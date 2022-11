Las imágenes que han desatado los rumores: ¿están Louis y Marie Ducruet esperando su primer hijo?

Hacía años que la foto de familia del Día Nacional de Mónaco no estaba tan repleta. El balcón del palacio Grimaldi no dejó de arrojar estampas familiares en el gran día del Principado y también despertó algún interrogante. ¿Está Marie Ducruet embarazada? La mujer del hijo mayor de Estefanía de Mónaco podría hacer abuela por primera vez a la princesa en pocos meses de ser ciertos los rumores.

Las imágenes muestran a la joven que contrajo matrimonio con Louis Ducruet en julio de 2019 sonriente, con su marido muy pendiente de ella mientras saludan a los ciudadanos desde el balcón de la residencia principesca. No solamente Louis, sino también sus cuñadas Pauline Ducruet y Camille Gottlieb, así como su suegra, estaban especialmente cariñosas con ella. El abrigo rosa palo con el que cubre un elegante vestido blanco impide afirmar con total seguridad que luzca curvas premamá, pero algunos gestos, como situar las manos cerca de la que podría ser una incipiente tripita, la delatan.

Una de las últimas apariciones públicas de Marie fue el pasado verano en un festival televisivo, cuando pudo lucir un ajustado vestido rojo que nada hacía sospechar un posible embarazo. Sin embargo, ha pasado el tiempo suficiente como para que las bajas temperaturas se conviertan en un aliado que permitan a un abrigo disimular una figura en los primeros meses de gestación. Por el momento, ni la pareja ni Palacio ha confirmado ni desmentido la noticia, que seguro llenaría de felicidad a la familia, además de sumar un niño más a la próxima celebración del Día Nacional de Mónaco.

Marie Chevallier y Louis Ducruet se casaron el 26 de julio de 2019 tras siete años de relación, primero en un acto civil celebrado en el Ayuntamiento de Mónaco y al día siguiente con una ceremonia religiosa en la Catedral del Principado, templo en el que se casaron Rainiero y Grace Kelly 63 años antes. Aún no han tenido hijos, pero no son solo dos en casa, ya que su perrito Pancake es algo más que su fiel compañero, para ellos es uno más en la familia y es frecuente verle en las fotografías que comparten de su día a día o en sus escapadas.

La pareja se cruzó por primera vez en un club de Cannes, pero al coincidir en la Escuela de Negocios Skema cuando surgieron los sentimientos entre ellos. "Cuanto más tiempo pasaba, me sentía como observada por alguien”, cuenta Marie, quien define su noviazgo como “un amor a primera vista”. "Como los dos somos tímidos nos llevó un tiempo, nos buscábamos, todos lo notaban, pero me llevó seis meses hasta que dimos el primer paso. Así empezó todo", decía el sobrino del soberano monegasco, que pidió matrimonio a su novia en febrero de 2017 en la ciudad vietnamita de Hoi An.

La conexión de Marie y sus cuñadas

La relación se afianzó pronto y Marie siempre encontró un gran apoyo en su familia política. Pauline, su cuñada, diseñó su vestido de novia y Camille Gottlieb ejerció de dama de honor en la boda. Además, el propio Louis contaba divertido que su hermana pequeña le dijo: "Si no estás con Marie, y estás con otra chica, no me gustará la otra chica". Un comentario en el que queda reflejada la conexión que existe entre Chevallier y los Ducruet.