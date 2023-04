Hande Erçel (‘Love is the air’) y su nuevo novio Hakan Sabançi, ¿primeros problemas de pareja? La actriz y el empresario, que salen juntos desde noviembre, confirmaban el mes pasado su relación

La confirmación del noviazgo entre Hande Erçel y Hakan Sabancı, el pasado 7 de marzo, causó un auténtico revuelo entre sus fans que aún soñaban con una posible reconciliación entre la intérprete y Kerem Bürsin, su compañero en Love is in the air, con quien vivió un romance, dentro y fuera de la pantalla, al que pusieron fin hace poco más de un año. Este deseo se ha visto truncado ya que la actriz de Azize ha rehecho su vida junto al empresario y abogado, de 31 años, y su historia de amor va viento en popa aunque, al parecer, se estarían enfrentado a los primeros problemas en su idílica relación.

Muchos se preguntarán si el amor sigue estando en el aire entre ellos, y la respuesta es que sí, puesto que el conflicto no radica en los protagonistas, que están completamente enamorados el uno del otro, sino en su entorno más cercano. Hakan proviene de una de las familias más importantes e influyentes de Turquía, es hijo del presidente de la junta directiva de Densa Holding, una empresa marítima que desarrolla actividades comerciales en todo el mundo. Y son precisamente sus padres, Ömer y Arzu Sabancı, los que no verían con muy buenos ojos esta relación, según informan diversos medios turcos como Haberler Ankara.

Aunque en un primer momento se apuntó a que Hande Erçel, de 29 años, y Arzu Sabancı habían tenido un encuentro en Emirgan, donde se habrían conocido y la madre de su chico se había quedado encantada con la artista, al parecer, esto no sería del todo cierto. No es que a la familia de Hakan no les guste la actriz, no tienen nada en su contra, sino que lo que no aprueban es que se dedique al mundo del espectáculo, algo que consideran que no encaja con una familia de su posición.

Hace unas semanas, la pareja volaba con destino a París para vivir su amor, poco después ponían rumbo a Londres, Finlandia, para disfrutar de las auroras boreales, y finalizaban sus múltiples viajes juntos en Dinamarca. Sorprendía ver a la actriz y el empresario en un vuelo comercial cuando los Sabancı, dada su gran fortuna, tienen un jet privado que habría permitido a los enamorados trasladarse de manera más discreta y sin ser captados por la prensa pero, según llega desde Turquía, la familia de Hakan se negó a prestarle el avión para volar junto a su amada, algo que se ha interpretado una como muestra de que no aprueban su noviazgo.

Precisamente, fue en el viaje de Hande y Hakan a París cuando fueron captados por la prensa en el control de pasaportes del aeropuerto de la ciudad francesa, imágenes que eran publicadas por la revista turca Gazete Magazin y con las que se confirmaban los rumores que llevaban meses circulando sobre su posible relación. Una historia de amor que los propios protagonistas reconocían a los periodistas que les esperaban en el aeropuerto Sabiha Gökçen de Estambul, el pasado 7 de marzo, a la vuelta de su romántica escapada.

"Todo va muy bien. Venimos de vacaciones. Muchas gracias", decía entonces la intérprete de Hayat: amor sin palabras con una gran sonrisa que delataba su felicidad, mientras caminaba junto a su novio. Por su parte, aunque se sentía algo intimidado e incómodo por la presencia de los reporteros, Hakan no dudaba en hablar de una incipiente pero "seria relación" con Hande Erçel.

No obstante, este no es el primer problema por el que atraviesa la pareja ya que, poco tiempo después de confirmarse su romance con la famosa actriz turca, el abogado siguió a una modelo en su perfil, lo que despertó en los medios locales rumores de una posible infidelidad. Hande no le dio mayor trascendencia a estas informaciones y continúa feliz y ajena a los rumores junto a su chico.