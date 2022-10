Los protagonistas de 'Ada Masali' rompen su relación y la polémica está servida

Ada masali: el cuento de la isla narraba la historia de amor entre Haziran y Poyraz, interpretados por Ayça Aysin Turan y Alp Navruz, cuyo amor traspasó la pantalla. Los actores se habían convertido en la pareja perfecta y en una de las más queridas del espectáculo turco y de los fans de la telenovelas. Ahora, para disgusto de sus seguidores, su romance quedará en el recuerdo y en la ficción ya que han puesto fin a su noviazgo. El protagonista de No sueltes mi mano, confirmaba en diciembre de 2021 su relación con su compañera tras meses de rumores en los que habían jugado al despiste, ahora, Alp también ha sido el encargado de comunicar su ruptura.

El actor ha roto su silencio y ha emitido un comunicado donde ha confirmado la noticia y, muy molesto, se ha defendido tras haber sido acusado de infidelidad, dejando claro que esas afirmaciones son falsas y están lanzadas por alguien con muy mala intención. "Últimamente he leído con asombro algunas noticias sobre mí que no son verdad. Está claro que la sucesión de esas noticias ha sido promovida por personas malintencionadas. Hasta ahora no había querido hacer una declaración, pero estos rumores que salen de bocas maliciosas han alcanzado una dimensión más allá de la falta de respeto", ha afirmado el intérprete de Phoenix.

La historia de amor que había nacido entre Alp y Ayça y que tenía cautivada a medio mundo se habría roto hace tan solo unos días y el motivo de la misma apuntaban a que habría sido una posible infidelidad por parte del intérprete, según informaban varios medios turcos. Sin embargo, el actor ha querido salir al paso de estas acusaciones, las ha negado de forma contundente y ha señalado que la ruptura se ha producido en buenos términos.

"También me gustaría decir que una relación puede desgastarse con el tiempo y pueden surgir algunos desacuerdos entre las personas. Terminamos nuestra relación hablando con respeto mutuo por razones generales. No tiene nada que ver con estos feos rumores infundados. Deseo que la persona o personas que difunden estos rumores tengan amor, respeto y la conciencia limpia y tranquila", ha expuesto Alp Navruz, explicando cuál ha sido el motivo real que les ha llevado a emprender caminos diferentes.

La noticia ha tomado por sorpresa a todos sus fans ya que en las pocas apariciones públicas que han hecho en estos diez meses de relación, siempre se les veía felices y enamorados. Ahora parece no quedar nada de ese amor, al menos en sus perfiles, ya que ambos han dejado de seguirse y han borrado todas las fotografías en las que aparecían juntos.

El intérprete, de 31 años, de cuyo talento seguimos disfrutando en nuestro país en La señora Fazilet y sus hijas, se encunetra en estos momentos en plena preparación del estreno de su nueva serie, Cennetin Çocukları (Hijos del cielo), una ficción que protagoniza junto a Irem Helvaciouglu (Kaçis). Por su parte, Ayça, se está tomando un descanso profesional y no se ha vuelto a embarcar en ningún proyecto tras finalizar la grabación de Ada Masali.

Este martes, la actriz ha dado una nueva una nueva vuelta al sol y, por su 30 cumpleaños, ha hecho un llamamiento para que todo el que quiera haga una donación a la Fundación Koruncuk, una asociación que ayuda a niños necesitados y con problemas, para "el futuro y la educación de las niñas. Me encantaría que, lo primero que muestre mi nueva era sea la solidaridad alrededor de las chicas, que valga la pena celebrarlo", ha solicitado. Mientras guarda en su bolsillo "lo que el año pasado enseñó, contó y mostró, estoy emocionado por las bellezas que traerá mi nuevo año", ha compartido la bella actriz.