Nilsu no tiene pareja y ha reconocido que aún no ha sido tocada por las flechas de cupido. Cree en el amor pero "no pudeo describir cómo es, porque es algo que nunca he experimentado", ha confesado.

¿Quién es Nilsu en Hermanos?

Una nueva persona ha entrado a formar parte de la vida de los Eren: Cemile, pepel al que da vida Nilsu Yilmaz. Conoció a Asiye y Emel en el orfanato y, de primeras, su relación no comenzó con muy bien pie. La muchcha vio como la pequeña estaba jugando con su muñeca y se la arrebató bruscamente. Su hermana no daba crédito a lo que estaba ocurriendo ya que la niña no había hecho nada y no entendía que estuviera siendo tratada así.

La directora del centro le pidio a Cemile que cambiara su actitud, sin embargo, a las dos hermanas les dijo que, si volvían a tener problemas con la joven, la avisaran de inmediato. Pero lejos de lo que pudiera parecer a primera vista, Cemile tiene un gran corazón y lo único que quiere es proteger a Emel. Vio que una pareja se había interesado mucho en adoptar a la pequeña y, para que cambiaran de idea y no se la llevaran y la separaran de su hermana, les dijo que era muy problemática.

Al principio, Asiye no la creyó hasta que se dio cuenta de que realmente se preocupaba por su hermana. Emel estuvo a punto de caerse desde el tejado del orfanato huyendo de los que quería adoptarla, y Cemile no se lo pensó dos veces y arriesgó su vida subiéndose a rescatarla. Gracias a ella la pequeña pudo salvarse.

Las hermanas Eren ya han abandonado el orfanato y han vuelto asu hogar. Allí se han llevado una inesperada sorpresa: la visita de Cemile. Ante esta llegada surgen nuevos interrogantes como: ¿qué está haciendo allí? ¿Cómo los ha encontrado? ¿Qué necesita?... incógnitas que muy pronto se irán desvelando.