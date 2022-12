Los protagonistas de la serie 'Şahmaran', ¿enamorados en la vida real?

Las interminables jornadas de grabación, los ensayos, las incontables horas de espera, las escenas de amor con eternas miradas... todo ello forma parte de los rodajes de las telenovelas turcas. Todos estos momentos hacen que se creen vínculos entre los integrantes del equipo, en ocasiones se convierten en grandes amigos y otras veces, cuando el piloto rojo de la cámara se apaga, nace el amor. En esta ocasión, los actores que habrían sido tocados por las flechas de cupido serían Burak Deniz, al que descubirmos en nuestro país en Hayat: amor sin palabras, serie que protagonizó junto a Hande Erçel, y Serenay Sarikaya, a quien conocemos, además de por su trabajo como intérprete en Medcezir, por haber sido novia de Kerem Bürsin. Burak y Serenay son ahora pareja televisiva, están inmersos en el rodaje de la ficción Şahmaran para Netflix y, según informa el diario Hürriyet, podrían haber comenzado una relación.

Los rumores de un posible romance entre los dos actores llevan tiempo circulando pero han cobrado más fuerza tras haber visto al protagonista de Nuestra historia en la calle donde vive Serenay. La intérprete de Fi, de 30 años, rompió con su pareja, el cómico Cem Yilmaz, de 49 años, en octubre de 2020, tras un año de relación, y poco después comenzó a salir con Umut Evirgem, una relación que estuvieron negando durante bastante tiempo en la que, al ser preguntados, respondían que solo eran amigos, hasta que ambos confirmaron su romance, un noviazgo al que pusieron punto final hace dos meses.

Algo parecido estaría ocurriendo ahora ya que la modelo ha estado negando tener una historia de amor con su compañero, porque, en un principio, no estaba considerando una relación seria, según apunta Hürriyet. Hace unas semanas los medios turcos afirmaron que Burak Deniz y la modelo y actriz Didem Soyden (Amor a segunda vista) habían roto su noviazgo y que habría sido por causa del incipiente romance entre los compañeros de Şahmaran, quienes habrían comenzado su acermiento en la primera temporada de la serie durante las grabaciones en Adana, pero que habrían preferido mantenerlo en secreto para no eclipsar así el éxito de la ficción con este tipo de noticias.

Pero ahora la polémica está servida ya que Didem ha afirmado a los medios turcos que la esperaban en Beşiktaş Akaretler, un distrito de Estambul, que “todo está bien, no nos separamos. No hay problema entre nosotros, no sucedió". Y añadió que esa información "es una mentira inventada por la audiencia". Solo el tiempo dirá si es un romance ideado por el público debido a la gran química que Burak y Serenay derrochan en pantalla o si el amor ha traspasado una vez más el set de rodaje.

La historia de amor de Serenay Sarikaya y Kerem Bürsin

Una de las parejas más conocidas de la actriz ha sido Kerem Bürsin, el galán protagonista de Love is in the air que levanta auténticas pasiones en nuestro paìs, con quien mantuvo una relación desde 2015 hasta mayo de 2019, aunque a finales de 2020 se rumoreó que estaban dándose otra oportunidad.

Kerem y Serenay se conocieron mientras grababan un anuncio publicitario para Mavi Jeans, firma de la que son imagen. Desde entonces, fueron vistos cenando, paseando y realizando actividades juntos hasta que iniciaron un romance que duró cuatro años. Era una de las parejas más famosas de Turquía y su separación fue seguida muy de cerca por la prensa del país. Según los medios, su ruptura estuvo motivada por diversidad de opiniones respecto a su futuro: Kerem quería formar una familia, mientras que ella solo tenía pensado centrarse en su carrera.