De Irina Shayk y Bradley Cooper a Amelia Bono y Manuel Martos, las parejas que han dado una segunda oportunidad al amor

Estos últimos doce meses nos han dejado románticos enlaces, nuevas relaciones en las que Cupido ha lanzado sus flechas y también segundas oportunidades. Son varias las parejas de celebrities que se han reconciliado y han decidido apostar por su historia de amor, dejando atrás sus diferencias y las causas que habían provocado su distanciamiento. Dos de las personas que han dado continuidad a su noviazgo y han apostado fuerte por la familia que han formado son Irina Shayk y Bradley Cooper. La modelo y el actor, padres de una niña llamada Lea de Seine (2017), comenzaron con hermetismo la nueva etapa pero ya se muestran completamente naturales y muy cómplices.

Entre 2015 y 2019, la supermodelo rusa y el protagonista de A star is born compartieron su vida y tuvieron a su pequeña. Precisamente por la niña, que es la prioridad de ambos, han tenido en todo momento una excelente sintonía y han seguido compartiendo planes juntos. Irina confesó tras su ruptura que tanto Bradley como ella habían tenido "mucha suerte" de haber estado juntos. Este verano estuvieron juntos durante un viaje a Bahamas en el que, según personas de su entorno, comenzaron a plantearse la posibilidad de darse una segunda oportunidad. Ahora esos pensamientos son una realidad y se deshacen en gestos de cariño durante su rutina, que vuelve a desarrollarse de manera conjunta.

Una pausa muy amistosa entre Manuel Martos y Amelia Bono

En julio de 2021. después de trece años de matrimonio y cuatro hijos en común, Manuel Martos y Amelia Bono pusieron fin a su relación de manera amistosa y en buenos términos, sin la existencia de terceras personas. “Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de grande, igual de bonito e igual de importante, aunque diferente”, aseguraban. Así fue. A pesar de su nueva situación, siguieron compartiendo tiempo y planes con sus niños y con sus respectivos familiares, demostrando que su unión no cambiaba. Once meses después, en junio de 2022, el hijo de Raphael y la primogénita del expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono, decidían darse una nueva oportunidad tras un impasse que les sirvió para echarse de menos, reflexionar y retomar su boni­ta historia de amor.

Los caminos de Momoa y Lisa Bonet que se vuelven a unir

Jason Momoa y Lisa Bonet despiden el 2022 juntos tras reconciliarse. En enero conocíamos que el matrimonio se separaba después de 16 años juntos y dos hijos adolescentes en común, Lola y Nakoa-Wolf. Ellos mismos confirmaban la noticia mediante un comunicado en el que se podía leer: "El amor entre nosotros continúa y ha evolucionado de maneras que merecen ser conocidas y vividas. Nos liberamos el uno al otro para ser las personas en las que nos estamos convirtiendo". Su ruptura causó una gran conmoción entre los fans, ya que era una de las parejas más sólidas de la industria cinematográfica. No es de extrañar, por tanto, que la noticia de su reconciliación tuviera tan buena acogida.

Uno de los puntos que habría causado su desencuentro fue el trabajo. El protagonista de Aquaman estuvo años atrás sin encontrar papeles y ahora que tiene muchas ofertas quiere aceptarlas todas. Mientras, su esposa no parece estar interesada en seguirle en los rodajes y prefiere seguir con sus rutinas en Los Ángeles. Tras la distancia que supuso inicialmente esa diferencia de planes y explorar diferentes caminos en solitario, en marzo acercaron posturas y decidieron solucionar sus problemas "en lugar de tirar la toalla".

El divorcio exprés de Stallone

En agosto Sylvester Stallone y Jennifer Flavin se separaban después de 25 años de matrimonio y tres hijas: Sophia (25), Sistine (24) y Scarlet (20). El motivo, según el actor, era que "simplemente fuimos en diferentes direcciones". La noticia no estuvo exenta de polémica por varios motivos. Se especuló con que la causa era la llegada de una nueva mascota a la familia (un perro de raza rottweiler llamado Dwight), incorporación con la que Jennifer no estaba de acuerdo. También desde el entorno del intérprete contaron que la la petición de divorcio le pilló fuera de su hogar al estar rodando en Oklahoma rodando su serie Tulsa King.

Solo un mes después de iniciar los trámites, aparcaron sus diferencias y apostaron por seguir adelante con su matrimonio tal y como ellos mismos confirmaban mediante el representante del protagonista de Rambo y Rock: "Decidieron volver a reunirse en casa, donde hablaron y pudieron resolver sus diferencias. Ambos están extremadamente felices". Stallone explicaba tras reconciliarse que las semanas que estuvieron distanciados le sirvieron para analizar su errores y darse cuenta de cuáles son sus prioridades. "Ha sido un despertar me he dado cuenta que lo más importante de todo es mi familia. Me arrepiento de haber estado ausente porque estaba muy centrado en mi carrera", reconocía.

Las idas y venidas de Gerard Butler

Los caminos de Gerard Butler y Morgan Brown se cruzaron en 2014. Desde entonces su relación ha tenido varias crisis que han logrado superar. En 2021 se reconciliaron por cuarta vez y desde entonces se muestran inseparables. No dejan de compartir planes como viajes en los que presumen de amor. Así quedó demostrado en noviembre, cuando estuvieron en Florencia y Roma coincidiendo con el cumpleaños del actor. En 2016 rompieron por primera vez tras rumorearse que el protagonista de Un ciudadano ejemplar había tenido un affaire con Rita Ora. En 2017 fueron fotografiados de nuevo en México, pero tres meses después el artista británico confesó estar soltero. En 2018 se reconciliaron y en verano de 2020 volvieron a separarse.

