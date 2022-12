Cristina Pedroche asegura que su look para despedir el 2022 encierra un emocionante mensaje

Cristina Pedroche está a pocos días de despedir el 2022, el noveno consecutivo en Antena 3, junto a Alberto Chicote. La presentadora, que hace unos díás adelantó en ¡HOLA! algunos detalles de su look, ha explicado que todo el mes de diciembre lo pasa "muy nerviosa" porque se acerda la esperada noche. "Ya se escuchan los cuartos", ha dicho entre risas en Pasapalabra, donde todos los invitados han intentado que revelara algunos de los datos de la forma en la que irá vestida. "No llevo casco, ni medias plateadas ni sandalias. Nada de eso", ha respondido la mujer de Dabiz Muñoz a Raquel Sánchez Silva. Además, Cristina ha dicho que estas Campanadas son muy especiales porque cada año se intenta superar para que a la gente que la sigue "le llegue y le guste más" porque además el mensaje que lanzará podría provocar las lágrimas de los espectadores.

"Lo que quiero es que les llegue. Luego ya que les guste o no el vestido, pues ya que cada uno tenga su opinión. Pero me gusta que llegue y que toque. Este año es el año del mensaje, este año es el año que quiero y me gustaría que la gente tuviera un poco de lagrimitas. Creo que este año va a tocar. Lo pienso y de verdad se me pone la piel de gallina y me emociono muchísimo", ha dicho Cristina a Roberto Leal, que se ha quedado sorprendido con todo el trabajo que hay detrás de la puesta a punto de Pedroche para despedir el año desde Antena 3. "Llevamos preparándolo todo desde enero del año pasado", ha añadido la la colaboradora de Zapeando, que también ha confesado que su madre es muy fan de Orestes, uno de los concursantes que más retos ha batido.

La presentadora también ha confirmado que será la prensentadora de las Campanadas de Antena 3 el año que viene para despedir el 2023, ya que ya tiene todo elegido para su vestido. "Ya tengo el siguiente porque es el décimo aniversario y tengo que hacer algo grande también, pero creo que el de este año es el mejor de todos los que he llevado", ha dicho Cristina, que ha bromeado diciendo que si no las diera en la cadena de Atresmedia las haría desde sus perfiles sociales. Además, Pedroche ha explicado que lo tiene bien guardado y que además tiene cerca los trajes que ha vestido en años anteriores porque le gusta acercarse, verlos y tocarlos.

Muy nostálgica mientras recordaba los vestidos que ha lucido los ocho años anteriores (trajes que siempre se acaba probando su marido), Cristina ha confesado el motivo por el que días antes de que lleguen las Campanadas los saca del armario. "Me gusta tocarlos y sentirlos para recordar esas sensaciones que viví esos días para que no se me olvide lo importante que es y lo especial que es despedir la última noche del año con todos los españoles y que cada año nos elijan más. No puedo estar más agradecida", ha concluido.