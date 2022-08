Sylvester Stallone hace su primera aparición pública desde que Jennifer Flavin solicitó el divorcio

Sylvester Stallone, que ha explicado los verdaderos motivos por los que se está divorciando de su mujer, ha hecho su primera aparición pública desde que saliese a la luz la noticia. El intérprete de Rocky, de 76 años, ha acudido por sorpresa a la proyección de Samaritan (Amazon Prime Vídeo), uno de sus últimos trabajos como actor, el pasado jueves 24 de agosto en el cine AMC Empire 25 de Nueva York. Vestido con un traje azul marino oscuro, una blusa negra con botones y zapatos de vestir oscuros, los fans del actor se sorprendieron mucho al verlo y no pararon de aplaudir. A pesar de que el también guionista y productor no quiso hablar con nadie sobre la difícil situación sentimental a la que se enfrenta, una fuente cercana a la familia le dijo a People que Stallone y su ex habían tenido problemas matrimoniales durante bastante tiempo pero "quisieron esperar a que sus hijos fueran mayores para separarse oficialmente".

Después de 25 años de matrimonio, la mujer y madre de las tres hijas del actor presentó la demanda de divorcio ante la corte de Palm Beach, en Florida el pasado 19 de agosto mientras el protagonista de Rambo estaba en Oklahoma rodando su serie Tulsa King. "Realmente no ha sido solo un problema lo que ha hecho que ella tome la decisión. Han tenido muchos durante años y ella se ha cansado", ha contado otra fuente en el citado medio, quien además ha asegurado que tanto Flavin como Stallone "siguen teniendo desacuerdos que ella siente que nunca se resolverán", por lo que "se ha cansado de dar vueltas". Eso sí, a pesar de la ruptura, parece que Flavin "está bien", aunque "un divorcio nunca es una elección fácil y no es divertido de manejar, pero ella siente que es lo mejor".

Además, Stallone ha querido aclarar los rumores que circulan por Hollywood en los que se aseguraba que la pareja había roto por culpa de un perro. El actor ha negado que el hecho de adquirir un Rottweiler, decisión con la que su mujer no estaba de acuerdo, haya sido el motivo para poner fin a su unión. De hecho, Sylvester confirmó en TMZ que, si bien él y Flavin no estaban de acuerdo con el cuidado de la mascota, especialmente porque viven en la costa y él viaja con frecuencia por trabajo, esto no ha sido determinante en su ruptura.

Sylvester Stallone debuta como protagonista en el cine de superhéroes con Samaritan, una filme que ha sido retrasado en varias ocasiones por culpa de la Covid-19. Producida por Metro Goldwyn Mayer Pictures, dirigida por Julius Avery (Overlord) y guion de Bragi F. Schut, la película trata de un joven de 13 años (Sam Cleary) que sospecha que su misterioso y solitario vecino, el Sr. Smith (Sylvester Stallone), es en realidad un personaje legendario, que todo el mundo creía que había fallecido en un incendio, que se esconde a plena vista. Con la delincuencia en aumento y la ciudad al borde del caos, el adolescente se propone sacarlo de su escondite para salvar la ciudad de la ruina.