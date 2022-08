Sylvester Stallone comparte fotos en familia (incluida su ex) en medio de su complicado divorcio El actor, de 76 años, ha felicitado a su hija mayor con unas instantáneas junto a Jennifer Flavin días después de que esta solicitase el divorcio

Sylvester Stallone está tratando de llevar su divorcio del modo más cordial posible. El actor de Rambo, que explicó los motivos por los que han puesto fin a su matrimonio, acaba de compartir unas imágenes en familia para felicitar a su hija Sophia Rose que cumple 26 años. El intérprete ha publicado varias fotos con su mujer, Jennifer Flavin, días después de que esta solicitase el divorcio en una corte de Palm Beach, Florida, mientras Stallone estaba en Oklahoma rodando su serie Tulsa King. La expareja posa de lo más sonriente junto a una reciente foto en familia junto a su hija. "Muy feliz cumpleaños tardío para mi hija muy especial Sophia", dice la leyenda.

Jennifer Flavin tambien felicitó a su hija con fotos de su álbum personal, pero a diferencia del actor no puso ninguna junto a Stallone. La pareja se casó en 1997 después de conocerse en 1988 en un restaurante en Beverly Hills, California. El pasado mes de mayo celebraron 25 años de matrimonio y el actor elogió a su esposa como una "mujer increíblemente desinteresada, dedicada y paciente", mientras que Flavin en una publicación ahora eliminada manifestó: "¡Nuestro matrimonio sigue mejorando cada año! ¡No puedo esperar a pasar el resto de nuestras vidas juntos!".

En un principio se dijo que el detonante del fin de su matrimonio habría sido la nueva mascota del actor, un perro rotweiller, pero nada más lejos de la realidad ha dicho el propio actor. Sly señaló en TMZ que, si bien él y Flavin no estaban de acuerdo con el cuidado del perro, especialmente porque viven en la costa y él viaja con frecuencia por trabajo, esto no ha sido determinante en su ruptura. "No terminamos la relación con un argumento tan trivial", explicó. "Simplemente fuimos en diferentes direcciones".

Acusa a Stallone de desperdiciar los bienes conyugales

En la demanda de divorcio presentada por Jennifer Flavin en los juzgados de Palm Beach, Florida, y a la que ha tenido acceso Page Six, afirma que el matrimonio está "irremediablemente roto" y señala que Flavin solicita que los activos acumulados durante la unión se "distribuyan equitativamente" entre ellos. En su petición, afirma que su esposo “se ha involucrado en la disipación, el agotamiento y/o el desperdicio intencional de los bienes conyugales”, y como tal, solicita que "sea compensada y reparada al recibir una distribución desigual de los bienes conyugales a su favor". A su vez exige que se le prohiba a Stallone vender o transferir cualquier activo durante el proceso de divorcio.

Stallone y Flavin tienen tres hijos, Sophia, que acaba de cumplir 26, Sistine, de 24 y Scarlet, de 20. El actor ambién es padre de Seargeoh, de un matrimonio previo con Sasha Czack, y su hijo mayor, Sage, a quien compartía con Starlin Wright y falleció en 2012. Flavin se mostró conciliadora en una declaración en exclusiva a la revista People, : "Me entristece anunciar que después de 25 años de matrimonio, pedí el divorcio de mi esposo Sylvester Stallone. Si bien ya no estaremos casados, siempre apreciaré más más de 30 años de relación que compartimos, y sé que ambos estamos comprometidos con nuestras hermosas hijas". "Pido privacidad para nuestra familia mientras avanzamos amigablemente", añadió la empresaria. Por su parte, el protagonista de Rocky señalaba: "Amo a mi familia. Estamos abordando estos problemas personales de manera amistosa y privada". Una fuente cercana a la familia ha señalado en People que Stallone y su ex habían tenido problemas matrimoniales durante bastante tiempo pero "quisieron esperar a que sus hijos fueran mayores para separarse oficialmente".