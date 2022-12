Un romance en secreto y una boda en su propia casa: la historia de amor de Cristina Pedroche y David Muñoz

Loading the player...

Cristina Pedroche y David Muñoz llevan años viviendo una bonita historia de amor. Desde que se conocieron en 2014 no solo se han vuelto inseparables, si no que además, derrochan admiración el uno por el otro y siempre que pueden se dedican bonitas palabras, formando una estable y feliz pareja. Comenzaron su relación 'en secreto' cuando se conocieron, aunque pronto hicieron público su noviazgo, y se dieron el 'sí, quiero' en su propia casa cuando la presentadora de la Sexta tenía 26 años. ¿Quieres conocer los detalles de su historia de amor? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

