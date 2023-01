Melis Sezen ('Infiel'), estrella de la televisión turca, rompe con su novio tras darse una segunda oportunidad

Infiel ha sido una de las telenovelas turcas más exitosas de los últimos tiempos. Lo que parecía una idílica relación entre Asya (Cansu Dere) y Volkan (Caner Cindoruk) se convertía en un triángulo sentimental en cuyo tercer vértice estaba Derin, papel interpretado por Melis Sezen. Así hemos descubierto a esta actriz, de 25 años, que ha fascinado al público con su actuación y también ha despertado el interés de la audiencia por su vida privada. Si en la ficción, su historia de amor es algo complicada, en la vida real parecía haber encontrado la estabilidad junto a Mehmet Uygun, pero acaban de poner fin a su relación.

Siempre ha sido muy discreta en todo lo concerniente a su faceta personal y no se le había conocido ningún romance hasta que el pasado mes de abril se confirmaba su relación sentimental con Mehmet Uygun, un amigo de la Universidad de Koç de la actriz y sobrino del reconocido empresario turco Taha Tatlıcı. Una historia de amor que llevaban en secreto hasta ese momento, pero que no se salvó de la prensa ya que fueron fotografiados saliendo juntos de un restaurante en Etiler, Estambul.

Aunque la noticia se hizo pública, ambos prefirieron seguir viviendo su romance en la intimidad y nunca han compartido ninguna imagen juntos. Pero en agosto, cuatro meses después de comenzar a salir, decidían separarse sin dar ninguna explicación. Una ruptura que duró muy poco ya que en octubre volvían a darle una segunda oportunidad a su amor.

Para celebrar su reconciliación, Melis y Mehmet empredieron viaje a Estados Unidos para recuperar el tiempo perdido. Todo parecía ir viento en popa entre ellos pero, el día de Navidad, al ser preguntada por la prensa mientras estaba de compras junto a su madre en el barrio de Nişantaşı, donde se ubican las tiendas más exclusivas de Estambul, la interprete soprendió al afirmar que "mi corazón está solo. No hay nadie en mi vida", dejando claro que su historia con Mehmet es cosa del pasado.

Aunque todo parecía indicar por esos días juntos que su noviazgo iba bien y seguían felices y enamorados, ese segundo intento les ha servido para aclarar sus dudas, darse cuenta de que no están hechos el uno para el otro y para saber que deben emprender caminos diferentes.

¿Cómo es Melis Sezen en el amor?

En la ficción hemos podido ver cómo es Derin cuando está enamorada, una mujer celosa y posesiva, pero sus fans también se preguntan cómo es ella ese aspecto en la vida real. "El amor es una cosa extraña, indefinible. Creo que hay otros tipos. Realmente es un estado de armonía", confesaba la intérprete en una entrevista con la edición turca de la revista InStyle, donde además se ha definido como "una amante muy cariñosa".

"Soy de las que ama mirar a los ojos. A veces me siento como una mariposa del amor. Entonces, me enfado conmigo, y digo: ‘¿Por qué te giras tanto? ¿Por qué no te detienes? Muestras tanto...'", explicaba la actriz haciendo alusión a que no puede disimular cuando está enamorada. "Cuando el amor brota de mí, ¿qué hago? Creo que esto es lo más hermoso, que el amor pueda salir de nosotros. En vivo, para eso estamos aquí", afirmaba la intérprete de Stain sobre cómo vive las relaciones.

Descubre un poco más a la persona que se esconde detrás de la actriz

La actriz nació el 2 de enero de 1997 en Estambul y es descendiente de familia griega y albanesa. En numerosas ocasiones la joven ha explicado que su pasión por el mundo de la interpretación la ha acompañado desde siempre, pero que creció con mayor intensidad a partir de los 12 años.

Fue madre quien se dio cuenta del enorme talento y de la pasión que Melis sentía por la actuación y la inscribió en una prestigiosa escuela de teatro para que comenzara su formación. Desde ese momento ha estado preparándose para alcanzar el éxito del que disfruta hoy en día.

A Melis le encanta escribir guiones en sus ratos libres, pintar y leer, eligiendo Cumbres borrascosas, de Emily Brontë, como su libro favorito, según ha declarado en varias entrevistas. Una de sus pasiones es el baile, sobre todo los ritmos latinos. "Hago salsa, bachata, tango argentino y un poco de kizomba, que es una mezcla de tango y bachata", desvelaba en una charla con la edición turca de InStyle.

La bella intérprete también se declara una ferviente seguidora de la astrología y piensa que "el universo es un todo. Por eso, creo que los movimientos de los planetas, el eclipse de luna, el eclipse de sol... Todos interactúan, todo es energía".

Como buena capricornio, Melis "es responsable, disciplinada y muy terca". También es un signo estable y luchador en el amor que no duda en demostrar sus sentimientos a la otra persona, algo que parece encajar con la opinión de la joven al respecto: "Creo que el amor es un regalo que nos ofrece la vida. Es precioso cuando dos personas se quieren de verdad", revelaba durante una entrevista para el diario turco Milliyet.