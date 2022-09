Adam Levine, acusado de infidelidad por dos mujeres más

La situación se complica para Adam Levine. Primero fue acusado de infidelidad por una modelo de Instagram, ante lo que respondió negando una aventura, pero ahora dos mujeres más han dado un paso al frente para señalar al artista. La influencer Sumner Stroh publicó los mensajes que hicieron saltar la liebre y solo unas horas después una mujer llamada Alyson Rosef compartía dos vídeos en los que explicaba y enseñaba algunas conversaciones que habría mantenido con el vocalista de Maroon 5. Asegura que tiene muchos mensajes, pero que no se siente cómoda compartiéndolos por ser muy explícitos y, de hecho, unas horas más tarde decidió borrar todo al respecto de sus redes sociales. Sin embargo ya era demasiado tarde y las capturas circulan ahora por internet.

A Sumner Stroh y Alyson Rosef se suma una tercera mujer, Maryka, que ha compartido las capturas de una supuesta conversación con Adam Levine en donde el cantante dice estar "obsesionado" con ella. Ante este mensaje, la influencer responde "¿No estás casado?". A la hora de compartir esta imagen, la creadora de contenido ha asegurado que su intención era directamente destapar al artista. El escándalo sacudió internet a principios de semana hasta el punto de que el intérprete de Payphone respondió a las primeras alegaciones el martes diciendo: "Se está hablando mucho sobre mí en este momento y quiero aclarar las cosas. No fue correcto hablar con alguien que no sea mi esposa de una manera coqueta. No tuve una aventura, pero, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida".

"En ciertos casos, se volvió inapropiado, pero lo abordé y tomé medidas proactivas para remediarlo junto a mi familia. Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que he podido cometer. Nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos y lo haremos juntos", reiteraba Adam Levine en su publicación, negando que hubiera tenido una aventura ante todos sus seguidores. Un mensaje de lo más directo que la modelo Sumner Stroh, de 23 años, contradice. Según le ha contado a Page Six, su relación fue más allá de unos mensajes, fue física, y tuvo lugar el pasado año. La conversación que la influencer compartió ocurrió después de que se conociera que el cantante y su mujer, Behati Prinsloo, con quien lleva casado desde 2014, están esperando su tercer hijo.

El artista habría escrito a Sumner para decirle que si su bebé es un niño le gustaría llamarle como ella. Con motivo de estas informaciones, algunos medios han recordado unas declaraciones del músico en las que aseguraba, en 2009, que el ser humano no es naturalmente monógamo. Pero lo cierto es que después de comenzar su romance con la modelo de Victoria's Secret el propio artista admitió que sus perspectivas habían cambiado.

Behati Prisloo nació en Sudáfrica pero se crió en Namibia y comenzó su relación con Adam Levine en mayo de 2012, pero unos meses más tarde decidieron romper para reevaluar su relación. En junio de 2013 empezaron de nuevo y anunciaron su compromiso, después de que el artista de Maroon 5 hubiera compartido años antes que nunca se casaría. Su boda se celebró en México con unos 300 invitados y en septiembre de 2016 dieron la bienvenida a su primera hija y un año y medio después llegó la segunda niña a la familia.