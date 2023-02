Todo sobre 'Corazón herido': la nueva serie turca sobre un hombre traicionado por los que más quiere

El furor desatado por las series turcas sigue creciendo cada día. Sus fans pueden celebrar que Nova ha vuelto a sumar a su parrila un nuevo y emocionante título, Corazón herido. Durante cuatro semanas esta ficción compartirá franja horaria con La hija del embajador, uno de los grandes éxitos de la cadena protagonizado por Engin Akyürek y Tuba Bÿüküstün, pero después se convertirá en la gran protagonista de la noche de los sábados, atrapando a los espectadores con la desgarradora historia de Ferit Sancakzade (Gökhan Alkan), un hombre traicionado por las personas que más ama.

En esta telenovela, ambientada en bellos espacios naturales y en Antioquía (Turquía), se entremezclan ingredientes como la desesperación de una persona al saber que ha vivido una mentira; la venganza por ser engañado; la presión de una familia poderosa; los secretos familiares y los celos al no ser correspondido… ante todas estas circunstancias la pregunta es: ¿podrá el amor sanar un corazón herido?

Así arranca Corazón herido

Ferit Sancakzade es un joven guapo y honesto que pertenece a una de las familias más acomodadas de la ciudad y que trabaja como abogado en la empresa familiar. Lo tiene todo en la vida y está a solo tres días de pasar por el altar con su novia desde que son pequeños, Hande Varoglu (Merve Çağıran), otra rica heredera. Los padres de ambos tienen negocios en común y controlan gran parte de la economía de la región de Antalya, en Antioquía (Turquía) lugar donde residen, y han querido que sus hijos unan sus caminos y se conviertan en marido y mujer.

Sin embargo, todo está a punto de saltar por los aires y de dar un cambio radical. Yaman Öztürk (Toprak Can Adıgüzel), el mejor amigo de Ferit desde niños y al que siente como a un hermano, saca todas sus frustraciones y envidias acumuladas durante años hacía él para arruinarlo todo.

Como cada mañana, Ferit sale a cabalgar por la playa a lomos de su yegua. En la orilla del mar se encuentra con Yaman y Hande, que iban en su busca para ir a desayunar a su casa junto a su familia. Mientras él continúa montando un rato más, los jóvenes llegan antes que él a la propiedad. En las caballerizas, su amigo le confiesa su amor a la joven y le pide que no se case. "Yo sé que tú me amas a mí. Lo único que te frena es que no tengo su apellido", le dice.

La chica le asegura que el romance que vivieron durante su adolescencia no le marcó y que está segura de querer casarse con su prometido. Yaman, en un arrebato de pasión, besa a Hande, momento en el que llega Ferit y los descubre. Tras encontrarlos, Ferit vuelve destrozado a la mansión ante la traición de dos de las personas que más quería.

Sin decir nada, sube su habitación y hace las maletas rápidamente. Azade (Şenay Gürler), matriarca de la familia, prefiere pensar que su hijo quiere hacer un último viaje antes de casarse. Sin embargo, en su interior siente que algo no va bien y visita a Hande para descubrirlo. La chica decide callar lo ocurrido en las cuadras, con la esperanza de que Ferit recapacite y vuelva para la boda.

Yaman trata de explicarle al muchacho lo que ha ocurrido pero este no le escucha y, tras pelearse con él, Ferit se monta en su coche rumbo a Estambul. Ya en su nuevo destino, despistado y algo desorientado golpea a un perro accidentalmente. Así es como su camino se cruza con el de Ayşe (Yagmur Tanrısevsin), una joven que ha logrado salir adelante tras perder a sus padres cuando tenía dos años, quien, al ver lo ocurrido, se apresura a ayudar al animal herido y juntos lo llevan al veterinario.

La chica puede sentir la desesperación de Ferit y lo invita a tomar un café en el lugar donde trabaja como camarera para charlar con él. Tras ser traicionado, algo se ha roto en su interior y Ferit no consigue ser él mismo, por lo que Ayşe le aconseja que intente seguir su camino. Él toma la decisión de vivir su vida, no la que tenían diseñada para él. Para ello, regresará a Antioquía para llevar los negocios familiares mientras planea vengarse de Yaman y Hande.

Ferit propone a Ayşe un matrimonio falso, la chica irá a su boda con Hande pero será ella la que se case con él a cambio de una suma de dinero. La pareja tendrá que permanecer casada en Antioquía por un período máximo de seis meses y, pasado ese tiempo, continuarán con sus vidas por separado... Pero, desde que se conocen, entre ambos existirá una gran conexión que, poco a poco, irá creciendo. El pacto entre Ferit y Ayşe pasa a un segundo plano cuando comparten momentos juntos.

¿Conseguirá Ferit llevar a cabo su nuevo plan? ¿Cómo será su relación con Ayşe, se acabarán enamorando? ¿Cómo reaccionarán la familia del muchacho, Hande y Yaman con su vuelta a casa?