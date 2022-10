Los fans de 'Tierra amarga' se despiden de uno de sus personajes más carismáticos

Tierra amarga es una de las series turcas con más seguidores en nuestro país. Estos días, los fans de esta ficción se han llevado una desagradable sorpresa y han recibido otro duro golpe: han tenido que despedirse de uno de sus personajes más carismáticos. Tras un largo periodo de misterio en torno al paradero de Demir Yaman (Murat Unalmış), finalmente hemos podido conocer lo que realmente había ocurrido con él y nos hemos encontrado con el peor desenlace posible: ha aparecido muerto.

- Los protagonistas de 'Ada Masali' rompen su relación y la polémica está servida

VER GALERÍA

Un gran varapalo para los espectadores ya que no es la primera vez que tienen que decir adiós a alguno de sus protagonistas más emblemáticos como ya había ocurrido con Yilmaz (Uğur Güneş), Hünkar ( Vahide Perçin), Fekeli (Kerem Alisik) o Ümit (Hande Soral), entre otros.

- El impactante final de 'Infiel' que ha dejado con la boca abierta a sus fans

Hace algunos capítulos, los Gümüşoğlu asaltaron la mansión Yaman y, desde ese momento, Demir ha estado desapareceido. Züleyha (Hilal Altinbilek), Fekeli y el sobrino de este y hermano del desaparecido, Fikret (Furkan Palali), han estado muchos meses tratando de seguir su rastro para encontrarlo, pero todo su esfuerzo había sido en vano.

Finalmente, ha sido un grupo de trabajadores quienes han encontrado el cuerpo sin vida del señor de Çukurova en una nevera abandonada en una nave industrial. Una dura noticia que cuando se le es comunicada a su esposa se desmaya de la fuerte impresión.

VER GALERÍA

Ahora son muchas las dudas que han surgido en torno a este asesinato, sobre todo, porque la víctima lleva la misma ropa que el día que saquearon su mansión. Pero ha sido gracias a los recuerdos de Abdülkadir Keskin ( Erkan Bektas) donde hemos podido descubrir las circunstancias en las que se ha producido la muerte del protagonista, este llevaba tiempo mintiendo a su socio, Hakan Gümüşoğlu (İbrahim Çelikkol), ya que sabía que Demir no había desaparecido ni se había fugado sino que, uno de sus hombres, lo había matado.

VER GALERÍA

Después del asalto, Hakan ordenó el secuestro de Yaman. Sin embargo, Demir trató de defenderse robando un arma, uno de sus raptores se dio cuenta, le disparó y el marido de Züleyha falleció de manera instantánea. Bedir, ayudante de Abdülkadir, se molestó muchísimo por esta reacción. Y Keskin, por su parte, decidió que debían esconder su cadáver en un refrigerador, sin decirle nada a su socio, y seguir adelante con su venganza.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

¿Qué ocurre tras la muerte de Demir?

El asesinato del esposo de Züleyha trae grandes consecuencias para todo Çukurova y son muchas las cosas que van a cambiar a partir de ahora. En lo que respecta a Abdülkadir, el hombre es consciente de que su ayudante podría delatarlo en cualquier momento, por lo que, para evitarse problemas, lo asesina y lo entierra. Por su parte, Betül (İlayda Çevik), prima de Demir, también cree que su muerte le perjudicará, pues ya no podrá cumplir el objetivo de apropiarse de la empresa de la que Züleyha ahora es la única dueña, por lo que deberá crear un nuevo plan para conseguirlo.

VER GALERÍA

Züleyha organiza el funeral de su esposo y durante el trascurso del mismo reconoce que su marido fue un buen padre y desea que descanse en paz: " No se cuántos pecados tuyos debería perdonar, me decepcionaste una y otra vez (...) Todo lo que me hiciste sentir lo enterraré aquí", ha asegurado. Durante el sepelio Fikret se muestra muy afectado puesto que, después de muchas rencillas, finalmente pudo reconciliarse con su hermano y ahora lo ha perdido para siempre.

VER GALERÍA

De villano a héroe

Sin duda, ha sido un trágico final para uno de los personajes más importantes de Tierra Amarga. Demir comenzó su andadura siendo el villano de la trama al enamorarse ciegamente de Züleyha y tratar de alejar a la muchacha de Yilmaz, su gran amor, formando un peligroso triángulo amoroso. El joven lograba casarse con la bella protagonista gracias a su madre, Hünkar, sin importar que el corazón de su amada no le correspondiera y perteneciera a Yilmaz.

Demir y su madre estaban muy unidos y dispuestos a hacer cualquier cosa el uno por el otro. El joven siempre estuvo influenciado por su madre y, por este motivo cometió muchos errores, pero todo cambia cuando Hünkar muere asesinada por Behice (Esra Dermancioglu).

La muerte de Hünkar cambia el corazón de Demir. El joven recibe un durísimo golpe al encontrar el cuerpo sin vida de su madre, pero no será el único ya que aún desconoce que Züleyha está a punto de separarse de él. La joven se queda a su lado hasta que decide apostar por el amor de su vida: Yilmaz. Finalmente, Demir acepta el divorcio y, justo el día que van a firmar los papeles, Yilmaz sufre un accidente.

VER GALERÍA

A pesar de haber estado siempre enfrentados, fundamentalmente por amar ambos a la misma mujer, el hombre se comporta como un héroe y salva la vida de Yilmaz, algo que queda grabado para siempre en el corazón de Züleyha. Cuando el gran amor de la protagonista muere, todo cambia, Demir se convierte en el principal apoyo de su esposa y la pareja comienza a entenderse por primera vez en mucho tiempo. Finalmente y sin esperarlo, Züleyha se acaba enamorando de Demir.

VER GALERÍA

Demir ha sido un papel muy importante para Murat Unalmış. El actor, de 41 años, se despedía así de su personaje en Tierra amarga: "Sí, toda historia tiene un final. Otra ha llegado a su fin para mí. Fue una larga, agotadora y hermosa aventura en la que trabajé duro y aprendí mucho. Me gustaría agradecer a mis veteranos hermanos, mis colegas y a todos los que contribuyeron a la producción y transmisión. Todos los que han trabajado duro desde el principio", escribía el intérprete en su adiós.

El intérprete continuaba su mensaje con "un sincero agradecimiento a toda nuestra audiencia, la gente hospitalaria de Adana, a la que quiero tanto, mis amigos y todos mis seguidores que me apoyaron. Nos vemos pronto", con estas bonitas palabras finalizaba su texto y su participación en la serie.