¿Hay amor real entre dos protagonistas de 'La hija del embajador'? Una de las actrices lo aclara

La pareja formada por Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek en La hija del embajador, en la que se meten en la piel de Mavi y Sancar, respectivamente, es una de las favoritas del público de las telenovelas turcas. La actriz llegó a la serie sustituyendo a Nelihan Atagül, quien tuvo que dejar su trabajo en esta ficción debido a un problema salud: el síndrome del intestino permeable.

La complicidad que muestran ambos intérpretes traspasa las pantallas y se sale del guion, algo que ha hecho saltar en más de una ocasión los rumores sobre una posible relación entre ellos. Un hecho sobre el que la artista se ha pronunciado y ha explicado cómo es su relación.

La incorporación de la intérprete de Sühan: venganza y amor al elenco de la serie provocó la alegría de sus fans, que celebraban que volviera a coincidir con el protagonista de Kaçis, de 41 años, con el que ya había trabajado en Amor de contrabando, en 2014, donde daban vida a Elif y Ömer, personajes que vivían una intensa historia de amor. Desde aquel momento hasta ahora, los rumores sobre un posible romance entre ellos han sido incesantes.

En esta ocasión, han sido unas fotos de los actores en un viaje a París con amigos, emitidas en el programa turco Söylemezsem Olmaz (Si no lo digo) de Beyaz Tv, las que habrían hecho saltar las alarmas. En las imágenes se puede ver a la pareja paseando solos por la capital bañada por el Sena, alejados del resto del grupo. Además, según los medios turcos, otra prueba que dejaría patente que hay algo más que una amistad entre ellos es que el actor luce en su muñeca un pañuelo que pertenece a Tuba y que ella suele usar a menudo, un gesto que ha sido interpretado como una confirmación de su amor.

Ante tantas habladurías, ha sido la propia Tuba, de 40 años, quien ha querido salir al paso y aclarar la situación. "Engin y yo no estamos enamorados, no los confundan, fueron Elif y Ömer… Y sí, fue una historia de amor muy bonita. No es casualidad que muchas personas en muchas partes del mundo todavía estén bajo el influjo de este amor", ha escrito la actriz en un mensaje efímero en su perfil, dejando claro que los que tuvieron una relación fueron sus personajes en la ficción, no ellos en la vida real.

La protagonista de Mi otra yo ha añadido además que "si todos están felices, molestos y hablan lo suficiente... ¿podemos calmarnos ahora?. O debería esperar unos días más para decir: '¿De verdad crees este chisme?'", de este modo ha finalizado Tuba su mensaje, zanjando con sus palabras los rumores que vuelven a atribuirle una historia de amor con su amigo y compañero.

Su emoción al entrar a formar parte de La hija del embajador

Tras la triste salida por motivos de salud de Neslihan Atagül, a la que conocimos como la dulce Nihan en Kara sevda, Tuba era la encargada de tomarle el relevo. Se incorporaba a la serie dando un nuevo rumbo a la historia y con un personaje diferente al de Nare, papel que había interpretado hasta entonces su compañera. La bella embajadora de Unicef no podía contener su alegría ante este nuevo proyecto.

"Comienza un viaje familiar y completamente nuevo... Mi querido excompañero Engin, mi querido guionista, mi amigo Eylem, mi querido Emre, a quien conocí en mis primeros años en este sector (...) comparto la ilusión con este nuevo personaje. Que sea una experiencia como respirar profundo al aire libre para todos nosotros", con estas emocionadas palabras anunciaba su incorporación al elenco.