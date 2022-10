Kerem Bürsin, nuevo proyecto a la vista con ¿Antonio Banderas y Álvaro Morte?

Desde que saltó a la fama de la mano de Love is in the air, Kerem Bürsin se ha convertido en uno de los actores turcos más reconocidos, solicitados y queridos del mundo. Su legión de seguidores ansiaba verlo de nuevo en pantalla con un nuevo proyecto y parece ser que ese momento está mucho más cerca de lo que podría pensarse. El protagonista de Zeynep, buscando a su padre ha comenzado con la grabación de Lemi, An Unusual Story, un cortometraje en el que podrían aparecer dos ilustres actores españoles con los que ha trabado una buena amistad durante sus visitas a nuestro país.

Te descubrimos la película con dos de tus galanes turcos favoritos, Kerem Bürsin y Burak Özçivit

El protagonista de En el corazón de la ciudad, serie que se estrena este miércoles en nuestro país, es un hombre emprendedor por naturaleza por lo que, para poder satisfacer sus inquietudes creativas, ha montado su propia productora audiovisual bajo el nombre de Braveborn, que significa 'valiente', toda una declaración de intenciones del artista. Además de su faceta como actor, le hemos conocido como productor en diferentes proyectos como la serie de vampiros para Netflix Inmortals. En su nuevo trabajo, además de ejercer como productor. es el guionista y protagonista del corto de acción en el que también podrían aparecer dos reconocidos actores patrios: Antonio Banderas y Álvaro Morte, según aseguran varios medios turcos. Una teoría que cobraría sentido ya que el artista turco ha mantenido varias reuniones con ambos en sus visitas a España.

Descubre a un Kerem Bürsin de adolescente en la serie por la que estuvo a punto de dejar su carrera

También estarán presentes en el nuevo trabajo de Kerem Bürsin rostros muy conocidos en Turquía como la pequeña Ebrar Alya Demirbilek (Hercai), que sería la hija del protagonista, y el director Osman Kaya (Vlad el empalador).

Aunque el proyecto del querido galán, de 35 años, se había llevado con gran secretismo hasta la fecha, ahora ya es una realidad. Era el propio actor el que lo hacía público en su perfil hace unos días compartiendo una imagen en la que se le puede ver caracterizado, en plena grabación y metido en su papel, ensangrentado y con aspecto de chico duro. Una fotografía que hizo las delicias de sus fans que arden en deseos de verlo actuando de nuevo lo antes posible.

Lemi es un personaje de acción, al ser preguntado por cuáles son sus propios héroes de juventud en este género, Kerem ha confesado que Bruce Lee y Jean Claude van Damme, con cuyos pósteres adornaba las paredes de su habitación cuando era pequeño, según ha desvelado en una entrevista con la versión turca de la revista Esquire.

Uno de los apoyos de su ex, Hande Erçel, en el duro momento familiar que atraviesa

Hace unas semanas, Gamze Erçel, hermana de la famosa actriz, confirmaba que su hija Mavi, de dos años y ocho meses, está recibiendo tratamiento para combatir la enfermedad que le ha sido diagnosticada, sin desvelar exactamente el nombre de su afección. Desde ese momento, han sido muchos los que especulaban con la posibilidad de que Kerem, quien durante su relación de algo más de un año con Hande había compartido muchos momentos con la pequeña, con la que había creado un vínculo muy especial, se había puesto en contacto con su ex para brindarle su apoyo e, incluso, algunos medios otomanos como Haberler Ankara han llegado a hablar de una posible reconciliación entre ellos.

Hace escasos días, el protagonista de Sharktophus se ha pronunciado por primera vez al respecto. Muy escueto y sin querer entrar en más detalles, ha confirmado que se ha puesto en contacto con la familia, concretamente con su exnovia, para interesarse por el estado de salud de la pequeña y mostrarles todo su apoyo en estos difíciles momentos. "Llamé y hablé con Hande", ha afirmado el artista, quien no ha querido desvelar el contenido de su conversación al tratarse de una situación muy delicada. "No quiero decir mucho sobre esto. Es un tema muy delicado y no quiero que salga nada sensacionalista para preservar esta sensibilidad. Eso es todo lo que tengo que decir", ha declarado el intérprete ante los medios turcos.