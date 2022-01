David Muñoz sigue con la tradición y se pone el vestido de las campanadas de Cristina Pedroche

David Muñoz lo ha vuelto a hacer. El chef de DiverXo, que alcanzó el número 1 en el 'Top 100' mundial de la lista 'The Best Chef Awards 2021', se ha puesto el vestido que Cristina Pedroche utilizó en las campanadas de Antena 3 para recibir al 2021. Como ya es costumbre en sus perfiles sociales desde que la presentadora se convirtiera en un icono de la última noche del año, el marido de la colaboradora de Zapeando ha mostrado a todos sus seguidores cómo le queda el traje de su mujer. "Lo muchísimo que me gusta a mí un vestido brilli brilli se dice poco. Cada año Cristina me lo pone más difícil… ¡Y yo a ella! Veremos si mañana es capaz de superar esta sensualidad, este glamour, esta clase, esta finura y este raséé estratosférico", ha escrito el cocinero junto a la fotografía en la que sale posando y sacando la lengua frente a una cortina rosa que han colocado en casa para inmortalizar el divertido momento.

Continuando con su tradicional posado que hace año tras año con el vestido de Cristina Pedroche, David se ha enfundado en un traje que reflejaba el año tan atípico que habíamos vivido. El look, creado por Josie y que bautizaron como Confinamiento Couture, iba tapado con una capa-edredón a modo de guiño al tiempo que habíamos pasado en casa, aunque el cocinero ha pasado directamente a ponerse el diseño brillante en clave mini que recordaba la forma de una mascarilla, sello de Nacho Aguayo para Pedro del Hierro. Además, la espectacular indumentaria, que nada tiene que ver con lo bien que le queda a su mujer, está cuajada de pedrería, al igual que las botas XL en tono aguamarina con las que se ha combinado. En su pelo, lo que la presentadora llevaba en una larga coleta embellecida con un tocado de aplicaciones brillantes para completar el luminoso estilismo, el chef se lo ha superpuesto a modo de peluca-diadema.

"He estado dudando de si me iba a caber o no el vestido del año pasado de la Pedroche. ¡Y me ha cabido! A ver si os gusta normal y os gusta mucho", ha dicho David a sus seguidores minutos antes de subir la fotografía con el traje. Entre los muchos comentarios que tiene la publicación del cocinero, el propio Josie ha escrito "you" junto al emoticono de un corazón. Pero no ha sido el único. Miguel Ángel Silvestre, Miki Nadal, Joaquín o Carlos Latre tampoco han querido dejar pasar la oportunidad de escribir un comentario, sorprendidos con cómo le queda el vestido a su amigo. "Insuperable. ¡Hot!", ha puesto Anne Igartiburu, otra de las grandes protagonistas de las campanadas.

Para recibir el 2020, Cristina vistió un traje-escultura creado en conjunto con el artista Jacinto de Manuel, una pieza de oro y seda negra que se distanciaba de las transparencias que tenían sus looks años atrás, un vestido que tampoco dudó en ponerse David Muñoz para demostrar que le queda igual de bien que a la presentadora de Atresmedia. "Sigo demostrando que incluso a mis 40 años los vestidos de Pedroche parecen más confeccionados para mí que para ella…", puso en su perfil el cocinero.

