Uno de los galanes otomanos más queridos ¿Cómo está el corazón de Kerem Bürsin? El actor aclara si mantiene una relación con una popular influencer Desde hace varias semanas se relaciona al protagonista de 'Love is in the air' con la turca Danla Bilic

Kerem Bürsin se ha convertido en uno de los artistas turcos más queridos y con mayor proyección internacional, además de ser uno de los solteros de oro del momento. Desde que hace un año se conoció el fin de su historia de amor con Hande Erçel, su compañera en Love is in the air, los rumores sobre nuevas posibles parejas para el protagonista de Can Feda no han dejado de sucederse. El último le atribuye una relación con la conocida influencer turca Danla Bilic y, aunque no suele entrar en estos temas, el artista ha querido aclarar qué hay de cierto en la noticia.

El año ha comenzado con una gran carga de trabajo para el actor, de 35 años, que se encuentra inmerso en el proceso creativo y de rodaje de su nueva serie An Unusual Story producida por Braveborn films, su productora. Hace unos días se tomaba una noche libre para desconectar de tanta vorágine laboral y salió a cenar con unos amigos por Etiler, un animado barrio ubicado en la zona europea de Estambul. A su salida del local, atendió amablemente a la prensa y, entre otros temas, se sinceró sobre si su corazón está ocupado en este momento.

Los reporteros quisieron confirmar si estaba saliendo con Danla Bilic, a lo que el protagonista de Zeynep, buscando a su padre no dudaba en responder. "No, esa relación no existe. No la conozco pero seguro que es muy buena persona", decía con una sonrisa, zanjando de este modo las especulaciones que apuntaban a que tenía una nueva ilusión.

En este momento, Kerem Bürsin está completamente centrado en su profesión. 2023 viene cargado de trabajo para el intérprete de Can Feda que, aunque por prudencia no quiso desvelar detalles sobre los mismos, sí aseguraba que muy pronto podremos volver a verlo en la pantalla.

"El rodaje de mi nuevo proyecto continúa a toda velocidad. Es un proyecto diferente, pero no está claro cuándo se estrenará”, compartía con emoción. "Además de eso, habrá nuevos proyectos para digital y cine. Todo va como queremos y estoy muy feliz por ello. Me veréis en muchos trabajos durante este año", explicaba.

Kerem no solo está desarrollando su labor como actor, sino también como productor y desvelaba que en el último año ha plasmado sobre el papel muchas historias y guiones. "Estoy escribiendo sobre temas a los que este país no está acostumbrado o no se habla mucho sobre ellos. Y también sobre asuntos que van a enriquecer mucho al mercado turco", aseguraba.

Durante el pasado año Kerem viajó en varias ocasiones a nuestro país por el que siente auténtica devoción. La última fue con motivo de la presentación su A todo tren 2, su primer proyecto en nuestro España. Los medios turcos quisieron saber si continuará con sus visitas y regresará pronto apor tierras españolas. El protagonista de En el corazón de la ciudad confirmaba que sí, que siempre está yendo y viniendo porque tiene un gran número de fans aquí.

Al ser preguntado sobre qué siente al tener tantos seguidores y ser tan querido en España, el reconocido galán turco afirmaba que es algo muy bonito y que se siente "orgulloso de poder representar de esta manera a mi país". Además, sobre si ha estado en algún lugar en nuestro páis donde no le hayan reconocido, él aseguraba con una sonrisa que desde luego.