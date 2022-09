Sylvester Stallone, de la mano de su exmujer en medio de su polémico divorcio

Sylvester Stallone y Jennifer Flavin anunciaron su separación a finales del pasado mes de agosto después de 25 años de matrimonio. A pesar de que que en un principio señalaron que iba a ser un divorcio amistoso por el bien de las tres hijas que tienen en común, lo cierto que es a medida que se han ido conociendo los detalles se ha visto que su proceso de divorcio está siendo cada vez más complicado. Por eso no deja de sorprender que el protagonista de Rambo haya publicado una foto de la mano de su exmujer, Jennifer Flavin, en medio de tan intrincada separación.

"Maravilloso", dice Stallone junto a la imagen en la que aparece paseando de espaldas y de la mano de su exmujer cuando todavia vivían sus días felices. El intérprete, de 76 años, ha compartido otra foto en la que aparece junto a Jennifer Flavin y sus tres hijas cuando aún eran unas niñas. Ahora Sophia tiene 25 años, Sistine, 24 y Scarlet, 20. Una instantánea un tanto misteriosa y que ha creado cierta confusión entre sus fans, que no dejan de preguntarle si han vuelto juntos. "Esto es fantástico, espero que estéis solucionando las cosas", "espero que hayas cambiado de opinión y podáis empezar de nuevo" y "tienes una maravillosa familia, cuídala", son algunos de los comentarios que ha recibido la estrella de Rocky,

Después de que anunciasen su separación, Sly explicó los motivos de su divorcio y negó que fuera por culpa de un perro, como se había llegado a especular. El hecho de adquirir un Rottweiler, al que ha llamado Dwight, -decisión con la que su mujer no estaba de acuerdo-, no fue el motivo para poner fin a su unión. "No terminamos la relación con un argumento tan trivial", explicó. "Simplemente fuimos en diferentes direcciones". Durante todo este tiempo, el actor, por un lado, no ha dejado de plasmar el amor que siente por la madre de sus hijas -"tengo el mayor respeto por Jennifer. Siempre la amaré. Es una mujer increíble"- y por otro, ha querido borrar todo rastro de su pasado junto a la madre de sus hijas, al sustituir dos de los tatuajes que se hizo en honor de sus esposa. Antes de que su mujer solicitase el divorcio, se borró el retrato de Jennifer y en su lugar puso la cara de su perro, y recientemente sustituyó los ojos de Flavin por la mirada felina de un leopardo.

Cierto es que, según su círculo de amistades, la petición de divorcio cogió al actor por sorpresa. Su esposa presentó la demanda de divorcio ante la corte de Palm Beach, en Florida, cuando Stallone estaba en Oklahome rodando su serie Tulsa King y no se esperaba el devenir de los hechos. En su solicitud Flavin alegó que su esposo "estaba intencionadamente malgastando los bienes conyugales" y solicitaba "ser compensada a su favor", a la vez que exigía que se le "prohibiera vender o transferir cualquier activo" durante el proceso de divorcio.