Cristina Pedroche se viste de rojo para felicitar la Navidad en la cuenta atrás hacia las Campanadas

Como cada año, la expectación alrededor del look de Cristina Pedroche para presentar las campanadas no hace sino aumentar conforme se acerca la fecha. Y es que, por muy complicado que parezca, año tras año la presentadora consigue sorprendernos con su elección estilística. Una capacidad que se extiende también a sus looks del día a día, y más especialmente aquellos que escoge para sus apariciones televisivas. Siempre al tanto de las últimas tendencias, es experta en adaptar sus estilismos a las fiestas y ocasiones especiales, como ya hiciera en Halloween con su terrorífico disfraz de María Antonieta. Y este fin de semana ha vuelto a mimetizarse a la perfección con el look que ha escogido para felicitar la Navidad.

VER GALERÍA

El look navideño de Cristina Pedroche

Junto a un árbol de Navidad y rodeada de regalos. Así posaba Cristina Pedroche frente a la cámara para felicitar las fiestas a su seguidores. Una imagen que ha acompañado de un texto que reza "Felices fiestas", dos emoticonos de un corazón y un árbol de Navidad y un filtro de renos dorados. Pero lo que más llama la atención de la imagen es el estilismo que ha escogido la presentadora y con el que parece hacer referencia a Mamá Noel. Se trata de un vestido de color rojo en versión mini con falda cruzada, cuerpo tipo corsé y tirantes caídos con detalle de flecos de brillantes que crean el efecto de un escote bardot.

VER GALERÍA

Un diseño de Capriche que escogió para su aparición en el programa de Zapeando y que acompañó de un colgante dorado y, como look de belleza, una coleta alta pulida con raya ladeada y coletero dorado. Peinado que ya había llevado recientemente en un look de estética festiva que compartió en sus redes, donde posaba con un vestido mini de lentejuelas con estampado azul y dorado.

VER GALERÍA

Su nuevo peinado favorito

Aunque en cuestiones de belleza se atreve con todo y está al día de las últimas tendencias virales (como los peinados con perlas y brillantes), en sus últimas apariciones y fotografías hay un peinado que se repite más a menudo de lo habitual: las coletas y moños altos con la raya ladeada. Estilismo que precisamente ha escogido para las imágenes de promoción de las Campanadas 2023, en las que posa con un conjunto de falda larga y top de flecos metalizados. Una posible pista -o despiste- del que será su nuevo e impactante look para la próxima noche del 31.