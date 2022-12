¿Está embarazada? La actriz Demet Özdemir ('Pájaro soñador') aclara los rumores sobre su situación

Demet Özdemir y Oğuzhan Koç se daban el 'sí, quiero' el pasado mes de agosto en un romántico y divertido enlace celebrado en el hotel Six Senses Kocataş Mansions en Sarıyer, en la parte occidental de Estambul. Si la boda de la pareja dio mucho que hablar, cinco meses después de ese mágico día se han vuelto a convertir en el centro de todas las miradas ya que la prensa turca apunta a que la protagonista de Erkenci kus podría estar embarazada.

Las alarmas han saltado cuando Izel, una cantante muy famosa en Turquía, ha compartido con sus seguidores una fotografía de Demet y su esposo a la que le ha puesto como banda sonora la canción Bebek, de la que es autora y cuyo título traducido a nuestro idioma significa bebé. Rápidamente, los medios turcos han comenzado a especular con la posibilidad de que la pareja estaría esperando su primer hijo, una información que ha corrido como la pólvora.

Poco después de que Izel subiera su publicación, las felicitaciones y muestras de cariño hacia el matrimonio por la feliz noticia de que iban a ampliar la familia no dejaban de sucederse.

Tal es la magnitud que estaba tomando que, aunque la protagonista de Mi amor, mi destino no suele entrar a desmentir las informaciones sobre su vida privada puesto que es muy reservada con todo lo concerniente a su intimidad, ante la revolución que se había formado entre sus millones de fans por la buena nueva, se ha visto obligada a romper su silencio para aclarar estos rumores.

La intérprete de Habitación 309, de 30 años, ha compartido la publicación de la cantante que había originado los rumores aclarando los motivos que habían llevado a su amiga a etiquetarlos en esa imagen efímera y, para disgusto de sus seguidores, poco tiene que ver con la llegada de un bebé.

La explicación es mucho más sencilla de lo que parece. Todo se ha debido a que es el tema de la artista que más le gusta a Demet. "Es mi canción favorita de Izel, pero todavía no estoy embarazada", ha escrito la actriz zanjando de este modo todo tipo de especulaciones. Aunque ese 'todavía' ha gustado mucho a sus seguidores ya que, aunque por el momento no hay bebé a la vista, no es algo que descarte que pueda suceder a corto plazo y que colmaría su felicidad junto al cantante, de 37 años.

La historia de amor entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç

A finales de 2020 se extendía el rumor de que Demet Özdemir, la inolvidable Sanem de Erkenci Kus, estaba saliendo con el músico Oğuzhan Koç. Anteriormente, la protagonista de Dünyayla Benim Aramda había negado todos los rumores en los que se la relacionaba con el cantante, declarando que solo eran buenos amigos, parece que esa amistad fue evolucionando hasta que se convirtieron en novios a principios de 2021.

Un romance que hicieron público compartiendo unas fotos con sus seguidores en las que se les veía felices mostrando lo enamorados que estaban, poses que han seguido repitiendo hasta el día de hoy. El 14 de febrero de 2022, Día de los enamorados, la pareja daba un paso más en su relación y se comprometían tras superar una pequeña crisis. En junio celebraban una preciosa pedida de mano y el 28 de agosto sellaban su amor para siempre y se daban el 'sí, quiero' en una boda de cuento en la que estuvieron rodeados por todos sus amigos y familiares.