No es quien imaginas Descubre al 'verdadero amor' de Kerem Bürsin, el galán más célebre de las series turcas El actor ('Love is in the air') ha pasado la Navidad junto a su familia en Texas (Estados Unidos)

Las fiestas navideñas son un tiempo para disfrutar y estar en familia. Así lo ha hecho Kerem Bürsin, quien ha viajado a EE.UU. para estar junto a sus padres y a su hermana, Melis, que viven en Texas, lugar donde el protagonista de Love is the air pasó su adolescencia. A través de diferentes imágenes, el galán turco ha dejado patente la gran relación que tiene con ellos y también hemos descubierto quien es la persona que le ha robado el corazón, y no se trata ni de Hande Erçel, ni de su otra ex, Serenay Sarikaya, como se ha venido rumoreando estas semanas.

Kerem ha compartido diferentes fotografías de sus días de descanso en el estado americano en las que nos hemos derretido al verlo junto a su 'verdadero amor', su sobrino Theo, que el próximo doce de enero cumplirá tres años, del que está totalmente enamorado y con el que ha creado un vínculo muy especial. El protagonista de Love is in the air no puede negar la debilidad que siente por el pequeño y así ha quedado plasmada en cada una de las instantáneas en las que los vemos juntos.

Tío y sobrino se lo han pasado en grande y no han parado de jugar en todo momento. Hemos podido verlos, mano a mano, ataviados con un sombrero de vaquero al más puro estilo de la zona. Una imagen que ha hecho suspirar a las millones de fans del intérprete de En el corazón de la ciudad. El momento, captado por Melis sin que ninguno de los protagonistas se dieran cuenta, transmite a la perfección el enorme amor que se profesan.

Kerem y Theo se entienden muy bien y tiene una gran complicidad. El artista lo ha mostrado en un divertido vídeo junto al niño, con el que se le cae la baba, en el que pedía al pequeño que le diera un poco de chocolate en la boca, momento que su tío aprovechaba para morderle el dedito por sorpresa, haciendo al chiquitín estallar en carcajadas.

También hemos podido ver sus poses juntos y sonrientes sobre la cama y cómo el actor presume de lo orgulloso que se siente de Theo en una bella imagen en blanco y negro en la que aparecen las manos unidas de ambos con el mensaje: "Te quiero hombrecito. Amo ser tu tío", una auténtica declaración de amor de Kerem hacia el pequeño. Sin duda, la mejor recarga de energía para el actor de cara a todos los proyectos que tiene por delante este 2023.

Para Kerem su familia es lo primero, por lo que ha disfrutado de cada segundo junto a ellos durante las fechas más entrañables y familiares del año. Por su trabajo, el protagonista de Zeynep, buscando el sol reside en Estambul mientras que el resto de los suyos lo hacen en el estado de Texas, motivo por el que no puede verlos tanto como le gustaría, por lo que ha exprimido estos días al máximo junto a ellos para recuperar el tiempo perdido.

En esta ocasión ha sido Estados Unidos el lugar donde los Bürsin se han reunido, pero este verano fue nuestro país el escenario donde se produjo un esperado reencuentro. Melis viajaba junto a su marido y a Theo a España para ver a Kerem, al que, debido a la pandemia, hacía mucho tiempo que no veía.

"¡Te he echado mucho de menos, Kerem! No puedo creer que no nos hayamos visto en tres años. ¡Nunca más! El favorito de Theo ¡Nada es más importante que la familia y estar con los que amas!", escribía Melis junto a una entrañable imagen de su hermano y su pequeño. Unas palabras que encontraban la rápida respuesta del actor de A todo tren 2 que afirmaba que "nunca más", dejando claro que no permitirá que esta situación vuelva a repetirse en el futuro.

Por motivos de trabajo del cabeza de familia, los Bürsin han vivido en multitud de países, Kerem ha residido en, nada más y nada menos, que en once ciudades. Para él los suyos son lo más importante. "Tenemos una relación muy cercana. Nos queremos mucho. Vivíamos en el extranjero y siempre nos mudábamos. Estábamos solos nosotros cuatro. Al crecer, nuestra relación se convirtió en amistad. Aprendí muchas de las cosas que sé de mi familia", afirmaba el actor en una entrevista con el periodista turco Hikayede Kalmasın, dejando constancia de cuánto los quiere y lo unidos que están.