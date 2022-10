Sylvester Stallone, más sincero que nunca tras su reconciliación con Jennifer Flavin: 'Me arrepiento de haber estado ausente'

Los cimientos de la vida de Sylvester Stallone se tambalearon por completo cuando comenzó los trámites de divorcio de su esposa Jennifer Flavin después 25 años de matrimonio y 3 hijas en común, Sophia (25), Sistine (24) y Scarlet (20). Afortunadamente, el amor fue más fuerte y la pareja supo limar sus diferencias, dándose una segunda oportunidad. Una reconciliación que también ha servido para que el actor cambie por completo su forma de pensar, puesto que, en estos meses, ha reflexionado, y mucho, sobre los errores que, según él, ha cometido de manera inconsciente en su papel como marido y padre.

VER GALERÍA

"Ha sido un despertar me he dado cuenta que lo más importante de todo es mi familia. Me arrepiento de haber estado ausente porque estaba muy centrado en mi carrera", reconocía el protagonista de Rambo en una reciente entrevista con el Sunday Times. De la misma manera, ha confesado que para recuperar este tiempo perdido con sus hijas ha empezado a interesarse más en los pequeños aspectos de su vida, con gestos tan sencillos como preguntarles cómo les ha ido el día. "Al principio fue extraño, me respondían con monosílabos, pero ahora todo ha cambiado porque cuando una hija sabe que te importa es para siempre", reconocía de lo más feliz.

VER GALERÍA

-La intensa vida familiar de Sylvester Stallone: tres matrimonios, cinco hijos y una dolorosa pérdida

-Sylvester Stallone pone a la venta su espectacular refugio de California

El ganador del Globo de Oro también ha tenido otros gestos de cariño en sus perfiles sociales con su mujer, compartiendo una bonita fotografía de ambos dados de la mano con una breve y significativa descripción: "Maravilloso". Dejando olvidados todos los conflictos que habían aflorado por las tensiones propias de la separación. Cabe recordar que la modelo había acusado al artista de mover dinero de las cuentas corrientes que compartían y Sylvester se había tapado todos los tatuajes que tenía dedicados a la madre de sus hijas.

Este no es el único episodio delicado que el matrimonio ha conseguido superar, puesto que en 1994, cuando todavía eran novios, decidieron tomar caminos independientes. El tiempo que duró esta crisis el intérprete mantuvo un idilio con la maniquí Janice Dickinson, que quedó embarazada. Tras una prueba de paternidad negativa, la estrella de Rocky puso punto y final a este romance y volvió junto a Flavin, con la que pasó por el altar en 1997.

VER GALERÍA

Equilibro personal y familiar

Sin embargo, todos los admiradores del premiado intérprete pueden respirar tranquilos, porque aunque ahora quiera centrarse más en sus seres queridos no significa que no le vayamos a ver más en la ficción. Este 13 de noviembre está previsto que se estrene Tulsa King, una película en la que Stallone se pondrá en la piel de un jefe de la mafia. Igualmente, en septiembre de 2023 estará disponible en las salas de cines de todo el mundo la cuarta entrega de Los Mercenarios, en la que también aparecerán rostros tan populares del género de acción como Dolph Lundgren y Randy Couture.

Sylvester Stallone explica el motivo de su divorcio y niega que sea por culpa de un perro

Sylvester Stallone comparte fotos en familia (incluida su ex) en medio de su complicado divorcio