Te descubrimos a Zeynep Atilgan, la joven actriz de 20 años que da vida a Parla en 'Secretos de familia'

Cada vez que una serie triunfa en la pequeña pantalla, los espectadores comienzan a sentir curiosidad por cada uno de los protagonistas y de los aspectos que rodean a esa ficción. Ese es el caso de Secretos de familia, la producción turca que arrasa cada domingo en las noches de Antena 3 y cuyos actores se han convertido en el centro de todas las miradas. Una de las intérpretes que más ha llamado la atención de la audiencia ha sido Zeynep Atilgan, una joven de 20 años con un futuro prometedor en el mundo de la actuación.

En Yargi, como se conoce esta ficción en su idioma original, Zeynep da vida a Parla. Es el miembro más joven de la familia Erguvan, hija de Aylin (Pinar Çağlar Gençtürk) y sobrina de Ceylin (Pinar Deniz). La muerte de su tía Inci (Ece Yüksel) a manos de Engin (Onur Durmaz) le afectó mucho ya que, debido a la pequeña diferencia de edad que había entre ellas, tenían una relación muy cercana y una gran complicidad.

Desde ese momento, la joven se ha acercado más a Tuğçe (Merve Ateş) y Çinar (Arda Aranat), quienes se han convertido en sus grandes amigos y en los pilares en los que se apoya, aunque juntos se meterán en peligrosos líos de los que les resultará complicado salir. A Parla le encanta la natación, es una de sus vías de escape, de hecho, participa en importantes competiciones que le ayudan a evadirse de todo lo que ha ocurrido a su alrededor.

Así es Parla en la ficción, pero vamos a descubrir cómo es la actriz que hay detrás de un personaje tan complejo al que, pese a su juventud, Zeynep ha sabido dotar de grandes dosis de fuerza y sensibilidad. La bella actriz nació en Estambul el 20 de marzo de 2002. Después de finalizar sus estudios de secundaria, la joven se ha matriculado en la Universidad de Marmara, donde, actualmente, está estudiando una carrera de ciencias que le apasiona, aunque no está muy relacionada con el mundo de la interpretación: Física, algo que compagina con su carrera como actriz.

Aunque no ha dejado nunca aparcados ni su formación ni sus estudios, Zeynep siempre se ha sentido atraída por la actuación. "Mi deseo de ser actriz y artista siempre ha estado en un rincón de mi corazón", ha desvelado en una entrevista con el diario turco Hürriyet.

Cada vez que iba al teatro o veía una película, la joven se imaginaba a ella misma interpretando esas escenas, un sueño que ahora se ha convertido en una realidad. "Había muchos caminos diferentes que quería dibujar en el futuro y eran muchas las Zeynep que quería ser. Porque no tenía que ser una sola persona en la actuación, podía dar vida a tantos personajes como quisiera", ha afirmado.

Por esa razón, con tan solo 15 años, durante un ejercicio de improvisación en la escuela se dio cuenta de que aquello era lo suyo y decidió tomar clases de teatro. Y no fue la única que creyó en su talento ya que, poco después, era descubierta por su representante Berna Konukman."Mientras continuaba actuando como aficionada en la escuela, conocí a mi manager y di un paso en mi vida como actriz", ha explicado al citado medio.

En 2018 comenzó a participar en diferentes obras de teatro como Otelo, Cirano de Bergeraç o Machbeth, Zeynep iba consiguiendo sus primeros papeles y también comenzaba a hacer sus pinitos en el mundo de la publicidad, protagonizando diferentes anuncios, alguno de ellos a nivel internacional.

Su primera experiencia en una serie fue en Back Street en 2021 con un pequeño papel, pero ese mismo año llegaría su gran oportunidad y su billete al estrellato de la mano de Secretos de familia. Zeynep ha confesado que el rodaje de la ficción fue muy divertido y que se emociona mucho cuando se ve desde su casa."Cada vez que salgo en la televisión me levanto de la emoción, voy al fondo de la pantalla, abro bien los ojos y veo a Parla con las manos en mi corazón", ha asegurado.

Siempre que veía a Pinar Deniz actuando ensaba en lo dulce y natural que era actuando y ahora está feliz de poder estar cerca de ella para aprender. Pero no todo ha sido un camino de rosas durante el rodaje y ha tenido que enfrentarse a grandes retos y a complicadas escenas. La que más le costó fue una en la que tenía que recrear un ataque de pánico tras el que intentaba quitarse la vida, porque son situaciones a las que, por suerte, no ha tenido que hacer frente en la vida real y no contaba con ese bagaje.

"Como nunca antes había tenido un ataque de pánico, el miedo de cómo hacerlo era dominante y la escena transcurrió de una manera natural y terminó con una gran explosión. Hasta que llegó ese momento, veía videos en los que personas que sufrían ataques de pánico contaban cómo se sentían", ha narrado.

Convertirse en un personaje popular tiene sus pros y sus contras. Al alcanzar la fama te conviertes en un referente para muchas personas y uno se ve sometido a la presión externa, una de las más fuertes es por cuestión del físico. La joven ha asegurado que, en ocasiones, se le han acercado para decirle: "Oh, estás delgada", y, aunque afirma que "no tenemos demasiados problemas porque estamos en la escala juvenil en este momento", sí considera que "en el futuro tendremos que prestar atención a nuestro peso y entrar en el marco que se requiere de nosotros". Algo que entiende pero que aún no ha logrado asimilar.

En lo que respecta a sus aficiones, al igual que a su personaje en Secretos de familia, a Zeynep le gusta nadar y lo hizo durante dos años. Pero además, entre sus disciplinas favoritas están el kickboxing, el judo y también practica pilates. Tamibén es una apasionada de la música, algo para lo que tiene talento y a lo que también le gustaría poder dedicarse, esa es la razón por la que tiene pensado tomar clases de canto para prepararse debidamente.

A Zeynep, como a cualquier chica de su edad, le gusta compartir su día a dia con sus seguidores y en las imágenes que publica en su perfil posa ante la cámara de fotos con la misma soltura que lo hace ante la del set de grabación. Con sus poses, con las que parece una auténtica modelo, conquista el corazón de sus fans, que caen rendidos ante sus encantos y a su innegable belleza y no dudan en llenarla de piropos.