Can Yaman se muda a Hungría para convertirse en un héroe en 'El turco'

Can Yaman se muda a Hungría. Pero que sus fans italianos no se alarmen porque el actor se marcha del país transalpino de manera temporal para comenzar con las grabaciones en Budapest de El turco, una telenovela de Disney+, que ha desembarcado en tierras otomanas con producciones originales protagonizadas por las grandes estrellas del país y, si hay un actor reconocido a nivel mundial, ese es el protagonista de Erkenci kus, ficción que compartió con Demet Özdemir y que desató un fenómeno internacional alrededor del querido intérprete. Este recién estrenado proyecto supondrá un nuevo reto para el artista puesto que, después de rodar Viola come il mare en italiano, de nuevo volverá a trabajar en un idioma que no es el suyo, en esta ocasión, el inglés.

Era el propio actor, de 32 años, el que se encargaba de anunciar su nuevo destino y el motivo profesional que le llevaba hasta él. "En los próximos 6 meses estaré en Budapest filmando una serie muy particular en muchos aspectos... Es una gran emoción, será una experiencia dura y agotadora, no será un papel sencillo. Una vez terminado, estoy seguro de que será una gran satisfacción para mí", ha escrito junto a una imagen en la que se puede leer en italiano la frase "A mí también me parece raro".

El texto del actor turco ha proseguido con una confesión en la que mezcla sus inquietudes y su emoción: "Aunque tengo un poco de miedo, estoy feliz y no veo la hora de enfrentar nuevos desafíos: como actuar en inglés por primera vez después de hacerlo en italiano. Me espera un período intenso durante el cual tendré que estar concentrado y ser disciplinado: y lo seré", ha asegurado con rotundidad.

Pero la despedida de Can de Italia, quien recientemente ha sido premiado en el Festival de Cine de Venecia como Mejor actor internacional, es solo un hasta luego ya que el protagonista de Matrimonio por sorpresa seguirá viajando al país al que se mudó hace dos años para cumplir con los compromisos profesionales que tiene adquiridos.

Para que sus seguidores no le echen mucho de menos, el intérprete de İnadına Aşk les deja un regalo en forma de serie. "Antes de irme, les dejo Viola come il mare, sé que puedo contar con su atención y espero que les guste tanto como a mí", haciendo alusión a su último proyecto, un trabajo grabado en su totalidad en italiano que se estrena este viernes por el Canale 5 italiano y que el actor presentó durante la Mostra de Venecia junto a su compañera de reparto Francesca Chillemi, con quien, como ya es habitual, se le ha atribuido un romance, aunque por lo que parece su relación es tan solo profesional y amistosa.

Sus millones de fieles también podrán seguir deleitándose con el adonis turco en los diferentes anuncios que ha grabado antes de partir a Budapest para la marca de pasta de la que es imagen. Y tampoco faltará a los eventos relacionados con Mania, perfume que creó en julio de 2021 y del que una parte de los beneficios obtenidos por su venta se destinan a fines benéficos.

El famoso actor, que está atravesando un gran momento profesional, ha finalizado su mensaje con unas emotivas palabras: "Tengo que dar otro paso importante para realizar mi sueño: ser ciudadano del mundo", ha afirmado. Un camino que, sin duda, no recorrerá solo ya que estará acompañado por la legión de fans que le apoya en todo momento, tanto en su faceta profesional como en su vida personal.

En esta nueva serie de Disney+ Can da vida al personaje de Yenicer Hasan Balaban, apodado 'El turco' , un heroico soldado otomano que se convirtió en leyenda en Italia por la cantidad de personas a las que salvó. Al finalizar el rodaje de esta ficción, está previsto que el galán regrese al país transalpino donde tiene varios proyectos, como la nueva versión de Sandokan, trabajo por el que abandonó Turquía, una ficción para la que se estuvo entrenando duramente pero que, actualmente, se encuentra en stand by. Aunque podría haber un cambio de planes ya que, al parecer, este podría ser un trabajo de largo recorrido para el intérprete puesto que la plataforma digital se plantea crear un universo en torno a Hasan Balaban. De hecho, podría haber un spin off en marcha.