Adam Levine rompe su silencio y aclara los rumores de infidelidad con una joven 'influencer' de 23 años

Adam Levine ha roto su silencio después de que la influencer Summer Stroh le haya acusado públicamente de haber tenido un romance durante un año con ella, llegando a coincidir con parte del tiempo en el que su mujer, la modelo Behati Prinsloo, ya había anunciado que estaba embarazada por tercera vez. "Se está hablando mucho sobre mí en este momento y quiero aclarar las cosas. No fue correcto hablar con alguien que no sea mi esposa de una manera coqueta. No tuve una aventura, pero, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida", ha confesado el vocalista de Maroon 5, que a pesar de negar haber tenido un noviazgo paralelo a su matrimonio en el sentido físico, sí que se siente arrepentido por haber mandado unos mensajes de carácter comprometido a esta joven de 23 años.

De la misma manera, ha explicado que la que fue un ángel de Victoria's Secret está al tanto de lo sucedido desde antes que se publicaran estos vídeos, puesto que, cuando la situación parecía ir más allá, prefirió ser sincero con ella para volver a recuperar su confianza, ya que el mero hecho de pensar que podía perder el maravilloso hogar que había formado con la maniquí por este desliz le suponía todo un castigo mental. "En ciertos casos, se volvió inapropiado, pero lo abordé y tomé medidas proactivas para remediarlo junto a mi familia. Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido para arriesgo lo único que realmente me importa fue el mayor que he podido cometer. Nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos y lo haremos juntos".

Hay que recordar que esta creadora de contenido ha compartido distintas capturas de pantalla en la que se ven las notificaciones de estas conversaciones online, aunque no ha mostrado la fecha exacta de cuando se habían producido. Summer quería dar su propia versión de los hechos porque temía que se pudiera filtrar de alguna manera este intercambio de palabras y que su imagen saliese perjudicada. Así mismo, ha asegurado que ella tan solo es una víctima por la diferencia de edad, les separan 20 años, al crearse ilusiones de poder formalizar una relación. "En aquel momento, ya sabéis, yo era joven e ingenua, y honestamente, me sentí explotada. En definitiva fui muy fácil de manipular".

Una historia de amor marcada por las segundas oportunidades

Este no ha sido el único bache que Adam Levine y Behati Prinsloo han superado desde el comienzo de su historia de amor en mayo del año 2012. Aunque en un principio todo parecía ir viento en popa para ellos, doce meses más tarde decidieron darse un tiempo para meditar el rumbo de su relación. A buen seguro este tiempo de reflexión les sirvió para darse cuenta que estaban hechos el uno para el otro, porque a las pocas semanas, concretamente, en junio de 2013 volvieron con más fuerza que nunca al anunciar su compromiso. Un paso por el altar que cambiaba todos los planes del artista que siempre había afirmado, que a excepción de encontrar a la persona perfecta, jamás se casaría. Una muestra más de que con trabajo y cariño a buen seguro también podrán superar este obstáculo que ha puesto a prueba su lealtad incondicional.

