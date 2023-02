Te contamos las claves del éxito de 'Secretos de familia', la serie turca que ha marcado un antes y un después

Nada más estrenarse en Turquía, Secretos de familia se convirtió en uno de los fenómenos del año, una estela que ha seguido en España posicionándose como una de las series turcas favoritas de los espectadores. Se trata de una ficción que ha roto con todos los prejuicios establecidos sobre las producciones otomanas y que ha conseguido enganchar no solo a los seguidores de las telenovelas, sino también al público en general que, domingo a domingo, ha caído rendido ante una trama innovadora y adictiva que siempre deja con ganas de más.

Entre las claves de su éxito está la originalidad de la historia ya que no es ni una comedia romántica, ni un drama familiar, ni una telenovela al uso, sino que es una serie de asesinatos y abogados, que se acerca más bien al thriller y es capaz de mantener el suspense, la tension y la intriga en cada capitulo. Desde nuestro asiento no paramos de hacer conjeturas sobre quién es el culpable, el asesino, el que ha adulterado las pruebas... y da igual lo que pienses porque, cuando crees que algo va a ocurrir, da un giro de guion inesperado que te deja descolocado y con la boca abierta.

Sin duda, otro de los aspectos que convierten esta ficción en una de las más vistas son sus protagonistas: Kaan Urgancıoğlu y Pinar Deniz, quienes dan vida a Ilgaz Kaya y Ceylin Erguvan. Él se mete en la piel de un respetado e incorruptible fiscal que ha heredado los principios de honestidad, honor y lealtad, de su padre Policía. Ella es una abogada que no conoce los límites cuando se trata de respetar las reglas. Ambos tienen formas muy diferentes de trabajar y de entender la justicia, pero el destino hará que sus caminos se crucen para tratar de resolver un inesperado asesinato que les cambiará la vida para siempre.

La química entre los dos protagonistas, que interpretan a dos polos de personajes opuestos que, irremediablemente, se atraen, es innnegable, y parecen tan reales que consiguen conectar con el espectador. Kaan y Pinar ya habían trabajado juntos en la serie Love 101 y los encargados de la productora tenían claro desde el principio que, dada la complicidad que muestran ante las cámaras, tenían que ser ellos los que encabezaran el reparto de Secretos de familia.

Y no se equivocaron al elegirlos ya que las interpretaciones de estos actores en la famosa ficción les han valido en varias ocasiones los premios y reconocimientos más prestigiosos de Turquía, además del cariño del público.

Como en toda buena serie turca, la historia cuenta con un romance potente que engancha a la audiencia, pero en esto también se diferencia del resto de telenovelas ya que la trama amorosa entre Ilgaz y Ceylin no surge hasta casi mitad de temporada y no se echa de menos porque, hay tantas historias que surgen a su alrededor, que el público está más pendiente de saber quién es el asesino que de si acabarán o no juntos.

Otro aspecto que enamora de Yargi, en su idioma original, que se traduce como El juicio, y que le aporta un color diferente es la manera en la que se desarrolla la relación entre Ilgaz y Ceylin. Se trata de un gran amor con reflejos románticos reales, pero que, por las cincunstancias que les rodean, a la vez es imposible.

"El escenario, que nos sumergió en la profundidad emocional y las imposibilidades de la relación Ilgaz-Ceylin desde el primer episodio gracias a las actuaciones de Kaan Urgancıoğlu y Pınar Deniz, nos presentó una imagen del amor donde se siente conflicto en lugar de felicidad", apuntaban sobre el romance de los protagonistas desde el medio turco Milliyet.

La serie cuenta además con otro punto a favor, un gran número de personajes secundarios con tramas interesantes, interpretados por Uğur Aslan, Mehmet Yılmaz Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Polat o Arda Aranat, entre otros. Por lo que Secretos de familia tiene un amplio abanico de temas y no se centra solo en la historia de Ceylin e Ilgaz y eso despierta el interés del público por saber lo que le ocurre al resto del elenco y cuáles son las motivaciones que les llevan a actuar de la manera en la que lo hacen.

Que esta ficción mantenga al espectador pegado a la pantalla sin saber por dónde pueden salir, no es fruto de la casualidad sino mérito de una gran producción y de su director, Ali Bilgin, artífice de otros grandes éxitos conocidos en nuestro país como Ada Masali: El cuento de la isla, Stiletto Vendetta o Suhan: amor y venganza, y del cuidado y estudiado guion con sus impactantes y constantes giros, obra de Sema Ergenekon, quien además es la esposa de Uğur Aslan, quien interpreta el papel de Eren, el subinspector de policía amigo de Ilgaz.

No cabe duda de que Secretos de familia cuenta con misterio, asesinatos, suspense, intriga, amor... todos los ingredientes para haberse posicionado en lo más alto y también para haber marcado un antes y un después en el concepto que, hasta el momento, se tenía de las series turcas, tanto en su propio país, como en todo el mundo.