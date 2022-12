Los dos nuevos proyectos con los que Hande Erçel vuelve a televisión que te sorprenderán No se ha vuelto a embarcar en ningún trabajo relacionado con la actuación desde que acabó el rodaje de 'Love is in the air'

Su personaje como Eda en Love is in the air la lanzó a la fama mundial, convirtiendo a Hande Erçel en una de las actrices turcas más conocidas y queridas de todo el planeta. Su romance con Kerem Bürsin, que traspasó la pantalla de la exitosa ficción, aún hizo que su popularidad continuara en aumento. Sin embargo, desde que finalizó el rodaje de la serie en la que compartieron créditos, la intérprete de Halka no se ha vuelto embarcar en ningún proyecto relacionado con la actuación, algo que, para alegría de sus fans va a cambiar muy pronto.

La estrella turca Onur Seyit Yaran, de 'Hermanos', nos revela el secreto de su físico (y su carrera)

VER GALERÍA

Todos los detalles de 'Él es mi hijo', la nueva serie turca que promete ser un éxito

Hande no ha tenido un año sencillo, tras romper a principios de 2022 con Kerem Bürsin, se ha convertido en el centro de todas las miradas por los constantes rumores, o bien por una posible reconciliación con el galán turco, o bien porque le han atribuido diferentes romances con mejor o peor tino.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Por si esto no fuera suficiente, también ha tenido que hacer frente a una difícil situación familiar por la enfermedad de su sobrina Mavi, de tan solo tres años, quien, tal como informó su hermana y madre de la pequeña, Gamze Erçel, sin entrar a ponerle nombre a lo que le sucedía "está recibiendo tratamiento". Ahora, para regocijo de sus fans, la situación de Hande va a cambiar y la atención mediática volverá a centrarse en su trabajo ya que vuelve a televisión con dos nuevos proyectos, uno para Disney+ Turquía y otro para Fox.

Recientemente, la intérprete de Siyah Inci se reunía con Asena Bülbüloğlu, dueña de Ay Yapim, una de las empresas audiovisuales más importantes de Turquía con la que, según informa la periodista otomana Birsen Altuntaş, habría aceptado protagonizar el nuevo proyecto de la plataforma digital.

VER GALERÍA

Son pocos los detalles que se han revelado al respecto pero, por lo que ha trascendido, la intérprete, de 29 años, se meterá en la piel de un personaje muy diferente a los que ha interpretado hasta el momento ya que dará vida a una sirena. La ficción de Disney comenzará a grabarse en los meses de verano de 2023 en Turquía.

Se trata de un trabajo que ilusiona especialmente a la actriz ya que es un género que está muy alejado de lo que ha hecho hasta ahora, en esta ocasión se embarca en una serie fantástica donde podrá mostrar otro tipo de registros.

VER GALERÍA

Mientras llega ese momento, Hande está evaluando otros trabajos y está en conversaciones muy avanzadas para rodar la serie İçimdeki Yabancı (El desconocido que llevo dentro), para Fox. Una producción en la que trabajaría con Burak Deniz, con quien ya formó pareja televisiva en Hayat: amor sin palabras, ficción con la que descubrimos a ambos en España. La actriz ha llegado a reunirse con los directores y la guionista de la serie y parece estar muy interesada en participar en el proyecto.

VER GALERÍA

En esta producción también sorprendería con una nueva faceta interpretativa ya que no se trata de una comedia romántica como nos tiene acostumbrados, sino que se trata de un drama que cuenta la historia de un hombre que sufre un trastorno bipolar, la lucha a la que debe enfrentar consigo mismo y cómo lo viven las personas que lo rodean.

La actriz ya dio pistas al finalizar el rodaje de Love is in the air de los retos que quería acometer ahora profesionalmente, declarando en diferentes entrevistas que quería cambiar y hacer "cosas diferentes, no más comedia romántica", este sería el motivo fundamental por el que estaría considerando seriamente esta propuesta.