Recién casada y actriz desde los siete años: así es Ece Yüksel, la joven intérprete de 'Secretos de familia'

Secretos de familia desembarcó hace escasas semanas y ya se ha convertido en una de las series favoritas del público. La ficción ha enganchado desde el principio a los fans de las series turcas, pero también ha sabido captar a otro tipo de público que ha caído rendido ante la trama y los constantes giros de guion. En esta producción, encabezada por Kaan Urgancıoğlu y Pınar Deniz, hemos descubierto nuevos rostros de la escena turca entre los que destaca la joven artista que da vida a İnci Erguvan, la estudiante de arquitectura que aparece muerta.

La investigación sobre su asesinato es el punto sobre el que parte la historia y donde se descubrirá que la muchacha tenía una doble vida. Este papel está interpretado por Ece Yüksel, una actriz a la que vamos a conocer más en profundidad.

Pese a su juventud, tan solo tiene 25 años, Ece Yüksel ya es una artista muy conocida en Turquía al haber participado en varias series de televisión, en cine y obras de teatro. La joven saltó a la fama gracias a su paso por la serie Amor 101, una ficción donde coincidió por primera vez con dos de sus actuales compañeros de reparto: Kaan Urgancıoğlu, quien se mete en la piel de Ilgaz en Secretos de familia, y Pınar Deniz, que hace lo propio con Ceylin, hermana de İnci en la ficción.

Ece nació en Estambul en 1997 y, pese al reconocimiento del que goza a día de hoy, sus comienzos en el mundo de la interpretación no fueron sencillos. Desde muy pequeña tuvo claro cual era su objetivo: dedicarse al mundo de la actuación, pero no lo tuvo fácil ya que, en un principio, su familia no la apoyaba y se oponía a que tomara ese camino. A los siete años, a base de insistir, consiguió que la apuntaran a unos talleres de teatro, sus maestros descubrieron su talento y la mandaron a una agencia y así es como entró en el mundo del teatro y la televisión.

Desde ese momento, sus seres queridos cayeron rendidos ante la evidencia y se han convertido en su mayor apoyo. "Mi familia se emociona más que yo en cada entrega de premios. Cada vez que recibo uno, están más felices que yo. No habría llegado a este punto sin su apoyo", ha reconocido la intérprete en unas declaraciones recogidas en el portal Series turco.

Segura de lo que quería en la vida, Ece se ha formado en su profesión y se ha graduado en la carrera de eatro en la Universidad Kabir Has, en Estambul. En 2014, tomó cursos en el colectivo Craft Acting Workshop, tambien en la capital y, más tarde, en su último año de universidad, se convirtió en estudiante Erasmus en los Países Bajos, cursando interpretación en Róterdam. La joven actriz no ha parado de formarse desde que era muy pequeña para poder dedicarse profesionalmente a su gran pasión: la interpretación.

Su debut televisivo tuvo lugar en la serie Biçak Sirti, cuando solo tenía doce años, donde interpretó a Ömür. Dos años después, en 2010, se estrenaba en la pantalla grande con la película Av Mevsimi con el personaje de Pelinsu. Más tarde vendría Nefesim Kesilene Kadar, un filme por el que recibió múltiples elogios. En 2021, obtuvo un papel protagonista en la segunda y última temporada de la serie original de Netflix Aşk 101, un trabajo con el que despegó definitivamente su carrera.

En lo que respecta a su vida sentimental, Ece es una mujer casada. El pasado mes de agosto la joven daba el 'sí, quiero' a su novio de toda la vida, con el que se había comprometido el 4 de junio tras siete años de relación. Aunque no ha revelado el nombre de su amado, sí quiso compartir con sus seguidores algunas imágenes de ese momento tan especial. Junto a las fotografías escribía: "Nos casamos. Celebraremos este día con todos nuestros seres queridos en nuestra boda el próximo año”, anunciando así que tendrá un segundo enlace próximamente.