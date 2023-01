El motivo por el que Halit Özgür Sari, protagonista de 'Hermanos', ha abandonado la serie

Hermanos volvía a dejar a la audiencia con el corazón en un puño en su último episodio. La ficción sufrida una importante e inesperada pérdida. Kadir, uno de los protagonistas, moría tras un trágico accidente de moto. El hijo mayor de la familia Eren, quien había luchado con uñas y dientes por sacar adelante a los suyos, perdía la vida de manera dramática dejando a su familia y amigos desolados pero... ¿su fallecimiento ha sido por efectos del guion o a petición del propio actor? Te contamos los motivos.

Los dos nuevos proyectos con los que Hande Erçel vuelve a televisión que te sorprenderán

VER GALERÍA

¿Está embarazada? La actriz Demet Özdemir ('Pájaro soñador') aclara los rumores sobre su situación

El último capítulo de la ficción turca dejaba la peor de las noticias: Kadir tenía un aparatoso accidente de moto cuando era embestido por un coche conducido por su novia Melisa (Damlasu İkizoğlu). Esto sucedía cuando el joven era perseguido por Akif (Celil Nalçakan) y Kaan (Eren Ören), tras descubrir gracias al segundo que el malvado empresario fue quien mató a su padre empujándole al vacío.

VER GALERÍA

Tras estar varias horas entre la vida y la muerte, el muchacho acababa falleciendo, lo que hacía enloquecer a Melisa y dejaba sumidos en una profunda tristeza a sus hermanos quienes, hace muy poco tiempo habían tenido que decir adiós, también de manera dramática, a sus padres y ahora tenían que volver a enfrentar una dura pérdida.

VER GALERÍA

Kadir, papel interpretado por el actor Halit Özgür Sari, es un personaje fundamental en la serie. Se trata de uno de los más queridos y en el que recaía gran parte de la trama por eso, nadie se esperaba su fatal desenlace. Ahora, la audiencia se pregunta los motivos por los que el intérprete de Clases particulares ha dejado Hermanos algo que, al parecer, se ha debido a una petición del propio actor.

VER GALERÍA

El motivo fundamental que había llevado al joven artista, de 29 años, a abandonar la serie que le ha dado la fama a nivel mundial sería que quería terminar su servicio militar cuanto antes para poder continuar con su carrera como actor sin más interrupciones, según han asegurado fuentes cercanas al intérprete.

VER GALERÍA

Cabe recordar que, en Turquía, el servicio militar es obligatorio para los varones mayores de 20 años. La duración del mismo es de seis meses aunque, a cambio de un pago de 31.000 liras turcas (algo más de 1.500 euros) se puede reducir a tan solo un mes, y esta sería la modalidad que ha solicitado Halit y que llevaría a cabo en Maltepe, Turquía, según han asegurado las mismas fuentes.

VER GALERÍA

Pero este no sería el único motivo, el intérprete Kırmızı Oda quería dedicarse también a otros proyectos profesionales. Poco después de abandonar Kardeşlerim, como se conoce a la serie en su idioma original, Halit se embarcó en el rodaje de Gizli Saklı, un proyecto que no ha obtenido el resultado de audiencia que se esperaba pero en el que el artista encontró el amor junto a su compañera de rodaje, la actriz Sinem Ünsal (Amor en blanco y negro), con quien comenzó una relación sentimental a la que han puesto fin días antes de comenzar el año nuevo.

Gizli Saklı cuenta la historia de amor entre dos agentes de policía. Ambos comienzan una doble misión: por un lado, deben colaborar en una operación de carácter civil en la que deberán trabajar de forma encubierta cambiando su identidad. Por otro, formarán parte de misiones secretas. Aunque en un principio no hay mucha química entre ellos, no se caen bien y no les hace gracia tener que trabajar juntos, aunque sea un deber... la situación irá cambiando conforme avancen los capítulos.

VER GALERÍA

La emotiva despedida del actor a su personaje como Kadir

Sin duda meterse en la piel del mayor de los hermanos Eren ha sido algo que ha marcado a Halit. Se trata de un papel que le ha dado el reconocimiento a nivel mundial y que siempre llevará en su corazón. En el rodaje han formado una gran familia y esa es la razón por la que ha querido despedirse de sus compañeros con un bonito mensaje que ha compartido con sus seguidores.

VER GALERÍA

Primero, Halit ha destacado la bonita y estrecha amistad que ha trabado todo el equipo de la ficción. "¿Cómo sé que voy a tener una gran familia ahora? Entramos al set muy rápido, había un escenario muy difícil frente a nosotros, nos abrazamos tan fuerte que nos convertimos en una familia", ha escrito.

VER GALERÍA

El intérprete de El protector, ha dedicado unas palabras especiales para Yiğit Koçak, que da vida a su hermano Ömer, y al que considera ya parte de su familia a tenor de sus palabras. "Mi primer agradecimiento es para mi hermano, mi camarada, mi compañero de juegos Yiğit. Me apoyaste en mis días más difíciles. Mantuviste mi espalda recta", ha explicado el actor sobre su compañero y amigo.

VER GALERÍA

Además ha añadido: "Me cuidaste con mis errores y pecados. No tuvimos miedo de decirlo, lloramos juntos y volvimos a llorar juntos de nuevo. Pero nos reímos mucho al final. Lo sabes muy bien, Yigit, esto es solo el comienzo. Mi espalda siempre está sobre tu espalda. Que mi vida sea tu vida. Vamos a lograr grandes cosas, mi querido hermano. ¡Nos vamos juntos, morimos juntos!", ha afirmado emocionado.

VER GALERÍA

Pero no era del único del que se ha acordado, también ha tenido una preciosa dedicatoria para Su Burcu Yazgı Coşkun, Asiye en la ficción. "Guardo los mensajes que me enviaste como hermana, las promesas que hicimos sobre nuestras conversaciones secretas en la caravana en el mejor lugar de mi corazón. Me voy ahora como tu hermano mayor. Eres mi hermana querida", ha compartido.

VER GALERÍA

Su texto proseguía con una promesa: "Siempre estás conmigo y te protegeré en el camino que andes. ¿Se pueden recordar los momentos desamparados y sin amor? Te prometo que también lo haré porque son hermosos, tomará un tiempo, pero los recordaré. Te amo más de lo que puedes creer, Su Burcu Yazgi", con esta bonita declaración finalizaba el artista su mensaje de despedida.