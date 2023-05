Sale con el empresario Hakan Sabancı Hande Erçel ('Love is in the air') posa por primera vez con su pareja en Cannes La actriz ha causado sensación en la alfombra roja del Festival, recibiendo piropos incluso de Eva Longoria

Hande Erçel está atravesando una de las etapas más dulces de su vida. Su faceta profesional marcha viento en popa, siendo una de las actrices turcas más reconocidas y queridas en todo el mundo a la que no dejan de salirle proyectos y, la personal, no le anda a la zaga ya que está feliz y enamorada de su pareja, el empresario Hakan Sabancı, 31 años. Estos días, la protagonista de Love is in the air ha podido dar cuenta de ambas cosas con su visita a la 76º edición del Festival de Cannes, donde ha deslumbrado a su paso y donde nos ha regalado su primer posado junto a su chico.

La protagonista de Azize se ha tomado un pequeño descanso en las grabaciones de Iki Yabanci (Dos extraños), serie que protagoniza junto a Burak Deniz, con quien ya formó pareja televisiva en Hayat: amor sin palabras, ficción con la que descubrimos a ambos en España, para asistir a Cannes, donde ha sido una de las protagonistas de la edición robando las miradas y los flashes allá por donde ha pasado.

Este jueves, la protagonista de Halka y su pareja han asistido a una importante cita juntos en la ciudad francesa: una gala para recaudar fondos organizada amFAR, la Fundación Americana para la Investigación del Sida, se trata de una asociación sin ánimo de lucro que apoya la investigación, la prevención, la educación sobre el tratamiento y la promoción de políticas públicas relacionadas con el VIH.

Por primera vez, la pareja posaba ante los medios en una alfombra dando muestras de su amor. Tras ser retratados por la prensa, Hakan se retiraba y dejaba todo el protagonismo a la actriz. Hande hizo gala de su elegancia con un sencillo vestido de tirantes negro hasta los pies, con un adorno plateado en forma de lazo en el pecho y zapatos a juego en el mismo tono, como complemento eligió un pequeño bolso joya. La protagonista de Perla negra estaba deslumbrante, tanto que Hakan no pudo dejar de mirarla desde un lateral mientras los fotógrafos seguían captando la belleza de la artista.

Esta aparición conjunta de la pareja acaba con los rumores de crisis que se habían acrecentando después de que la actriz asistiera sola a algunos eventos en días previos, dejando constancia de que su historia de amor no solo ha finalizado sino que están atravesando por un gran momento juntos. Hande se ha integrado muy bien en el entorno de Hakan, tanto es así que Kerim, hermano del abogado, les ha acompañado en este viaje a la bella localidad de la Costa Azul.

Además, unos días antes de viajar a la riviera francesa, los novios asistieron a la boda de un amigo del empresario en la que Hande estuvo con los familiares de su chico. Allí se la pudo ver bailando, riendo y charlando con su suegra, Arzu Sabanci, con la que mantuvo una actitud muy cómplice. De esta forma, zanjaron las informaciones que hablaban sobre una mala relación de la protagonista de Güneşin Kızları con la familia de su chico, quienes -según la prensa turca- no la aceptaban por formar parte del mundo del espectáculo.

Volviendo a su paso por Cannes, la bella actriz, de 29 años, no ha asistido al Festival para presentar un nuevo proyecto sino como invitada de honor de una conocida marca de helados de la que es imagen en su país, quienes organizaron diferentes eventos dentro del marco del festival. Hande ha vivido una semana llena de emociones y ha protagonizado grandes momentos durante su estancia en la ciudad francesa. Uno de ellos se produjo el martes durante una fiesta organizada por Magnum, donde pudo conocer de cerca a Eva Longoria, quien también es imagen de esta famosa marca.

Las dos intérpretes posaron juntas y muy sonrientes para los medios gráficos, demostrando una gran sintonía entre ambas, en todo momento se mostraron muy cercanas y cariñosas mientras charlaban amigablemente y disfrutaban de la velada. Tal fue su conexión que, nada más ver a la intérprete turca, la protagonista de Mujeres desesperadas, de 48 años, no dudó en piropear a su compañera ensalzando su belleza.

Y no era para menos ya que Hande cautivó a todos los presentes con un espectacular estilismo, que resaltaba aún más su esbelta figura, con un diseño de dos piezas en color morado formado por una larga falda de gasa con una gran abertura lateral de la que salía un corsé de satén combinado con un top lencero en el mismo tono, un conjunto obra del diseñador Hakaan Yildirim con el que causó auténtica sensación.

El día fue intenso para Hande Erçel ya que por la mañana había estado en otro acto organizado por la citada marca, donde diseñó su propio helado en el Magnum Dipping Bar, ubicado en La Croissette Magnum Beach. Era su primer evento en la localidad francesa y la actriz mostró su emoción por poder estar presente en una cita tan especial. "Es un placer estar en Cannes como invitada de honor. Mi entusiasmo, que comenzó desde el momento en que me llegó la invitación, se hizo aún mayor cuando llegué aquí" afirmaba ilusionada.

Su look para esta cita tampoco dejó a nadie indiferente y de nuevo acaparó todas las miradas con un minivestido naranja con corsé y varillas al descubierto y falda de flecos con abalorios. Un arriesgado modelo de Hakaan Yildirim que le quedaba como un guante y con el que triunfó entre todos los asistentes, al igual que lo ha hecho con todos y cada uno de los estilismos que ha elegido cuidadosamente para su estancia en Cannes, como el mono verde con la espalda al aire y plumas en el pecho con el que se paseó por las calles de la ciudad y con el que enloqueció a todos sus fans por su clase y elegancia.

Hande Erçel se ha convertido en una de las actrices turcas con más proyección a nivel internacional, su paso triunfal por el Festival de Cine de Cannes así lo ha dejado patente. Han sido para la actriz unos días de película en los que ha podido combinar trabajo y amor y que, sin duda, recordará para siempre.