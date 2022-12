¡Del albornoz navideño al desnudo total! Cristina Pedroche impresiona en la cuenta atrás de las campanadas

La cuenta atrás para las campanadas ha comenzado oficialmente. A falta de tres días para que Cristina Pedroche despida el año junto a Alberto Chicote en Antena 3 por séptima vez consecutivo, la presentadora afronta la gran noche con ilusión, emoción y adrenalina. La madrileña se ha preparado para el esperado momento acompañada de su pareja, el chef David Muñoz, con quien ha celebrado las fiestas enfundada en un abrigado albornoz navideño a conjunto, y de algunos compañeros como Sonsoles Ónega, Roberto Leal o Roberto Brasero, que han participado en la grabación de la promoción de Nochevieja que ha lanzado el canal. Se trata de una apuesta muy atrevida en la que Cristina aparece completamente desnuda paseándose por las instalaciones de la cadena y que contrasta totalmente con la imagen junto a su marido.

VER GALERÍA

Cristina Pedroche se viste de rojo para felicitar la Navidad en la cuenta atrás hacia las Campanadas

La televisiva, de 34 años, que siempre logra convertise en la estrella indiscutible de la última jornada del mes de diciembre por la expectación que generan sus vestidos y que el pasado año obtuvo un 33,7% de share con 6.308.000 espectadores y desbancó a La 1 de TVE con su outfit más transgresor, ha disfrutado de los días previos rodeada de los suyos, en especial del ganador de tres estrellas Michelin, con quien hace unos días cumplió ocho años de relación sentimental.

VER GALERÍA

Por su parte, David, de 42 años, no esconde el orgullo que siente al ver a su mujer en el papel de presentadora de las campanadas. "Flipando fuerte y descojonándome mucho. Menuda bestia", ha manifestado el cocinero madrileño en relación al arriesgado spot promocional del acto, que cuenta con dos partes y recibe el título El Plan P -de Pedroche-, y en cuyas imágenes se hace referencia a diferentes formatos del grupo, como Y ahora Sonsoles o la previsión del tiempo con Brasero: "Madre mía la que va a caer, madre mía la que le va a caer", expresa con evidente sorpresa el periodista, de 51 años, cuando ve a Cristina completamente desnuda, una reacción que comparten los trabajadores de la redacción cuando esta pasa corriendo sin ropa entre las mesas para prevenirles de lo que está por venir.

VER GALERÍA

Pasapalabra también tiene su momento de gloria en este vídeo, un programa en el que la modelo estará presente hoy y mañana y en el que ayer Alberto Chicote confesó que ya cuenta los días, las horas y los minutos para dar la bienvenida a 2023 en la pequeña pantalla: "Con la b, con la c...", se escucha decir a Roberto Leal, justo cuando la vallecana entra en escena y le responde "¡Campanadas!", dejándole completamente boquiabierto al ver que va despojada de cualquier tipo de indumentaria.

"Estamos locos... Todos los años igual, me podría tocar Susanna Griso, la nueva, Sonsoles, pero me tiene que tocar cada año la loca de la Pedroche", apunta Alberto Chicote al ver a su compañera desvestida. Finalmente, en el último clip, la actriz termina saliendo por la puerta y alzando la voz, con la mirada puesta en el exterior, dice: "Mi momento, ¡Mi momento!", al tiempo que se puede leer, sobreimpresa, la fecha de fin de año, instante en el que ocupará su balcón en la Puerta del Sol, donde promete ofrecer un show sin precedentes. "Gracias Atresmedia y Antena 3 por dejarme grabar en vuestras instalaciones y gracias por apoyarme y haber querido salir en esta locura", ha expresado en su perfil, en el que está a punto de alcanzar los tres millones de seguidores.

VER GALERÍA

Cristina ya ha avanzado que la técnica del body painting y las transparencias jugarán un papel crucial en su look del próximo sábado, un estilismo en el que han estado involucradas casi 100 personas -aunque no todas han visto el resultado final- y que va a ser la antítesis de la fantasía del año anterior. Tal y como ha señalado, aparecerá ante los focos con una puesta en escena que forma parte de una disciplina de arte que por el momento no ha tocado y con la que busca "llegar al corazón de los españoles".

"Para mí, el éxito es salir de la Puerta del Sol y decir 'Olé, te lo has pasado bien y lo has disfrutado'. Los datos de audiencia me interesan por el equipo, porque es una alegría para ellos, pero yo lo único que quiero es que salga bien", manifestó la pasada semana durante su visita al plató de El Hormiguero, donde también aseguró que que lo que veremos será "fuerte, pero bonito".

El impresionante progreso de Cristina Pedroche en sus cinco años practicando yoga