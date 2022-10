David Muñoz revela las claves del éxito de su matrimonio con Cristina Pedroche en su séptimo aniversario

Cristina Pedroche y David Muñoz se conocieron el 24 de octubre de 2014 y justo un año después se dieron el 'sí, quiero' en una íntima y original ceremonia. La pareja se casó ante notario en el vestidor de su casa y sin más invitados que sus padres. "El mismo día que conseguimos los papeles llamé al notario para que nos casara al día siguiente. No quería esperar, y tanta prisa hizo que no hiciéramos nada especial", dijo la presentadora a ¡HOLA!. Fue todo tan rápido e improvisado que firmaron su unión en vaqueros y zapatillas. "Lo importante no es lo que llevara puesto… lo importante es que uniamos nuestras vidas para siempre", explicó Pedroche.

Después de la ceremonia, el mejor cocinero del mundo se fue a trabajar y Cristina se fue a casa de sus padres "a comer ensalada de pollo y un bizcocho de chocolate", pero antes confesó cómo veía el futuro al lado de David. "Solo pido ser feliz cada día, poder despertarme con él todas las mañanas y poder ir descubriendo la vida y el mundo con él".

El deseo de Cristina se ha hecho realidad y prueba de ello son las palabras que dedicó al chef con motivo de su séptimo aniversario de boda. "Hace siete años que firmamos un papel en el que dice que estamos casados y que somos un matrimonio. Pero tú y yo sabemos que ese papel lo hubiéramos firmado mucho antes. Por mí, casi según te conocí. Te juro que sabía que eras tú. Sabía que me iba a cambiar la vida y sabía que tú me ibas a acompañar. Sabía que ibas a ser mi compañero. Para siempre", ha publicado junto a una foto de su enlace. "Hace siete años que nos dieron un libro en el que dice que formamos una familia. Pero sabemos que tú y yo no necesitamos ese papel ni ese libro, que solo nos necesitamos el uno al otro. Eres mi familia elegida. Y cada día te volvería a elegir", ha añadido.

David se ha emocionado con el mensaje de su mujer. "Cualquier cosa que conteste a esto no va a ser suficiente... Solo yo sé la suerte que tengo de verdad, la suerte de que me dejes estar a tu lado cada día", ha dicho. Pero inmediatamente después ha compartido qué significa Cristina para él y cuáles son las claves del éxito de su matrimonio. "Yo lo llamo pasión, diversión, ganas de verte y de estar contigo siempre, donde sea y cuando sea. No me hace falta un papel firmado para sentir mariposas en el estómago cada vez que pienso en ti, que te veo, que te toco, que me haces reír, que te siento...", ha confesado.

"El otro día le contaba a alguien que eres mucho más de lo que nunca había imaginado, soñado o deseado que encontraría en mi camino, eres mucho más porque nunca pensé que existiese algo así. Nunca dejes de mirarme así, porque ahí no solo hay amor y amistad, hay pasión y fuego, y eso me vuelve loquísimo al máximo nivel. Felices siete años casado, Perroche", ha finalizado, dejando a todos sus seguidores sorprendidos con esta sincera declaración.

Un tandem perfecto

En estos siete años de matrimonio, Cristina y David han crecido como pareja y personalmente. El cocinero ha reconocido lo importante que es la presentadora en su vida. "Me fío de ella al cien por cien. Es mi compañera, mi amiga y me ayuda muchísimo con todo lo que hay en el mundo XO", declaró en la revista Forbes. De hecho, la madrileña está involucrada al cien por cien en los restaurantes de su marido. "Somos equipo en todo. Me encargo de lo que no tenga que ver con la cocina, aunque me da las recetas a probar y me hace caso en cosas", explicó Cristina en ¡HOLA!.

