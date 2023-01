La actriz turca Leyla LydiaTuğutlu ('Mi hija') anuncia el nacimiento de su primer hijo

Leyla Lydia Tuğutlu (de 33 años) está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida al realizar uno de sus mayores sueños, el de convertirse en madre. La bella intérprete, que nos enamoró como la dulce Candan en Mi hija, donde se convertía en la mamá improvisada de Öykü (Beren Gökyıldız) , ha anunciado el nacimiento su primer hijo. Un bebé fruto del matrimonio de la intérprete de En el corazón de la ciudad con el también actor Ceyhun Ergin, de 37, que ha llenado de felicidad a la pareja y que ha venido al mundo en un parto en el agua.

La sorprendente confesión de Can Yaman sobre su nueva vida en Budapest: 'Me siento solo'

VER GALERÍA

Las dificultades a las que se enfrenta Hilal Altinbilek, protagonista de 'Tierra amarga', tras finalizar el rodaje de la serie

Leyla Lydia y Ceyhun Ergin se casaron por sorpresa hace seis meses y ahora han dado la bienvenida a su bebé. "Nuestro hijo Evren Deniz nació el 18 de enero de 2023 y ha sido un regalo para nosotros. Primero tengo que agradecer a mi hijo por darme un embarazo cómodo y después a mi esposo por su apoyo", así ha comenzado la artista el mensaje en el que comunicado la feliz noticia acompañado de una preciosa foto en blanco y negro con la manita del bebé y de otras instantáneas que muestran instantes del parto.

Para un momento tan importante como es la llegada al mundo de una nueva vida, la protagonista de Dulce venganza tenía claro que quería dar a luz al pequeño en el agua. La artista ha querido compartir su experiencia personal con otras futuras mamás. "Desde el principio quería un parto normal, pero escuchamos mucha información incorrecta en este proceso", ha afirmado Leyla Lydia sobre el desconocimiento que existe acerca del momento y los métodos para alumbrar.

VER GALERÍA

La intérprete de Uyanış: Büyük Selçuklu, de 33 años, ha añadido que "mentalmente, lo que mejor me funcionó a mí fue el hipnoparto y el yoga para embarazadas que he practicado. Recordándose a una misma el hecho de que todas las mujeres confían plenamente en su cuerpo y en su bebé ya que está en su naturaleza", ha recalcado.

La que fuera Miss Turquía 2008 ha reconocido los aspectos que le resultaron más complicados durante su gestación entre los que estaba "el problema de encontrar el mejor método para el parto y el mejor médico para mí". Y ha asegurado que se tranquilizó cuando encontró a los profesionales que le daban la confianza necesaria para ese momento vital. "Desde el día en que nos conocimos, me sentí muy aliviada al saber que estaría en el parto con las personas adecuadas", ha afirmado.

VER GALERÍA

"El parto en el agua me dio la mayor comodidad sin ningún medicamento, sin ningún problema, sin intervención. Quiero agradecer al doctor Yusuf Olgaç, que me hizo hacerlo de forma natural y por la confianza que me dio. También a Hayriye Erdogu, quien siempre me consoló, me guió con su hermosa energía y me ayudó en cada minuto de nuestra estancia en el hospital", ha explicado emocionada la actriz de Cebimdeki Yabancı.

VER GALERÍA

Leyla Lydia Tuğutlu comienza así una nueva etapa ante la que se muestra encantada. "Estamos muy emocionados y muy felices. Tanto mi bebé como yo estamos muy saludables. A partir de ahora, comienza un nuevo período en nuestras vidas", ha confesado eufórica ante el nuevo reto de convertirse en madre.

VER GALERÍA

Anuncio de embarazo y boda sorpresa

En el mes de septiembre, la guapa intérprete sorprendía a sus fans con la noticia de su embarazo. "Estoy tan emocionada... Una nueva etapa está comenzando para nosotros, un hermoso viaje... Estamos a mitad de camino. Bienvenido a nuestra vida mi querido hijo. No puedo esperar para conocerte", escribía junto a dos bonitas imágenes en las que aparecía vestida de blanco y en las que destacaba su abultada tripita. Un texto que firmaba como "Mamá", dejando clara la ilusión que le hacía convertirse en madre.

VER GALERÍA

Leyla Lydia es una de las actrices más populares de Turquía pero, pese a su fama, siempre ha querido mantener su vida privada alejada de su faceta pública y sus relaciones en la más estricta intimidad. La que fuera Iz en Te alquilo mi amor mantiene una relación desde hace casi seis años con Ceyhun Ergin, de quien ha heredado su afición por las artes marciales, y con el que comparte su pasión por los viajes y por los animales.

La pareja daba un paso más en su historia de amor hace seis meses y pasaba por el altar. Un acontecimiento que no hicieron público y del que no han compartido ninguna imagen. Tanto sus fans como la prensa se enteraron de la feliz noticia de que los actores se habían dado el 'sí, quiero' en el mes de octubre, cuando la intérprete acudió a un evento en el que reveló que se había casado para sorpresa de todos.

VER GALERÍA

El enlace tuvo lugar en Alemania, Leyla Lydia nació allí aunque tiene la nacionalidad turca, y solo estuvieron presentes sus más allegados. "Recibí una propuesta de matrimonio en Italia antes de la pandemia y hace unos meses nos casamos en Alemania en una boda a la que asistieron un número limitado de invitados", explicaba entonces a los periodistas.