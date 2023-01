Actualmente esrá rodando 'El turco' La sorprendente confesión de Can Yaman sobre su nueva vida en Budapest: 'Me siento solo' El actor participó en un programa de la televisión italiana donde fue a dar una sorpresa a una de sus fans

Can Yaman llegó a nuestras vidas de la mano de Can Divit en Erkenci kus, un personaje con el que nos enamoró a todos y que le llevó a convertirse en el galán turco por excelencia y en uno de los hombres más deseados de todo el planeta. Desde ese momento, el intérprete no ha dejado de trabajar, salvo un pequeño parón para hacer la mili, y aunque su carrera profesional marcha viento en popa, parece ser que su vida sentimental no avanza al mismo ritmo y se siente solo, según ha afirmado en una entrevista en la televisión italiana.

Aunque el actor, de 33 años, se encuentra actualmente rodando El turco en Budapest, hizo un alto en Navidad y disfrutó de unos días de descanso entre Roma, Rimini y Riccione. Fue durante su estancia en Italia cuando grabó C’è posta per te (Tengo una carta para ti), una participación que se ha emitido estos días en el país transalpino y donde las sinceras declaraciones de Can han tenido una gran repercusión.

El intérprete de Dolunay acudía al programa para sorprender a Francesca, una farmacéutica gran seguidora del artista que ha tenido que superar diferentes adversidades en la vida, entre ellas, el accidente sufrido por Giuseppe, su marido, en el que se rompió dos vértebras, perdió la sensibilidad en las piernas y quedó postrado en una silla de ruedas. Su esposo quiso agradecerle su apoyo incondicional con esta bella sorpresa de la mano de su ídolo.

Mientras que ella entraba en plató, Can la esperaba escondido detrás de las cámaras dispuesto a hacer que ese día se convirtiera en inolvidable para la protagonista. Nada más encontrarse, y con Francesca llorando de la emoción al verlo, Can le dedicó unas bonitas palabras. "Viajé desde otro país solo para conocerte, eres muy fuerte. Estoy muy conmovido por tu historia", le dijo el intérprete de El hombre equivocado.

Y aunque era Can Yaman quien venía a sorprender a la mujer, la sorpresa se la llevaron los allí presentes con las sinceras declaraciones que hizo el artista. “En este período de mi vida en Budapest me siento solo, nunca antes me había pasado… y desearía tener a mi lado a una mujer fuerte como tú", aseguraba rotundo. En un tono más relajado y bromeando añadía: "Tal vez venga a Salerno, si tienes una hermana, con la excusa de comprar medicamentos en la farmacia".

Estas afirmaciones impactaron a sus seguidores porque, tras romper con la periodista italiana Diletta Leotta, quien ahora comparte su vida con Loris Karius, exportero del Liverpool, no se le ha conocido ninguna pareja, al parecer el atractivo artista no ha tenido suerte en el amor y su corazón sigue libre.

Además de las bonitas palabras que le dedicó, el protagonista de İnadına Aşk quiso tener otro gesto con Francesca y, una vez más, volviendo a dar muestra de su generosidad le regaló un objeto personal: un collar que "puede simbolizar un vínculo entre nosotros", expresaba el galán turco, quien también obsequió a Giuseppe con un brazalete y les ofreció regalos para sus cinco hijos.

Can es un hombre muy comprometido y solidario. Prueba de ello es la generosa aportación económica que acaba de realizar. El protagonsita de Pájaro soñador ha donado todos los ingresos de la venta del perfume que lleva su nombre, 90.000 euros, a hospitales infantiles italianos. Además, ha puesto otros 150.000 euros, estos de su propio bolsillo, en beneficio de centros médicos infantiles, así como de los niños ucranianos con síndrome de Down y sus familias que se instalaron en Italia debido a la guerra, un gesto que ha sido muy aplaudido.

El guapo actor también es noticia en Italia por motivos laborales ya que se está hablando mucho de su posible participación en L'Isola dei Famosi, la versión italiana de Supervivientes. Pero que los seguidores de Yaman no se vuelvan locos porque no verían al musculoso galán todo el día en bañador pasando mil penurias en Honduras, sino que iría como enviado del programa. Es decir, haría la función desde la Palapa que, durante ocho ediciones, ha estado haciendo Lara Álvarez en el formato español y que este año cede el testigo a Laura Madrueño.

No hay nada confirmado por el momento y, aunque lo estaría estudiando, no parece muy factible que el deseo de Mediaset Italia de tenerlo en la isla se pueda convertir en realidad por un problema de agendas. El programa comenzaría a grabarse en el mes de marzo y, aunque Can acaba las grabaciones de El turco a finales de febrero, después tiene otros compromisos profesionales que se lo impedirían como la segunda temporada de Viola come il mare, que arrancaría en abril o mayo, y haría imposible su participación en el concurso de supervivencia.